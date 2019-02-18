Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО

Сверхпроблемный многомиллионный проект создания ГИС ТЭК после затянувшейся паузы вновь демонстрирует признаки жизни. Работы по главному контракту с опозданием на три года приняты. Начинается доработка ПО — с учетом успевшей сформироваться в России за годы долгостроя политики импортозамещения.

ГИС ТЭК — сдана

Как стало известно CNews, сверхпроблемный проект по созданию государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса России (ГИС ТЭК) после многолетней пробуксовки сдвинулся с мертвой точки — госзаказчик системы принял работы у исполнителя ключевого контракта и приступил к доработкам ПО.

Речь идет о системе, предназначенной для автоматизации сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК. Непосредственным заказчиком ГИС ТЭК в данном случае выступает структура Минэнерго — ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА), а подрядчиком на выполнение основных работ — компания «Ланит».

В соответствии с 600-миллионным контрактом, заключенным в октябре 2014 г., работы должны были быть приняты заказчиком до 1 октября 2015 г., однако по факту этого не произошло. В результате, в начале 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись исками на сотни миллионов рублей. Разбирательства в суде по объединенному в одно производство делу продолжаются до сих пор.

Несмотря на это, в феврале 2018 г. на заседании комиссии по созданию и вводу в эксплуатацию ГИС ТЭК с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и компаний ТЭК было отмечено, что «разработанный программный комплекс ГИС ТЭК соответствует техническому заданию на создание системы, и ФГБУ РЭА Минэнерго рекомендовано завершить приемочные испытания». Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Проект ГИС ТЭК реанимирован

«Приемочные испытания ГИС ТЭК завершены, что подтверждается протоколом приемочной комиссии и подписанным итоговым актом сдачи-приемки НИОКР от 9 октября 2018 г.», — уточнили CNews в пресс-службе «Ланита».

Новые работы по проекту

Вышеупомянутую доработку программного обеспечения ГИС ТЭК госзаказчик планируект осуществить по итогам объявленного 24 декабря 2018 г. аукциона с начальной ценой контракта в 26,2 млн руб. Торги были намечены на 8 февраля 2019 г., однако на сайте госзакупок в карточке тендера его статус до сих пор обозначен как «работа комиссии». Какие-либо сведения о претендентах на контракт в публичном доступе не представлены.

В «Ланите» заверили CNews, что в этом тендере компания принимать участие не стала — «в виду загрузки по другим проектам».

Необходимость доработки ПО принятой у исполнителя системы в пресс-службе Минэнерго объяснили CNews следующим образом. «С 2014 года существенно изменилась геополитическая обстановка, ситуация на энергетических рынках, а также нормативно-правовое регулирование в сфере ТЭК и смежных отраслях, — отметили собеседники редакции. — Как следствие, расширились потребности в информационно-аналитической поддержке государственного управления в сфере ТЭК, и возникла объективная необходимость внесения изменений в нормативную правовую базу в сфере создания, эксплуатации и совершенствования ГИС ТЭК».

По заверениям представителей Минэнерго, именно это стало причиной того, что 5 июля 2018 г. законом № 194-ФЗ были внесены изменения в закон от 3 декабря 2011 г. № 382-ФЗ «О ГИС ТЭК», направленные, в том числе на уточнение состава субъектов ГИС ТЭК, обязанных предоставлять информацию в систему, упорядочение процесса подготовки аналитических материалов в рамках ГИС, а также закрепления возможности предоставления в систему сведений ограниченного доступа и информации, составляющей государственную тайну.

«В настоящее время ведется разработка и утверждение нормативной правовой базы в целях реализации указанных изменений законодательства, а также осуществляются соответствующие работы по доработке программного комплекса ГИС ТЭК», — заключают в пресс-службе министерства.

В ГИС ТЭК начинается импортозамещение

«В целях обеспечения информационно-аналитических потребностей Минэнерго для создания аналитической подсистемы ГИС ТЭК [в 2014 г.] было выбрано иностранное программное обеспечение Pentaho, — говорят в Минэнерго. — Российского ПО для аналитических подсистем, сопоставимых по функциональным возможностям с Pentaho, тогда еще не было. Реестр российского ПО также не формировался».

После этого, как известно, в связи с политикой импортозамещения ситуация существенно изменилась. «Санкционные риски и новые требования нормативных актов, а также готовность российских производителей ПО предоставить соответствующие программные продукты, не уступающие по своему функционалу зарубежным, предопределили необходимость перевода аналитической подсистемы на российское ПО, — отмечают собеседники CNews. — Предварительный анализ показал, что в настоящее время адекватной по функциональным возможностям заменой может быть установка нескольких вариантов отечественного ПО. В связи с этим аналитическая подсистема ГИС ТЭК должна быть доработана с использованием отечественного программного обеспечения.»

Когда же заработает ГИС ТЭК?

Вышеупомянутый закон, регулирующий создание и эксплуатацию системы — № 382-ФЗ «О ГИС ТЭК» от 3 декабря 2011 г. — до внесения в него изменений в июле 2018 г. четких сроков запуска системы не устанавливал. В нем лишь говорилось, что ГИС ТЭК «считается введенной в эксплуатацию с момента ввода в эксплуатацию интеграционного сегмента ГИС ТЭК».

В новой редакции документа эта формулировка сохранилась, но к ней добавлена ремарка «но не позднее 1 января 2020 года».

История многострадального проекта

Упомянутый закон «О ГИС ТЭК» вступил в силу 1 января 2012 г. В 2012 г. РЭА Минэнерго с помощью своего субподрядчика «Артекс консалтинг» (бывший «Артекс нефтегаз») за 35,2 млн руб. провело научно-исследовательские работы по ГИС ТЭК, которые впоследствии вызвали множественные нарекания со стороны Счетной палаты, осуществившей аудит проекта.

В 2013 г. появился целый ряд новых документов, относящихся к ГИС ТЭК. В феврале Дмитрий Медведев утвердил положение о порядке доступа к данным, а в конце апреля подписал постановление об эксплуатации системы.

Позже команда Минэнерго, пришедшая с назначенным в мае 2012 г. министром Александром Новаком, пересмотрела концепцию создания ГИС ТЭК своих предшественников и вместо ранее затребованных 5,8 млрд руб. запланировала потратить только 921 млн руб. В начале октября 2013 г. куратор проекта, на тот момент заместитель министра энергетики Антон Инюцын сообщал CNews, что сокращение бюджета произошло за счет отказа от построения инфраструктуры «с нуля» в пользу интеграции данных из уже существующих наработок крупных отраслевых компаний.

Вместо хранилища данных предполагалось создать шину для общения между системами. При этом срок построения ГИС, по оценке Минэнерго, вместо запланированных ранее пяти лет должен был составить два года плюс «год-полтора для настройки».

Тендер на создание ГИС ТЭК министерство намеревалось объявить уже осенью 2013 г., но по факту этого не произошло.

Как сообщил CNews в конце 2014 г. референт департамента государственной энергетической политики Минэнерго Иван Куцевляк, за минувший год у проекта поменялся куратор — полномочия Инюцина перешли к замминстра Алексею Текслеру.

Директор проекта ГИС ТЭК в РЭА Минэнерго Роман Щербов тогда же объяснил CNews задержку в объявлении конкурса тем, что в процессе подготовки к нему стало понятно, что большой объем регулирующих и нормативных правовых документов не соответствует реалиям текущего положения в ТЭК России. «Мы актуализировали эти документы, положили их в основу разрабатываемой системы и теперь готовы создавать ГИС ТЭК», — говорил он.

По словам Щербова, за прошедший год принципиально подход к созданию ГИС ТЭК не изменился, однако сместились акценты. Если ранее предполагалось, что система будет в большей степени интегральным инструментом, связывающим отраслевые системы сбора и подготовки отчетности, то теперь упор делается именно на прямой сбор отраслевой отчетности в ГИС ТЭК, минуя внешние системы. «Однако, небольшая часть существующих систем все-таки будет интегрирована», — уточнял Щербов.

Уменьшение и так уже скорректированной суммы с 921,4 млн до 700 млн, фигурировавших в условиях запущенного конкурса, Щербов объяснил уточнением объемов проекта и корректировкой интеграционных расходов, которые первоначально составляли значительную часть бюджета. «Нам удалось снизить расходы именно на создание системы и направить оставшуюся часть на создание центра сбора и аналитики на базе РЭА, — заверял он. — Данный центр и будет в основном использовать ГИС ТЭК как основной инструмент».

Опытная эксплуатация части сегментов ГИС ТЭК, как сообщал Щербов, должна была начаться в середине 2015 г. Интеграционный сегмент планировалось сдать в промышленную эксплуатацию в октябре 2015 г., отраслевые сегменты — до конца 2015 г.