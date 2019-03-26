Trueconf поглотила компанию Integrit, чтобы создать видеоконференцсвязь для «Эльбрусов»

Российская компания Integrit, специализирующаяся на разработке программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи (ВКС), стала частью производителя ПО для совместной работы Trueconf. Объединенная компания займется созданием комплексного решения для ВКС на базе сервера VitaHD MCU, разработанного Integrit.

Слияние Trueconf и Integrit

Как стало известно СNews, компания Trueconf, отечественный разработчик ПО для видеоконференций и унифицированных коммуникаций, завершила сделку по приобретению российского производителя систем видеоконференцсвязи (ВКС) Integrit. Сумму сделки стороны не разглашают.

Экспертиза и технологии Integrit помогут Trueconf в ближайшем будущем предложить новые решения в области ВКС-инфраструктуры и терминалов для видеосвязи на базе отечественных процессорных архитектур «Эльбрус», ARM, MIPS; операционных систем Astra Linux и других, заказчики в России и за границей получат возможность приобрести комплексное решение для переговорных комнат, рабочих мест и мобильных сотрудников, полностью совместимое с аппаратными ВКС, от одного производителя, заявляют в компании. Ранее, как пояснили CNews в Trueconf, решений для архитектуры «Эльбрус» у компании не было.



С 1 апреля 2019 г. Trueconf начнет самостоятельно продвигать и продавать решения Integrit. Как рассказали CNews в Trueconf, клиенты, которые приобретут программный сервер видеоконференций Intergrit VitaHD MCU у объединенной компании, в дальнейшем будут бесплатно переведены на новый совместный продукт сразу после его выхода на рынок – ориентировочно до зимы 2020 г.

Напомним, основным продуктом компании является Trueconf Server – программный сервер видеоконференций. В сентябре 2018 г. CNews рассказывал о запуске нового решения для корпоративных клиентов, которое базируется на Trueconf Server.

Как сделка поможет Trueconf

Trueconf планирует воспользоваться наработками Integrit в области ВКС при создании своего нового решения, нацеленного на представителей крупного бизнеса, пояснили CNews в компании. В частности, интерес для Trueconf представляет программный сервер многоточечной конференции (Multipoint Control Unit, MCU), являющийся частью «начинки» терминала видеоконференцсвязи VitaHD.

Многоточечная видеоконференция – это сеанс видеосвязи между группой пользователей. Для участия в сеансе необходимо наличие специального ПО, которое позволит пользователю осуществить вход в конференцию и взаимодействовать с другими участниками.

Trueconf купил производителя решений для видеоконференцсвязи Integrit

VitaHD MCU основан на открытых стандартах H.323 и SIP, работает на физических или виртуальных серверах под управлением ОС Astra Linux. Управление системой и мониторинг осуществляются через веб-интерфейс. Поддерживается планирование конференций, предусмотрена возможность запуска нескольких конференций на одном сервере.

Другая технология, привлекшая внимание Trueconf – аппаратный терминал видеоконференцсвязи с ПО на базе Linux, предназначенный для использования в государственных структурах. Детальную информацию об устройстве в компании предоставить отказались, отметив лишь, что речь не идет о VitaHD Special – продукте схожего назначения.

Несколько слов об Integrit

Integrit — российский разработчик программных решений для видео и радиосвязи, математических библиотек цифровой обработки сигналов для специализированных вычислительных ядер, а также ПО для мобильных устройств с ОС Android и iOS для передачи видео и аудио по IP-сетям.

Команда разработчиков Integrit состоит из 12 человек. После объединения компаний все они будут переведены в штат Trueconf и смогут приступить к работе над новыми проектами с апреля 2019 г.



По данным ЕГРЮЛ, ООО «Интегрит» учреждено 25 сентября 2006 г. Дмитрием Парошиным и Алексеем Назаровым. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. руб. и распределен в равных долях между учредителями. Генеральным директором компании является Дмитрий Парошин.

За компанией числятся два госконтракта: с ФГУП «Свэко» ФСО РФ и ФГУП НИИР (Научно-исследовательский институт радио), суммарно на 5,9 млн руб.

По данным ФНС, на конец 2017 г. доходы компании составили 28,4 млн руб., расходы – 7,1 млн.