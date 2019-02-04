Начались продажи «уникального» российского защищенного телефона. Частникам его продавать запрещено

В России начались продажи IP-телефона отечественной разработки «Круиз-К» со встроенными алгоритмами шифрования. Стоимость телефона превысила 80 тыс. руб., и заказать его могут исключительно организации и предприятия – с физическими лицами поставщики не сотрудничают.

Отечественный телефон с шифрованием

Госкорпорация «Ростех» сообщила о старте массовых продаж в России телефона «Круиз-К» с расширенными возможностями шифрования. «Круиз-К» - это отечественная разработка, и его, по словам авторов идеи, невозможно взломать или прослушать.

«Круиз-К» - это не смартфон и не сотовый телефон, это настольный IP-телефон, разработанный для использования в организациях. Производством занимается концерн «Автоматика», дочернее предприятие «Ростеха». Стоимость одного такого телефона составляет 85 тыс. руб., сообщает РИА «Новости».

Разработчики устройства заявляли о его уникальности и об отсутствии в России его аналогов .

Целевая аудитория и объемы поставок

«Круиз-К» разрабатывался для предприятий малого, среднего и крупного бизнесов, не желающих рисковать конфиденциальностью переговоров и подвергаться опасности прослушки со стороны конкурентов или иных третьих лиц.

«Автоматика» поставляет «Круиз-К» исключительно юридическим лицам – физическим лицам телефоны продаваться не будут. Заказчик может выбрать любое нужное ему количество аппаратов, от одного и до нескольких десятков и сотен. Сроки поставок «Автоматика» не уточняет – они зависят от объема заказанной партии.

Технические особенности

Представители «Автоматики» и «Ростеха» отметили, что информация о технической составляющей «Круиз-К» носит строго закрытый характер. CNews писал, что в работе телефон использует распространенный протокол SIP и речевые кодеки G.729, G.711 и MR-CELP. Последний работает на скорости 4,8 кбит/с и используется в режиме шифрования связи. В телефоне применена интеллектуальная карта РИК-2, используемая в качестве электронного носителя ключа.

IP-телефон «Круиз-К» получил классический дизайн

В состав одной IP-сети может входить до 1000 телефонов «Круиз-К», а сам телефон имеет размеры 175х175х170 мм и весит порядка 1,3 кг.

Программное обеспечение «Круиз-К» - это операционная система реального времени собственной разработки «Ростеха» (название ОС не уточняется). В телефоне используется ее урезанная версия – с целью повышения уровня информационной безопасности оставлены лишь базовые возможности. Согласно имеющимся данным, примененные в телефоне программные и аппаратные средства криптографии соответствуют классу КА, определенному приказу ФСБ от 10 июля 2014 г. №378.

Шифрование разговоров

«Круиз-К» предусматривает два режима работы – полностью защищенный и обычный, в котором разговоры передаются без шифрования. Другими словами, в таком режиме «Круиз-К» становится аналогом любого другого современного IP-телефона без функций криптографии.

Обычный режим активируется, когда пользователь «Круиз-К» звонит абоненту, использующему телефон любой другой марки, даже если звонок осуществляется внутри компании. Защита информации работает, когда вызываемый абонент тоже пользуется «Круиз-К». В этом случае шифрование осуществляется не только когда телефоны принадлежат одной компании или находятся в одной IP-сети: технология работает и со звонками на телефоны «Круиз-К», установленными в других организациях.

Другие российские криптотелефоны

Защищенные IP-телефоны для организаций и частных лиц выпускают многие крупные компании. К примеру, у Cisco есть доступная в России модель Unified IP Phone 8961 со встроенными возможностями шифрования данных. Среди российских разработчиков подобной техники можно выделить компанию IVA Technologies,, в ноябре 2018 г. анонсировавшую IP-телефон IVA с модулем криптографической защиты LIRVPN.

Фото: IVA Technologies IP-телефон IVA с модулем криптографической защиты LIRVPN

Модуль LIRVPN разработан российской компанией «ЛИССИ-Софт» и основан на протоколе OpenVPN с использованием рекомендаций технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации». В работе телефон задействует голосовые кодеки G.711A/U, G722, G.729 и поддерживает протокол шифрования TLSv1. Стоимость IP-телефона IVA не уточняется.