«Техносерв» стал фигурантом нескольких исков на сотни миллионов рублей, а также одного иска о банкротстве с суммой требований на 2 млрд руб.

«Техносерв» банкротят и рвут кредиторы

Как обнаружил CNews, интегратор «Техносерв» рискует расстаться с несколькими миллиардами рублей и официально стать банкротом. Это следует из сопоставления информации по нескольким арбитражным судебным разбирательствам, инициированным рядом финансовых организаций за последние 2,5 месяца.

В частности, 15 января 2019 г. ООО «МСП Факторинг» подало иск к «Техносерв АС» (основное юрлицо компании) на 637,3 млн руб. В тот же день эта же организация подала иск на 302,1 млн руб. — одновременно к «Техносерв АС» и ООО «Техносерв консалтинг» (по ЕГРЮЛ, эта организация с интегратором не связана; зарегистрирована на австрийские структуры).

Далее, 24 января 2019 г. Промсвязьбанк подал иск к «Техносерв АС» на 232,3 млн руб., а 4 февраля — на 297,9 млн руб.

Наконец, 20 февраля 2019 г. ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”» подало к «Техносерв АС» иск о банкротстве с суммой исковых требований в 1,98 млрд руб.

К «Техносерву» подан двухмиллиардный иск о банкротстве

Таким образом, общая сумма требований по искам составляет 3,45 млрд руб. Все иски приняты к производству и находятся в работе. Ближайшие заседания суда по первым двум назначены на 16 и 24 апреля соответственно. По третьему и четвертому — на 8 и 6 мая соответственно. Последнее из промежуточных заседаний по банкротству могло состояться 28 марта, но его результаты в информсистеме арбитражных судов пока не представлены — как и не опубликована дата следующего заседания.

Представители «Техносерва» сообщили CNews, что по искам «МСП Факторинг» и Промсвязьбанка юристам компании уже удалось достичь взаимопонимания с истцами, и сейчас прорабатываются оптимальные пути разрешения сложившейся ситуации в соответствии с интересами всех сторон.

«Иск УК “Сибэнергомаш” основан на требовании денежных средств, которое вызывает много вопросов и не признается компанией “Техносерв”, — отметили собеседники редакции. — Поэтому мы будем отстаивать свою позицию в суде».

Банк ВТБ, которому с июня 2018 г. принадлежит 40% «Техносерва», и чей топ-менеджмент пребывает в органах правления интегратора, прокомментировать CNews ситуацию отказался.

Некоторые сведения об истцах

Напомним, Промсвязьбанк когда-то входил в группу «Промсвязькапитал», созданную братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми — основателями и единоличными, теперь уже в прошлом, владельцами «Техносерва». В конце 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке». Его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Позднее банк был национализирован и стал кредитной организацией, специализирующейся на обслуживании гособоронзаказа.

В отношении ООО «МСП Факторинг» стоит отметить, что, по данным ЕГРЮЛ, оно было зарегистрировано 19 февраля 2008 г. в Москве. Его стопроцентным учредителем выступает Александр Карелин (не путать с известным борцом), однако принадлежащие ему доли находятся в залоге у Промсвязьбанка.

Что же касается инициатора банкротства — ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”», то оно было зарегистрировано в Москве 26 января 2011 г. Единственный учредитель и гендиректор — Андрей Субботин. Среди трех учрежденных компанией «дочек» единственной финансовой организацией выступает АО «Коммерческий банк “Глобэкс”». Этот банк ранее был санирован и в ноябре 2018 г. присоединен к контролируемому ВЭБом Связь-банку.

Непосредственные контакты “Сибэнергомаша” в интернете не обнаруживаются; поисковые системы его сайта не находят. В пресс-службе Связь-банка на вопрос CNews, представляет ли управляющая компания (УК) в рассматриваемом иске интересы этого банка или свои собственные, не ответили.

Примечательно, что УК «Сибэнергомаш» к одноименному известному в прошлом обанкротившемуся алтайскому заводу никакого отношения не имеет. В марте 2016 г. одна из «дочек» УК — барнаульский «Сибэнергомаш-БКЗ» — даже выкупила на распродаже имущества банкрота права на его товарный знак за 436 тыс. руб.

Новейшая история «Техносерва» и «предбанкротное состояние»

В рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2017 г. «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб.

После вышеупомянутой санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. его бывшие совладельцы братья Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

Группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г. В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

За последние месяцы братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей.