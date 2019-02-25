Одновременно выпущены сразу две «первые в мире» карты microSD на 1 ТБ

Micron и SanDisk одновременно запускают в продажу каждая свою карту памяти microSD объемом 1 ТБ. SanDisk показывала прототип такой карты в 2016 г., но до массового производства дело не дошло.

Две первых в мире

Две компании одновременно — Micron и SanDisk — запускают в продажу каждая свою первую в мире карту памяти microSD объемом 1 ТБ. Обе карты были представлены на Mobile World Congress, который проходит 25-28 февраля 2019 г. в Барселоне, сообщает ресурс The Verge.

Карта SanDisk появится в продаже в апреле по цене $499,99. Зарубежные эксперты считают, что это недешево — для сравнения, новая карточка той же линейки SanDisk на 512 ГБ будет стоить $199,99. Micron еще не объявил цену на продукт, но его выход на рынок ожидается во втором квартале 2019 г.

Технические характеристики

Обе карты относятся к классу microSDXC UHS-I. У карточки SanDisk есть техническое преимущество — производитель заявляет скорость чтения на уровне 160 МБ в секунду против 100 МБ у варианта Micron. При этом у карты Micron немного выше скорость записи — 95 МБ в секунду против 90 МБ у SanDisk.

Карточка Micron получила название C200. При разработке использовалась технология NAND 96-слойной трехмерной четырехуровневой ячейки (QLC) от Micron. В новой линейке представлены карты объемом от 128 ГБ до 1 ТБ. Самая большая карточка может вмещать до 40 часов видео в формате 4K HDR, несколько тысяч фотографий с разрешением 40 МП или несколько сотен мобильных приложений.

Для ускорения записи в C200 используется динамические кэш SLC и интеллектуальное обслуживание во время простоя для обеспечения максимальной производительности. Возможна запись и воспроизведение HDR 4K с поддержкой UHS-1 Speed Class 3 и Video Speed Class 30. Карточка соответствует классу производительности приложений A2.

Представлены сразу две первых в мире карты microSD на 1 ТБ

Карточка SanDisk получила название Extreme. Время передачи файлов было сокращено вдвое по сравнению с существующим сейчас на рынке стандартом microSDXC UHS-I, сообщает производитель. Благодаря проприетарным технологиям Western Digital на карту можно записать 30 минут видео 4К менее чем за три минуты. В линейку Extreme входят всего две карты — на 512 ГБ и 1 ТБ. Поддерживается класс производительности приложений A2.

Кто такие SanDisk и Micron

SanDisk — это американский производитель носителей на базе флеш-памяти, сооснователь организации SD Card Association. В октябре 2015 г. стало известно о поглощении SanDisk компанией Western Digital.

Micron — это крупнейший американский производитель полупроводников, продукция которого представлена в основном чипами памяти DRAM и NAND, флеш-памятью и SSD-накопителями. По итогам 2017 г. Micron занимает второе место на мировом рынке полупроводников по темпам роста с результатом 79,7%. Если говорить об объемах продаж, Micron находится на четвертом месте с годовой выручкой $22,8 млрд.

Предыдущая попытка SanDisk

В сентябре 2016 г. SanDisk продемонстрировала в Кельне на выставке Photokina 2016 прототип SD-карты емкостью 1 ТБ, которая имела все шансы стать самой вместительной картой памяти на тот момент.

Компания была твердо уверена в том, что налаживание производства более совершенных SD-накопителей необходимо в связи с растущей популярностью видео в разрешении 4К, для хранения которого требуются колоссальные объемы памяти. Устройство так и не было запущено в серийное производство по неизвестной причине.