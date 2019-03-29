МТС запустила облачную платформу для управления интернетом вещей

МТС запустила платформу для управления устройствами интернета вещей в сферах ЖКХ, энергетики, транспорта, промышленности и умного города. На платформе можно собирать показания датчиков, управлять этой информацией, формировать отчеты. Стоимость — 100 руб. в месяц за каждое подключенное устройство.

Новая платформа МТС

МТС запустила единую SaaS-платформу промышленного класса для управления отраслевыми решениями на базе интернета вещей. К платформе можно подключить «миллионы» умных устройств, датчиков и роботов, чтобы управлять ими с ее помощью, сообщает МТС. Это могут быть, например, цифровые предприятия или элементы умного города, в том числе использующие различные протоколы для подключения к интернету.

Платформа рассчитана на работу с предприятиями, интеграторами, разработчиками front-end приложений и производителями устройств межмашинного взаимодействия и интернета вещей (М2М/IoT). Подключение к платформе осуществляется с помощью персонального менеджера или по заявке на сайте.

Интеграция проходит по API, ее выполняют собственные разработчики компании «Энвижн груп», которая является частью группы МТС, или привлеченные сотрудники. Стоимость использования — 100 руб. в месяц за каждое подключенное устройство интернета вещей.

По словам директора департамента М2М/IoT МТС Сергея Иревли, за счет запуска платформы интернета вещей МТС рассчитывает укрепить свое положение на этом рынке, который является стратегически важным элементом цифровой экономики. «Мы осознаем, что количество SIM-карт на рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости различных компонентов и информационной безопасности», — пояснил Иревли.

Технические особенности

Платформа предназначена для использования в отраслях, где проходит цифровизация производства, таких как ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, умный город и промышленность. Она дает возможность создавать вертикальные решения в сфере интернета вещей под требования бизнеса. На платформе можно размещать собственные приложения и микросервисы. Присутствует возможность разграничения прав пользователей и настройки правил.

МТС запустила платформу для управления устройствами интернета вещей

Основой для платформы послужило решение Nokia IMPACT IoT. К ней можно подключать порядка 10 тыс. моделей различных устройств. Подключение может происходить по 2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet, а также с помощью технологии интернета вещей NB-IoT. У платформы есть открытый API для интеграции с системами предприятия.

Сбор данных

Платформа позволяет отслеживать расход воды и света, работу производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции. Предусмотрена также возможность управления офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением.

Для контроля работы устройств и обработки данных с датчиков предусмотрен специальный интерфейс. Информация с датчиков поступает в режиме реального времени в автоматическом режиме. Данные можно представить в виде графиков, индикаторных диаграмм, карт, мнемосхем и информационной панели. На основе данных можно формировать и выгружать отчеты в форматах XLSX и CSV.

По желанию пользователи могут включить разные виды уведомлений о различных событиях в работе оборудования и изменениях показателей датчиков — платформа в том числе оповещает об аварийных ситуациях. Данные размещаются в дата-центрах МТС.