Россияне создают робота для бурения скважин

Разработчик ПО для горнодобывающей промышленности «ВИСТ групп», начал разработку робота для бурения скважин. Робот сможет сам выполнять большую часть работы, которую раньше делал человек-оператор.

Буровой робот

В России началась разработка так называемого бурового робота — автоматизированного бурового станка Epiroc Pit Viper 271, который возьмет на себя большинство функций, ранее выполнявшихся при бурении скважин человеком-оператором. В перспективе робот будет использоваться для буровых работ на разрезе «Тугнуйский» в Республике Бурятия.

Разработку робота ведет компания «ВИСТ групп». Компания занимается цифровизацией горнодобывающих предприятий. Заказчиком робота является угольно-энергетическая компания АО «СУЭК».

Как будет работать робот

Epiroc Pit Viper 271 будет бурить скважины в автоматизированном режиме, его работу будет удаленно контролировать диспетчер. Роботизированная система сможет сама производить учет работы техники и позволит сократить количество сотрудников-людей на вредных и опасных участках.

Благодаря датчикам и специальным алгоритмам Epiroc Pit Viper 271 будет способен самостоятельно, без участия человека, бурить скважины, наращивать и разбирать буровой став, горизонтировать платформу, а также в реальном времени диагностировать собственное состояние. Робот сможет сам перемещаться по участку, используя спутниковую навигацию и сканируя объекты вокруг. При этом он будет рассчитывать оптимальный порядок действий и наиболее экономичные траектории движения.

Точность наведения при бурении разработчики планируют довести до 10 см, а точность горизонтирования платформы и мачты — до 1 градуса в двух плоскостях. Робот будет оснащен системой экстренной остановки, что должно обеспечить безопасность людей на том участке, где он задействован. Диспетчер может в любой момент перехватить управление системой, переключив его на диспетчерский пункт, оборудованный мониторами с необходимыми для ручного управления данными.

Буровой станок Epiroc Pit Viper

Сам по себе буровой станок Epiroc Pit Viper поддерживает нагрузку на долото в 34 т. За один заход, то есть одной штангой, станок производит бурение 16,8 м чистых скважин. Благодаря однозаходной схеме эффективность бурения по мягким породам повышается до 25%, так как не приходится тратить время на замену штанг.

Разработчики полагают, что в будущем можно будет централизовать управление сразу несколькими станками — например, если они совместно работают на одном взрывном блоке.

Чем занимаются «ВИСТ групп» и ГК «Цифра»

В ноябре 2018 г. разработчик ПО для горнодобывающей промышленности «ВИСТ групп» был полностью выкуплен ГК «Цифра», которая занимается цифровизацией предприятий. Сделку, сумма которой составила 2 млрд руб., планируют закрыть в 2020 г. До продажи по 10% «ВИСТ групп» находилась у фондов I2BF Global Ventures и «ВТБ капитал управление активами», остальное принадлежало физлицами и созданной ими компании.

Сама «Цифра» была создана в июне 2017 г., а в ноябре 2018 г. перешла из полной собственности «Ренова холдинг рус» под 75% контроль «Групп ЭПМ», которая на 46,98% принадлежит «Ренова актив». И «Ренова холдинг рус», и «Ренова актив» подконтрольны «Ренове» Виктора Вексельберга.

По оценкам «Контур.фокуса», без учета промежуточных юрлиц сейчас владельцем «Цифры» на 60,24% является Виктор Вексельберг, на 24,99% — «Белфилдо девелопмент инк.» (Белиз) и на 14,77% — Игорь Мацук. По итогам 2018 г. совокупная выручка группы «Цифра» составила 1,7 млрд руб.

Вместе с «Цифрой» и белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ» дочерняя структура «ВИСТ Групп» под названием VIST Robotics развивает проект «Интеллектуальный карьер». Проект предусматривает комплексное внедрение в открытых горных работах беспилотного транспорта, роботизированной техники, интернета вещей, искусственного интеллекта и прогнозной аналитики. VIST Robotics является резидентом «Сколково».