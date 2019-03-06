Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под ALT Linux

«Базальт СПО», разработчик ОС «Альт», и группа компаний «Тонк», которая выпускает тонкие клиенты, объединили свои продукты в единый программно-аппаратный комплекс. Авторы проекта считают, что данный комплекс пригодится бизнесу для реализации импортозамещения.

Программно-аппаратный комплекс

«Базальт СПО» и группа компаний «Тонк» создали программно-аппаратный комплекс на основе ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) и тонких клиентов «Тонк». Данные комплексы примечательны тем, что в них и софт, и аппаратура — российские. Авторы проекта полагают, что они могут пригодится корпорациям в ходе импортозамещения.

По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, компьютеры будут поставляться заказчику с уже установленной, настроенной и отлаженной ОС, то есть на них можно будет работать «из коробки».

Бесшумный и тонкий

Особенностью данных программно-аппаратных комплексов является то, что на рабочих местах используются тонкие клиенты, а системные блоки отсутствуют. Разработчики утверждают, что по сравнению с традиционной конфигурацией это позволит заказчикам сэкономить на ИТ-инфраструктуре и стоимости владения ею, а также упростит администрирование сети, повысит уровень безопасности, позволит быстро разворачивать новые рабочие места и экономить электроэнергию.

Программно-аппаратные комплексы «Базальт СПО» и «Тонк» могут быть использованы в составе компьютера без движущихся частей. Такие компьютеры бесшумны в работе и имеют более продолжительный срок службы, поясняют разработчики.

Тонкий клиент серии «Компьютер-А» производства «Тонк»

По словам гендиректора «Тонк» Михаила Ушакова, результатом сотрудничества стало универсальное рабочее место, которое можно использовать «как в крупных государственных и корпоративных информационных системах с применением VDI и облачных технологий, так и для предприятий малого и среднего бизнеса». Он также отметил, что «Базальт СПО» и «Тонк» сотрудничают уже много лет.

Представители компании к моменту публикации не ответили на вопрос CNews о ценах на свой продукт и о своих потенциальных заказчиках.

Какие ОС и ПК задействованы

При создании программно-аппаратных комплексов были использованы тонкие клиенты серий ТОНК TN, ТОНК SB и «Компьютер-А».

В качестве софта были использованы дистрибутивы ОС «Альт рабочая станция 8», ОС «Альт рабочая станция К 8», ОС «Альт сервер 8», ОС «Альт образование 8», а также сертифицированные ФСТЭК версии ОС «Альт 8 СП» и ОС «Альт Линукс СПТ 7.0». Кроме собственно ОС в каждый дистрибутив входят наборы приложений для поддержки дополнительного оборудования.

Чем занимается «Тонк»

«Тонк» с 2007 г. занимается производством компьютерных платформ для организации рабочих мест в информационных системах с терминальным доступом или с использованием технологий виртуализации, как указано на сайте компании. ООО «Группа компаний Тонк» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ 6 августа 2009 г. Офис компании находится в Москве, гендиректором заявлен Михаил Ушаков.

Самым примечательным проектом компании пока что является использование ее тонких клиентов в качестве терминалов для государственной информационной системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» (ГИС ЕГР ЗАГС). Закон о переводе записей ЗАГСов электронный вид и внесении их в единый реестр был принят в 2016 г. Источник «Интерфакса» сообщал, что создание реестра обойдется в 10,6 млрд руб.

«Тонк» присоединилась к проекту в сентябре 2017 г. и выполняла работы в сотрудничестве с компанией «Элвис-плюс». Сама «Элвис-Плюс» заключила в 2017 г. контракт по проекту на 982 млн руб. В проекте были задействованы устройства ТОНК 1400S, которые стали аппаратной частью аппаратно-программного комплекса «Застава-тк». В общей сложности в рамках проекта «Тонк» поставила 15 тыс. устройств.

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