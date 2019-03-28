Oracle увольняет сотни сотрудников, «чтобы сосредоточиться на облаках»

Под сокращение попадут 352 калифорнийских сотрудника Oracle из-за смены приоритетов корпорации, которая планирует сосредоточиться на развитии своего облачного бизнеса.

Массовое сокращение персонала

Oracle, один из крупнейших мировых поставщиков ПО, в мае 2019 г. собирается уволить несколько сотен своих сотрудников в соответствии с новыми планами по реорганизации: руководство корпорации решило сосредоточиться на облачном бизнесе. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой уведомление, которое управляющие Oracle отправили в Департамент развития занятости штата Калифорния.

Согласно документу, всего под сокращение попадут 352 работника: 255 человек из штаб-квартиры в Редвуд-Сити и 97 из офиса в Санта-Кларе. Это, как отмечает Bloomberg, сравнительно небольшое количество – всего, по данным издания, в Oracle трудится порядка 137 тыс. человек. Как утверждает издание, среди людей, которые могут стать жертвами реструктуризации, есть и работники команды Oracle Cloud Infrastructure (OCI), занятой развитием одноименной IaaS-платформы.

IaaS (Infrastructer as a Service – «инфраструктура как сервис») – модель обслуживания в облачных вычислениях, по которой потребителям по подписке предоставляются фундаментальные ИТ-ресурсы, такие как виртуальные серверы.



21 марта 2019 г. издание Business Insider сообщило о череде внезапных увольнений в зарубежных подразделениях Oracle по всему миру. Точное количество оставшихся без работы неизвестно, поскольку корпорация формально не объявляла о планах по реструктуризации численности персонала, отмечает издание.

Oracle уволит 350 сотрудников в Калифорнии

Представитель Oracle Дебора Хеллингер (Deborah Hellinger) в разговоре с журналистами Business Insider объяснила кадровую реструктуризацию перераспределением ресурсов из старых подразделений в облачный бизнес, который становится все более значимым для компании.

Ставка на второе поколение облаков

Команда OCI работала над созданием первой версии облачной инфраструктуры Oracle, которую в компании между собой называют OCI Classic («классическая»). В октябре 2018 г. было анонсировано второе поколение облака Oracle – Cloud Gen 2, многие разработчики которого находятся Сиэтле.

Ларри Эллисон (Larry Ellison), основатель и технический директор Oracle, представляя новую платформу, рассказал о том, что она разработана «с нуля» в угоду безопасности, производительности и низким ценам для клиентов, поэтому желание топ-менеджеров корпорации сосредоточиться на развитии именно этого направления не вызывает удивления.

Ларри Эллисон верит в успех второго поколения облаков

Также большие надежды Oracle возлагает на самоуправляемую базу данных Autonomous Database Cloud, которая была представлена в октябре 2017 г.

По заявлению софтверного гиганта, благодаря механизму машинного обучения Oracle Autonomous Database Cloud почти не нуждается в администрировании и настройке. Кроме того, она не допускает совершения ошибок человеком.

Autonomous Database автоматизирует процессы управления ключами, применение исправлений, настройку и обновление. Облачный сервис способен выявлять угрозы безопасности и применять патчи прямо во время работы, чтобы предотвратить кибератаки и кражу данных.

Проблемы с переходом в облака

14 марта 2019 г. Oracle объявила финансовые результаты за III квартал 2019 финансового года, после чего акций корпорации «рухнули» на 5%.

Из отчетности производителя ПО следует, что его суммарная выручка снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., до $9,6 млрд.

Самое крупное направление бизнеса Oracle (69% от совокупной выручки), включающее поддержку облачных сервисов и лицензий, продемонстрировало квартальный рост всего на 1%, до $6,66 млрд.

Направление «Продажи облачных и локальных лицензий» завершило отчетный период падением на 4%.

The Wall Street Journal, комментируя отчетность Oracle в одной из своих статей, отметил, что компания «по-прежнему с испытывает трудности при адаптации своего бизнеса к облачной эре».