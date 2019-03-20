В России начато производство микросхем и транзисторов, аналогов продукции Mitsubishi и Fuji

В Брянске начато серийное производство транзисторов и микросхем с проектными нормами 500 нм, предназначенных для цифровой техники. Ранее Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем в размере 200 млн руб. на реализацию этого проекта.

Микросхемы для импортозамещения

Российская компания «Кремний ЭЛ» запустила в Брянске серийное производство транзисторов и интегральных схем для цифровой техники: смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и другой аппаратуры.

По словам генерального директора «Кремний ЭЛ» Олега Данцева, в проект по состоянию на март 2019 г. вложено более 1 млрд руб. Это собственные и заемные средства предприятия. 200 млн руб. в 2017 г. компании предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на льготных условиях.

К 2022 г. планируется выпустить продукцию на сумму свыше 825 млн руб. (15 млн. единиц изделий в год). Основными потребителем готовой продукции в компании видят таких отечественных производителей техники как ПТЗ «Телта» – пермский телефонный завод, концерны «Вега», «Созвездие», «Авиаприборостроение» – предприятия радиоэлектронного комплекса России (входят в «Ростех»), разработчик систем ПВО «Алмаз-антей», а также «Роскосмос» и «Росатом».

На данный момент доля иностранных производителей на рынке транзисторов и интегральных микросхем в микрокорпусах, которые используются в блоках вторичного питания, по оценке компании, превышает 95%. Предложив рынку отечественные аналоги продукции Infineon, Fuji Electric, Semikron и Mitsubishi, компания рассчитывает поспособствовать снижению данного показателя до уровня 30%.

Новая продукция

Новая продукция предприятия включает транзисторы и микросхемы с проектными нормами 500 нм в малогабаритных полимерных корпусах типа SOT-23 и SOT-89 для поверхностного монтажа, которые используются в блоках вторичного питания различной радиоэлектронной техники.

Интегральные микросхемы линейных стабилизаторов напряжения с проектными нормами 500 нм в малогабаритных металлополимерных корпусах типа SOT-23

В частности, налажен выпуск микросхем супервизоров вторичного электропитания – специальных электронных схем, которые позволяют осуществлять непрерывный контроль напряжения. Подобные компоненты необходимы устройствам с питанием от батареи (смартфоны, ноутбуки), а также многим другим электронным приборам, которые даже при работе от сети чувствительным к изменению напряжения источника.

В планах компании – освоить новое серийное производство интегральных микросхем и транзисторов с проектными нормами 350 нм, уже для более сложных изделий.

Как потрачены деньги ФРП

В 2017 г. Фонд развития промышленности предоставил брянскому производителю заем на сумму 200 млн рублей по программе «Конверсия». Проект «Кремний ЭЛ» стал первым открытым производством в рамках этой программы в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП.

Средства планировалось пустить на реализацию проекта по модернизации существующего производства интегральных микросхем, транзисторов и диодов с целью уменьшения проектных норм при серийном производстве с 700 до 500 нм и освоения новых малогабаритных металлополимерных корпусов. Общая стоимость проекта составила 400 млн руб.

С помощью заемных средств компания приобрела современное оборудование, в том числе сканирующий электронный микроскоп KLA-Tencor CD-SEM 8100 XP, многоканальную измерительную систему KLA-Tencor Surfscan 6200, систему нанесения и проявления D-SPIN 60A, установку безмаскового совмещения и экспонирования Heidelberg Instruments MLA150, а также линию сборки.

Установка безмаскового совмещения и экспонирования Heidelberg Instruments MLA150

По словам Олега Данцева, использование приобретенного оборудования позволило улучшить временные и частотные характеристики изделий, повысить процент выхода годных изделий, уменьшить размеры кристалла, снизить трудоемкость и материалоемкость изготовления. Конкретные цифры в компании не называют.

Напомним, ФРП по программе «Конверсия» предоставляет займы предприятиям ОПК на проекты, направленные на производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Займы от 200 до 750 млн руб. выдаются сроком на 5 лет под 1% годовых в первые три года и 5% годовых – в остальные годы.

Несколько слов о «Кремний ЭЛ»

В «Кремний ЭЛ» себя называют правопреемниками Брянского завода полупроводниковых приборов, основанного в 1958 г. Сейчас компания выпускает свыше 1,2 тыс. номенклатурных единиц изделий микроэлектронной техники, и более 90% выпускаемой ею продукции используется в оборонно-промышленном комплексе.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, за АО «Группа Кремний ЭЛ» числится не менее 21 госконтракта на общую сумму около 1,43 млрд руб. Самый крупный заказчик – Минпромторг России. К примеру, в 2016 г. компания заключила с ведомством четырехлетний контракт на «разработку и освоение серийного производства на отечественном предприятии серии импульсных понижающих стабилизаторов с регулируемым и фиксированными выходными напряжениями» на сумму 380 млн руб.