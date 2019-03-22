МВД закупает тысячи моноблоков на Windows. Российские процессоры и ОС не предлагать

Главный центр связи и защиты информации МВД закупает по гособоронзаказу 3,5 тыс. моноблоков. На них выделено свыше 180 млн руб. Российским разработчикам ОС и процессоров из этих денег ничего достаться не сможет.

Российскому «железу» хода нет

Как установил CNews, Главный центр связи и защиты информации МВД (ГЦСиЗИ) намерен в рамках гособоронзаказа приобрести 3,5 тыс. моноблоков, отказав при этом технике на каких бы то ни было отечественных процессорах.

Конкретные вендоры «железа» в техзадании на поставку не указаны, однако ее заданные параметры не позволяют потенциальным поставщикам предложить решения на российских чипах. В частности, параметр требующейся частоты — «не менее 3100 МГц» — отсекает все «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры», «Комдивы» и пр. Например, в новейшем «Эльбрусе-8СВ» заявленная частота равняется 1500 МГц.

На момент выхода материала в пресс-службе МВД не ответили CNews, с чем именно связаны столь высокие требования к процессорам в закупке.

Российским ОС тоже отказано

Что касается ПО, то в техзадании отмечена необходимость предустановки на моноблоки ОС Microsoft Windows 10 Pro 64 по бессрочной лицензии. Невозможность предложения российских аналогов обоснована «необходимостью обеспечения взаимодействия указанного ПО с программным обеспечением, используемым заказчиком».

МВД закупает ПК; отечественным процессорам и ОС в доступе отказано

В перечне этого задействованного в организации ПО упомянуты средства защиты информации — антивирус «Лаборатории Касперского», VipNet Client, «Криптопро», а также пакет Microsoft Office, ИСУБД Cronos Pro, информсистема МВД (ИСОД), продукты Adobe и «1С».

Цена вопроса

На новые моноблоки Центр готов потратить 183,4 млн руб. Данная сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в объявленном этой структурой тендере в формате электронного аукциона. Таким образом, стартовая цена одного устройства выставлена на уровне 52,4 тыс. руб.

Прием заявок от претендентов на бюджетные средства стартовал 28 февраля 2019 г. и к настоящему моменту уже завершился. Судя по протоколу тендерной комиссии, выложенному на сайте госзакупок, на торги пришли семь организаций, однако их имена в документе не указаны. Сам аукцион запланирован на 25 марта.

Что именно закупается

Из документов, выложенных на сайте госзакупок, следует, что Центр МВД приобретает компьютеры с внешними блоками питания мощностью не менее 120 Вт. В ПК должны быть использованы процессоры с числом ядер не менее четырех и с таким же количеством (как минимум) потоков. Объем кэш-памяти — не менее 6 МБ.

Оперативная память типа DDR4 должна составить не менее 8 ГБ, с частотой не менее 2666 МГц. «Максимальный объем памяти: не менее 32 ГБ; накопители информации: не менее 500 ГБ, SATA – III», — говорится в техзадании. Диагональ дисплея должна составить не менее 23,8 дюйма, соотношение сторон — 16:9, разрешение — не менее 1920 на 1080 пикселей.

Зарубежные процессоры для ФГУП «Охрана» при Росгвардии

Напомним, в конце января 2019 г. CNews писал о том, что в своем стремлении обзавестись 820 моноблоками ФГУП «Охрана» при Росгвардии (правопреемница одноименной организации при МВД) также исключило возможность использования в них каких-либо отечественных процессоров. Это следовало из условий техзадания соответствующего тендера с начальной ценой договора в 39,9 млн руб. (порядка 48,6 тыс. руб. на один компьютер). Конкретные производители техники и «железа» в нем тоже не были прописаны, однако один из пунктов условий гласил: «техпроцесс изготовления процессора: 15 нм, не более». Таких чипов отечественные компании пока не выпускают.

«Российский» опыт МВД

Опыт использования компьютеров на отечественных процессорах у МВД уже имеется. В декабре 2018 г. компания «Т-платформы» завершила за 357 млн. руб. поставку в МВД 9348 устройств «Таволга терминал», аппаратной основой для которых послужили процессоры «Байкал-Т1». Правда, этот опыт не был для МВД гладким. С проектом оказались связаны суд и перезапуск тендера.