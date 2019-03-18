Москомархитектура переезжает с IBM на PostgreSQL

Москомархитектура намерена в своей информсистеме отказаться от зарубежных продуктов, «не отвечающим требованиям импортозамещения». В качестве перспективной СУБД выбран PostgreSQL.

Миграция на PostgreSQL

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) планирует перевести свою Отраслевую автоматизированную систему информатизации (ОАСИ) с зарубежного софта на свободное ПО с открытым исходным кодом. На проект по миграции, а также на классификацию, выверку и корректировку геоинфрмационных (ГИС) данных комитет готов потратить до 43,3 млн руб. Такая сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в запущенном Москомархитектурой конкурсе.

Заявки от претендентов будут приниматься до 4 апреля 2019 г. Окончательные предложения соискатели должны будут предоставить до 9 апреля. Их рассмотрение намечено на 12 апреля.

На данный момент геоинформационный компонент ОАСИ Москомархитектуры функционирует на базе программных продуктов семейства ESRI ArcGIS, СУБД IBM DB2 и IBM WebSphere Application Server, «не отвечающим требованиям импортозамещения программного обеспечения», отмечается в техзадании.

О том, что в качестве новой СУБД планируется использовать именно PostgreSQL, можно заключить по одному из пунктов ТЗ, который предполагает «разработку методики миграции пространственных данных из формата .GDB DB2 в Postgres».

Москомархитектура отказывается от IBM в пользу PostgreSQL

Нацелены ли чиновники на использование свободно распространяемой СУБД PostgreSQL, разработанной международным сообществом, или российскую СУБД с открытым кодом, разработанная компанией Postgres Professional на основе PostgreSQL, на момент выхода этого материала Москомархитектура не смогла ответить на вопросы CNews.

Некоторые подробности

Сейчас доступ к ГИС-данным Москомархитектуры осуществляется через специализированное веб-приложение GeoViewer, разработанное на базе API компании ESRI. Оно обеспечивает просмотр, анализ, редактирование и получение информации о производственных пространственных данных в формате интерактивной электронной карты в рамках назначенных пользователю прав. Редактирование ГИС данных производится с использование проприоритарного ПО ESRI ArcGis Desktop.

Как следует из техзадания конкурса, будущему подрядчику Москомархитектуры предстоит классифицировать, выверить и подготовить пространственные данные ОАСИ к миграции. Для этого, в частности, должна быть разработана методика ведения данных в системе, создан классификатор ГИС-слоев, учитывающий актуальную правовую базу, неактуальные ГИС-слои переведены в архив, осуществлен пересчет пространственных данных в единую систему координат и проекцию. «Не менее 1,5 тыс. слоев должно быть пересчитано из 64 вариантов систем координат и проекций», — говорится в документе.

Также исполнителю нужно будет сформировать не менее десяти справочников и классификаторов для так называемых атрибутов ГИС-слоев, привести к ним данные 450 слоев, сформировать не менее 30 профилей пользователей, запомнить слои метаданными.

Кроме того, в ходе выполнения проекта нужно внедрить единый сквозной идентификатор пространственной привязки (GlobalID), осуществить корректировку не менее 1 тыс. XML-карточек с семантическими данными по документам, разработать технический регламент в виде требований к пространственным данным, поступающим из внешних по отношению к ОАСИ системам, в том числе в рамках организации межведомственного взаимодействия.

Чем занимается Москомархитектура

Москомархитектура, как сообщается на сайте этой организации, занимается градостроительным проектированием столицы, включая территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку территории.

В его ведении находится «формирование архитектурно-художественного облика Москвы». Комитет входит в состав Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Работу Комитета координирует и контролирует заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.