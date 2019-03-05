Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» более 70 миллиардов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски Промсвязьбанка к своим бывшим руководителям – бизнесменам Алексею и Дмитрию Ананьевым. С ответчиков будет взыскано более 70 млрд руб. В апреле 2019 г. состоятся слушания по делу на сумму 282,2 млрд руб.

Справедливость восторжествовала

Санированный Промсвязьбанк выиграл в арбитражном суде дело против своих бывших акционеров – братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, основателей крупного интегратора «Техносерв». Одним из ответчиков по делу выступала компания Promsvyaz Capital B.V., через которую бизнесмены контролировали кредитную организацию, пишет РБК.

«Взыскать в пользу ПАО "Промсвязьбанк" 32,569 млрд руб. и $505,7 млн», – гласит вердикт суда. С учетом курса ЦБ на 5 марта 2019 г., итоговый размер суммы превышает 66 млрд руб.

Помимо этого, 4 марта 2019 г. состоялось заседание по третьему иску Промсвязьбанка, ответчиками в котором числятся компании Promsvyaz Capital, Peters International и Fintailor. Сумма взыскания составила 8,25 млрд руб., и все требования истца судом, по информации РБК, тоже были удовлетворены. Между тем, проигравшие стороны обоих дел могут обжаловать решения суда в апелляционной и кассационной инстанциях. В итоге, по состоянию на 5 марта 2019 г. банк отсудил у бывших владельцев более 74 млрд руб.

Отмена сделок

В своем иске банк требовал отметить все сделки, совершенные бизнесменами за день до своей санации – в общей сложности их насчитывалось около 30. Представители Проссвязьбанка говорили в суде, что заключение всех этих сделок преследовало единственную цель – вывести из банка денежные средства. В качестве доказательства своей правоты представитель банка отметил, что Дмитрий Ананьев еще 11 декабря 2017 г. знал о ненадлежащем финансовом положении Промсвязьбанка, так как в этот день он получил предписание Центробанка о необходимости доформировать финансовые резервы.

Промсвязьбанк отсудил у бывших владельцев десятки миллиардов рублей и готовится к новому судебному заседанию.

Банк был санирован 15 декабря 2017 г., и на его спасение ЦБ выделил 245 млрд руб. Дополнительные 25 млрд руб. до конца 2019 г. передаст Росимущество — новый акционер банка.

По итогу судебного заседания все совершенные братьями Ананьевыми сделки были отменены.

Другие иски

Судебные процедуры по искам Промсвязьбанка завершились непосредственно перед рассмотрением самого крупного дела по претензиям ПСБ к бывшим собственникам и топ-менеджерам. 21 декабря 2018 г. банк подал иск еще один иск, общее количество ответчиков по которому достигло 13. Это уже не только Promsvyaz Capital B.V. и братья Ананьевы, но также зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, и Татьяна Волошкина, которая курировала работу с вип-клиентами. Помимо этого, в список вошли бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

Над братьями Ананьевыми нависла угроза крупных финансовых потерь

Общая сумма претензий по этому иску составила 282,2 млрд руб., из которых 194,2 млрд руб. – это нанесенный банку ущерб от всех сделок, проведенных руководством. Оставшиеся 88 млрд руб. Промсвязьбанк хочет взыскать за финансовую помощь, оказанную ему Центробанком.

Предварительное слушание по делу должно было пройти 21 февраля 2019 г., но было перенесено на 23 апреля 2019 г., так как некоторым бывшим топ-менеджерам банка повестка не дошла по причине неактуального адреса проживания.

Также отметим, что в начале февраля 2019 г. Просвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы еще один иск против бизнесменов Ананьевых. В нем сказано о необходимости взыскать с компании Promsvyaz Capital, принадлежащей братьям, дополнительные 3,1 млрд. руб. Ближайшее судебное заседание по иску состоится 25 марта 2019 г.



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