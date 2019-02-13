В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM

«БКС премьер» предложила клиентам новый сервис FinTube, представляющий собой персонального финансового советника на базе искусственного интеллекта. Инструмент позволит инвесторам оперативно получать рекомендации по вложению средств, основанные на анализе больших массивов данных.

Искусственный интеллект как финансовый советник

Как стало известно CNews, российская компания «БКС премьер», входящая в финансовую группу БКС, совместно с отечественным ПО-разработчиком GlowByte Consulting создала сервис FinTube, представляющий собой персонального виртуального финансового советника по инвестициям. Проект рассчитан как на начинающих, так и на опытных инвесторов.

В разговоре с CNews директор по клиентскому маркетингу «БКС премьер» Максим Пузырев отметил, что по результатам работы FinTube каждый клиент получает персонифицированное (ориентированное исключительно на него) предложение по инвестициям, а также рекомендации по управлению финансами.

В основе сервиса лежат алгоритмы машинного обучения и искусственный интеллект, в реальном времени анализирующие информацию из различных источников, включая социальные медиа.

Техническая составляющая

Возможность предоставления каждому клиенту уникальных рекомендаций и предложений обеспечена сервисом Contact Optimization – продуктом IBM, взятым за основу при разработке FinTube. Свой выбор в пользу сервисов IBM в «БКС премьер» объяснили их широкими возможностями и удобством использования, а также возможностью их интеграции друг с другом и другими сервисами.

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В FinTube используются наработки и других вендоров, в том числе американской компании Tableau – ее продукция применяется для визуализации отчетности. Нашлось в FinTube место и российским технологиям: в проекте используются алгоритмы компании «Крибрум», входящей в группу InfoWatch, для мониторинга социальных сетей в частности и интернета в целом.

FinTube включает в себя также решения с открытым исходным кодом. Их сервис использует для работы с большими данными.

Отдельно следует отметить, что FinTube – это не cloud-сервис, и к облакам он не имеет никакого отношения. FinTube развернут и функционирует исключительно на внутренней инфраструктуре «БКС премьер». Как отметил Максим Пузырев, такой подход обусловлен высокими требованиями к защите персональных данных клиентов и гарантирует их безопасность.

Эксплуатация FinTube

По состоянию на 15 февраля 2019 г. виртуальный финансовый советник «БКС премьер» запущен в эксплуатацию, но не сообщается, вышел ли он на полную мощность. Уже сейчас компания применяет искусственный интеллект FinTube при непосредственной работе с клиентами. Помимо этого, его алгоритмы используются при формировании инвестиционных решений в мобильном приложении «БКС премьер» и интернет-банке.

К преимуществам FinTube разработчики причисляют его «модульность». В проект заложена возможность усовершенствования и доработки. Также он дозволяет внедрять дополнительные клиентские функции.

Клиенты FinTube

В настоящее время, отметил Пузырев, оценить возможности FinTube могут все клиенты БКС без исключения, а их, по статистике, более 300 тыс. Количество клиентов, уже использующих алгоритмы FinTube, представители «БКС премьер» не уточнили, и конкретные примеры эксплуатации тоже не были приведены.

Результаты работы FinTube

Оценку деятельности FinTube «БКС премьер» пока не проводила – с момента запуска сервиса прошло совсем немного времени, и пока разработчики собирают необходимые данные для анализа. FinTube как инструмент полезен не только клиентам, но и самой «БКС премьер»: он, по словам Максима Пузырева, помогает компании удерживать клиентов за счет оперативной оценки информации по каждому из них. К примеру, сразу после того, как клиент подаст заявку на вывод средств, FinTube проведет анализ данных и поможет предоставить ему наиболее релевантное и интересное предложение.

Искусственный интеллект или человек?

На вопрос о том, чем советы FinTube лучше или хуже советов живого инвестора или персонального финансового советника, CNews ответа не получил. Но представители «БКС премьер» подчеркнули, что на стороне FinTube находится отсутствие эмоциональной составляющей при анализе данных.

«БКС премьер»

Сервис оперирует только сухими данными – суммами, сроками, целями клиента, и выдает советы на их основе. Подобный беспристрастный подход очень пригодится, к примеру, в периоды спада экономики, в том числе и мировой, когда живые инвесторы и финансовые советники могут сгущать краски и поддаваться панике.

Искусственный интеллект в БКС

FinTube – не единственный пример применения искусственного интеллекта в работе БКС – в июле 2018 г. компания «БКС брокер» запустила систему управления капиталом «Искусственный интеллект». Это полностью автоматизированный сервис, созданный для анализа ценных бумаг, валюты и деривативов.

Разработка ИИ, в котором принимали участие специалисты новосибирского Академгородка, стартовала в 2016 г. Систему обучали алгоритмам работы на финансовых рынках в течение полутора лет до момента запуска, но и сейчас «БКС брокер» продолжает интегрировать в нее новые методы анализа рынка. «Искусственный интеллект» обучена давать рекомендации по любому ликвидному инструменту, который торгуется на российских или иностранных биржах.