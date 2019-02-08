Путин назначил ИТ-директором МВД выходца из «Управления “К”»

Кресло, освободившееся после громкой отставки более пяти месяцев назад главы Департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД, занял Александр Балаев — выходец из «Управления “К”» и «Спецтехники и связи» МВД.

Главным по ИТ в МВД стал Александр Балаев

Новым начальником Департамента ИТ, связи и защиты информации в МВД стал генерал-майор полиции Александр Балаев. Указ о его назначении 8 февраля 2018 г. подписал Президент России Владимир Путин. Этим же документом Балаеву было присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Занятая Балаевым должность стала вакантна в конце августа 2018 г., когда также президентским указом со своего поста был уволен генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Ляшенко. Он проработал на нем с апреля 2015 г., приняв бразды правления от Александра Махонова, который был главным ИТ-шником МВД с ноября 2012 г., а ранее возглавлял оператора «Мостелеком» и программу «Электронная Москва».

После ухода Ляшенко Александр Балаев оказался тем самым человеком, кто был поставлен ему на замену, но изначально лишь в качестве временно исполняющего обязанности главы Департамента. В этом качестве он фигурировал в публичных документах МВД уже как минимум в начале октября 2018 г. Таким образом, сейчас произошло официальное закрепление за ним полноты полномочий по управлению ИТ в МВД.

До прихода в Департамент ИТ связи и защиты информации Балаев был временно исполняющим обязанности начальника федерального казенного учреждения «Научно-производственное объединение “Специальная техника и связь”» МВД. Еще раньше он в течение нескольких лет, начиная с июля 2011 г., был первым заместителем начальника Бюро специальных технических мероприятий МВД (так называемое «Управление “К”», одним из направлений деятельности которого является борьба с преступлениями в сфере компьютерных технологий).

Александр Балаев (слева) стал главным по ИТ в МВД

Департамент ИТ, связи и защиты информации МВД был создан в январе 2011 г. — в рамках реформирования министерства. Его первым руководителем был Михаил Тюркин, до этого занимавший должность первого заместителя директора Федеральной миграционной службы.

Коррупционный скандал по линии ИТ в МВД

Напомним, в конце февраля 2018 г. CNews писал, что МВД требует от бывшего главы своего подразделения НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева уплаты 1,4 млрд руб. за недочеты в работе Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД), внедрением который он руководил. Указанные 1,4 млрд руб. — это сумма госконтракта на работы по созданию ИСОД, который Нечаев заключил с подрядчиком от лица МВД. Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над ИСОД заинтересовалось «Управление "М"» ФСБ.

Считается, что именно арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева. Несмотря на это, освободив чиновника от должности в середине февраля 2015 г., Владимир Путин тем же указом назначил его замглавы МВД, что по сути стало для Махонова повышением.

Некоторые факты о Департаменте ИТ в МВД

Департамент ИТ, связи и защиты информации МВД, по данным ведомства, является самостоятельным подразделением министерства, в сферу ответственности которого входит правовое регулирование в области совершенствования информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, радио- и радиотехнического контроля, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, противодействия техническим разведкам, технической (в том числе криптографической) защиты информации, радиоэлектронной борьбы, использования электронной подписи, формирования и ведения информационных ресурсов, межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации, навигационно-мониторинговых систем ведомства.

Основными приоритетными задачами Департамента заявлены переход к предоставлению госуслуг в электронном виде, внедрение цифровых технологий в ведомственных сетях радиосвязи, участие в создании и развитии ГЛОНАСС, «Системы 112» и др.