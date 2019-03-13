Созданы первые роботы на процессорах «Байкал». Видео

Российская компания выпустила первых роботов на «Байкалах». Они спроектированы для безопасной работы поблизости от людей. Первым реальным применением новинки должно стать «Робокафе» в «Сколково».

Робот на «Байкале»

Как стало известно CNews, отечественный процессоры «Байкал» нашли первое применение в робототехнике. На чипе «Bikal-T1» (новое название BE-T1000) разработки «Байкал электроникс» под управлением ОС «Альт» компании «Базальт СПО» был выпущен так называемый колоборативный робот. Новинка с характеристикой полезной нагрузки в 3 кг получила название HR-03. Ее создал резидент «Сколково» — «Хамстер роботикс инжиниринг», который называет свое детище российским налогом робота Kuka американской компании Universal Robotics.

Робот HR-03 в состоянии выполнять механические операции, перемещая различные предметы по заданным алгоритмам. Его упомянутая колоборативность заключается в том, что он может функционировать в непосредственной близости от людей, не рискуя нанести им какие-либо увечья. В частности, в робота встроены датчики, которые могут приостанавливать работу механизма, если человек подошел к роботу на опасную в текущей ситуации дистанцию. Благодаря этому колоборативного робота можно использовать не только на производстве, но и, например, в сфере обслуживания.

В «Байкал электроникс» подтвердили CNews, что HR-03 — это первый произведенный робот на чипе компании. Разработчики ведут переговоры с целым рядом робототехнических организаций, но единственное реальное воплощение пока за «Хамстером».

Робот Hamster HR-3

Один из руководителей «Хамстера» Роман Бурмистров рассказал CNews, что первый образец робота его компания собрала примерно год назад. Тогда в нем использовалась стандартная оценочная плата «Байкал электроникс». В настоящий момент в устройстве задействован созданный недавно компанией на «Байкале» полноценный промышленный компьютер в защищенном корпусе.

Робот HR-3 заступит в «Робокафе» в «Сколково»

В такой конфигурации HR-03 впервые будет показан общественности в середине апреля 2019 г. на выставке в «Сколково». Там же, но уже в перспективе трех-четырех месяцев, на постоянной основе откроется полностью автоматизированное «Робокафе», в котором HR-03 станет готовить и выдавать посетителям различные напитки. Заказы и оплата будут осуществляться с помощью смартфонов, посредством мобильного приложения под iOS или Android.

Расходы. Цены. Перспективы

По словам Бурмистрова, разработка HR-03 заняла примерно два года. В проект было вложено свыше 25 млн руб. средств «Хамстера». Сейчас компания занимается созданием аналогичных роботов, но с большей полезной нагрузкой — HR-05 (на 5 кг) и HR-10 (на 10 кг).

На сайте «Хамстера» указано, что отпускная цена HR-03 начинается от 1,2 млн руб., в то время как реализовывать HR-05 и HR-10 компания планирует по ценам от 1,8 млн руб. и 2,4 млн руб. соответственно.

Видеопрезентация HR-03

Кроме того, «Хамстер» находится в процессе получения сертификата Минпромторга на свою продукцию, в соответствии с которым робот официально получит статус «произведенного на территории Российской Федерации». После этого, как считает Бурмистров, для новинки откроются широкие перспективы ее использования в учебных целях — школами и вузами, а также в промышленности, например, на предприятиях «Ростеха».

Технические подробности

В конструкции роботов «Хамстера» задействовано шесть шарнирных соединений. Система может эксплуатироваться в диапазоне температур от -20oС до +85oС. Зона досягаемости HR-03 составляет 520 мм, HR-05 — 720 мм, HR-10 — 1020 мм. Вес механизмов — 15, 30 и 44 кг соответственно.

Питаются автоматы от сети переменного тока напряжением 100-240 В, с частотой 50-60 Гц. Минимальная потребляемая мощность HR-03 заявлена на уровне 90 Вт, типичная — 125 Вт, максимальная — 250 Вт. У HR-05 эти показатели равняются 90, 150 и 250 Вт соответственно. У HR-10 — 90, 250, 250 Вт соответственно.

Рабочий прототип HR-3 в лаборатории «Хамстера»

По утверждению Романа Бурмистров 70% комплектующих в конструкции роботов «Хамстер» производит самостоятельно на собственных мощностях. Остальное закупается в Китае и на Тайване.

Несколько фактов о «Хамстер роботикс инжиниринг»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Хамстер роботикс инжиниринг» было зарегистрировано 30 марта 2018 г. на территории инновационного центра «Сколково». Единственным учредителем и гендиректором компании заявлен Владислав Стаин. Он также выступает учредителем и соучредителем еще ряда организаций, включая ООО «Хамстер роботикс», ООО «Битбайнет» и ООО «Хамстер роботикс лаб», образованные в период с ноября 2016 г. по июль 2017 г.

Основная спецификация «Хамстер роботикс инжиниринг» — разработка и выпуск различной робототехники.

Как отмечается на сайте «Сколково», «Хамстер» обладает оборудованием для производства плат, сборки и выпуска электронных устройств; «в наличии два оборудованных сборочных цеха, цех прототипирования, цех металлообработки, цех упаковки».

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