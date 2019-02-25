На «Байкалах» создан первый российский промышленный компьютер. Цена

Увидел свет первый российский промышленный компьютер, ориентированный на работу в сложных условиях — как внутри производственных помещений, так и снаружи. В его основу лег отечественный процессор «Байкал-Т1».

Промышленный компьютер на «Байкал-Т1»

Как стало известно CNews, в Россий завершилось создание первого отечественного промышленного компьютера. Его вычислительную основу составили российские процессоры «Байкал-Т1» (новое название BE-T1000) компании «Байкал электроникс», а софтверный базис — операционные системы «Альт» для серверов и рабочих станций компании «Базальт СПО».

Пилотный образец новинки, получившей название HR-IC-01, будет впервые представлен 5 марта 2019 г. в Якутске в рамках так называемого стартап-тура фонда «Сколково». Начало серийного производства изделия запланировано на конец мая 2019 г. Продаваться компьютеры станут по цене от 35 тыс. руб. за штуку — в зависимости от комплектации и от дополнительных опций, которые потребуются заказчикам. Об этом CNews рассказали участники проекта.

Главным непосредственным разработчиком компьютера выступает резидент фонда «Сколково» — российская компания «Хамстер роботикс инжиниринг». Новинка станет выпускаться на ее собственных мощностях в Подмосковье.

Начальные объемы продаж, по планам «Хамстера», должны составить от 1 тыс. компьютеров в месяц. Цель в двухлетней перспективе — увеличить его до 10 тыс. в месяц.

Промышленный компьютер HR-IC-01 на «Байкал-Т1»

Как рассказал CNews один из руководителей «Хамстера» Роман Бурмистров, у его компании уже достигнута договоренность о начале тестирования промышленной версии в мае 2019 г. с представителями «Ростеха». В целом российский рынок промышленных компьютеров оценивает как весьма объемный. «”Хамстер” ведет переговоры с рядом заказчиков, но пока называть их мы не имеем права, — говорит Бурмистров. — Все заказчики ждут серийной модели для тестирования и понимания возможностей компьютера для использования на своем производстве».

Что за компьютер и для чего он

Под промышленным компьютером в данном случае подразумевается вычислитель (портативный системный блок с габаритами 265х235х80 мм) в защищенном герметичном корпусе — для эксплуатации на улице и в условиях промышленного предприятия с характерными колебаниями температуры и влажности, повышенным содержанием пыли в воздухе и грязи в окружающем пространстве.

«Это система для промышленной автоматизации с низким энергопотреблением, вибро- и удароустойчивостью, подчеркивают разработчики.

«Использоваться система может в станках с ЧПУ, при управлении процессами на заводах или в умных домах, в робототехнике, в уличных светофорах и пр., — указывают создатели новинки. — В случае необходимости компьютеры будут комплектоваться внутренними обогревателями и работать в условиях севера, например, на нефтяных платформах». К компьютеру можно подключить всю стандартную периферию: монитор, клавиатуру и пр.

Несколько фактов о «Хамстер роботикс инжиниринг»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Хамстер роботикс инжиниринг» было зарегистрировано 30 марта 2018 г. на территории инновационного центра «Сколково». Единственным учредителем и гендиректором компании заявлен Владислав Стаин. Он также выступает учредителем и соучредителем еще ряда организаций, включая ООО «Хамстер роботикс», ООО «Битбайнет» и ООО «Хамстер роботикс лаб», образованные в период с ноября 2016 г. по июль 2017 г.

Основная спецификация «Хамстер роботикс инжиниринг» — разработка и выпуск различной робототехники.

Как отмечается на сайте «Сколково», «Хамстер» обладает оборудованием для производства плат, сборки и выпуска электронных устройств; «в наличии два оборудованных сборочных цеха, цех прототипирования, цех металлообработки, цех упаковки».