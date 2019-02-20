Американские фонды придумали хитрый способ нажиться на продаже Luxoft в США

Американский фонд Massachusetts Financial Services скупил 7,5% акций Luxoft сразу после объявления о поглощении этой компании со стороны американской DXC Technology. Однако, не дожидаясь завершения соответствующей сделки, фонд успел продать свою долю в Luxoft.

Американский фонд недолго был акционером Luxoft

Американский инвестиционный фонд Massachusets Financial Services Company (MFS) недолго пробыл акционером российского офшорного разработчика ПО Luxoft — «дочки» IBS.

Как свидетельствуют данные Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), в начале 2019 г. фонд собрал 7,5% акций Luxoft. Рыночная стоимость данного пакета составляла $147 млн. Однако затем MFS оперативно избавился от приобретенных им акций. Сейчас доля фонда в Luxoft равна нулю.

MFS был основан в 1924 г. Это одна из старейших в мире компаний по управлению имуществом и один из первопроходцев в сфере взаимных фондов (приобретают ценные бумаги на деньги большого числа инвесторов). В 1982 г. MFS был куплен канадской Sun Life Financial и с тех пор стал ее подразделением по линии взаимных фондов.

Чем вызвана срочная скупка акций Luxoft

Напомним, в начале 2019 г. стало известно, что американская ИТ-компания DXC Technology приобретает Luxoft за $2 млрд. За каждую акцию в ходе сделки будет заплачено $59.

На продаже Luxsift в США начали зарабатывать сторонние фонды

Объявление о сделки сразу всколыхнуло котировки акций Luxoft, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции подорожали с $31,7 до $57,3 — то есть практически до той отметки, по который их будет выкупать DXC Technology. Сейчас акции Luxoft еще немного подросли — до $58,2.

Кто еще хочет заработать на перепродаже акций Luxoft

Именно после данного объявления MFS и стал акционером Luxoft. Фонд оказался не одинок в своем желании быстро заработать на продаже Luxoft. После объявления о сделке еще два американских фонда — Franklin Resources и Magnetar Financial — скупили по 4,4% акций Luxoft.

В заявлении Magnetar Financial прямо говорилось, что фонд приобрел долю в Luxoft с целью заработать на будущей перепродаже этих акций. Идея состоит в том, чтобы получить прибыль на разнице между ценой покупки акций Luxoft и ценой, которую за них заплатит DXC Technology.

Magnetar Financial также оказался единственным из всех трех вышеупомянутых фондов, кто раскрыл стоимость покупки акций Luxoft. Акции приобретались фондом по цене $57,16 — $57,52. Весь пакет обошелся фонду в $84,17 млн.

За свой пакет Magnetar Financial получил от DXC Technology $86,5 млн. Соответственно, фонд сможет заработать на акциях Luxoft $2,4 млн.

Причиной, по которым фонд MFS решил продать акции Luxoft до завершения сделки с DXC Technology, не известны. Возможно, фонд решил распродавать свой пакет, когда рыночная цена акций компании вплотную приблизилась к отметке $59 — цене, за которую ее будет покупать DXC Technology.

Компенсация для акционеров Luxoft, несогласных со сделкой

Основной владелец Luxoft — группа IBS, подконтрольная Анатолию Карачинскому и Сергею Мацоцкому. Группа владеет 83% от общего числа голосов Luxoft и она уже дала свое согласие на осуществление сделки с DXC Technology.

В этой связи проведения общего собрания акционеров Luxoft не требуется. Но по законодательству Британских Виргинских островов, где зарегистрирован Luxoft, акционеры, не согласные с поглощением компании, могут выразить свой протест и потребовать выплаты им компенсации за имеющиеся у них ценные бумаги. Компенсация будет рассчитываться, исходя из некой «справедливой» стоимости акций Luxoft, размер которой пока не разглашается.