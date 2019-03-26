Рынок СХД в России резко пошел вверх

В IV кв. 2018 г. российский рынок внешних СХД вырос на 25,6% год к году. Основными драйверами роста аналитики IDC по-прежнему считают госсектор, телеком и программы цифровой трансформации.

Итоги четвертого квартала 2018 года на российском рынке СХД

Объем российского рынка внешних систем хранения данных по итогам IV кв. 2018 г. составил $152,44 млн, сообщила CNews исследовательская компания IDC со ссылкой на данные EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker.

Это на 25,6% больше в денежном выражении нежели за аналогичный период 2017 г., и на 58,4% превышает продажи предыдущего квартала, когда в России было продано СХД на $94,05 млн.

В этом году аналитики IDC отмечают положительную динамику российского рынка внешних систем хранения данных. До этого – в первом полугодии 2017 г., в этом секторе отмечался спад продаж: на 22,9% по емкости носителей и на 32,4% в деньгах. Ранее, в 2016 г., российский рынок СХД в целом демонстрировал рост: на 35,7% в емкостном и на 0,5% в денежном выражении за год.

Драйверы роста

По данным IDC Russia, заказчики продолжают инвестировать в высокопроизводительные системы. За счет этого доля СХД на базе флэш-памяти, проданных в России за IV кв. 2018 г., достигла 37,3% в денежном выражении.

«Рынок продемонстрировал значительное увеличение спроса. Модернизация инфраструктуры приводит к наращиванию мощностей у заказчиков из практически всех отраслей. Драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный сектор», — отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ.

Рост рынка СХД в России обеспечивают госсектор и телеком

Несмотря на то, что системы среднего ценового сегмента продолжают быть основной платформой с долей 58,4%, прирост показал сегмент систем корпоративного уровня, его доля выросла за квартал до 24,9% в денежном выражении.

Лидеры российского рынка СХД

По результатам IV кв. 2018 г. на российском рынке внешних систем хранения данных лидерами остались международные производители. Первые три места в секторе СХД на базе флэш-памяти заняли компании Huawei, Dell EMC и HPE, обеспечившие себе в денежном выражении доли 22,7%, 17,2% и 17,1%, соответственно.

Таким образом, тройка лидеров российского рынка внешних СХД за период после публикации предыдущего отчета IDC не изменилась.

Из интересных событий за прошедший период аналитики IDC отмечают успехи российской компании Yadro, которая по итогам квартала вышла на четвертое место среди поставщиков СХД в России с долей 12,5% в денежном выражении.

Компания Yadro специализируется на производстве серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем, является партнером компаний Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и др. YADRO является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Компания Yadro производит серверы и СХД на собственной производственной площадке в Московской области. Портфель собственной продукции, разрабатываемой компанией на сегодняшний день состоит из сервера VESNIN Gen1 и семейства СХД TATLIN.

Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания Yadro осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM. Производство ОЕМ-продукции Yadro также осуществляет на собственной производственной площадке.

В 2016 г. Yadro и IBM подписали партнерское OEM-соглашение по сборке сертифицированных серверов на базе процессоров Power и производстве СХД под собственным брендом компании.

Продукция компании Yadro используется такими государственными и корпоративными клиентами, как ФСБ, ФСО, МВД, Минобороны, Пенсионный фонд России, Федеральное Казначейство, РЖД, ГУП «Московский Метрополитен», ВТБ, Газпромбанк, компании «Ростеха», «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафон», X5 Retail Group и др..

В конце января 2019 г. стало известно, что «ИКС холдинг» предпринимателя Антона Черепенникова вошел в состав совладельцев компании Yadro с долей 51%.

Глобальный рынок СХД

Согласно данным IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, глобальная выручка производителей внешних СХД за IV кв. 2018 г. выросла на 12,5% год к году до $7,7 млрд, при этом суммарный объем проданных систем за квартал увеличился на 1,7% до 92,5 ЭБ.

В глобальных лидерах осталась компания Dell Inc. с долей мирового рынка 20,6%, второе место досталось HPE/New H3C Group с долей 18,0%, за ними расположились NetApp, IBM, Huawei, Lenovo и Hitachi.