Американцы бросились скупать акции Luxoft

Американские фонды Magnetar Financial и Franklin Resources скупили по 4% акций Luxoft. Случилось это после того, как американская DXC Technology сообщила о поглощении Luxoft за $2 млрд.

Luxoft обзавелся двумя новыми американскими акционерами

У созданного в России офшорного разработчика ПО Luxoft появились новые акционеры из числа американских инвестиционных фондов. Это следует из информации, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам.

Так, фонд Magnetar Financial стал владельцем 4,4% акций компании. Рыночная стоимость этого пакета составляет $84 млн.

Другой фонд, Franklin Resources, стал обладателем сопоставимого по размеру пакета акций (4,3%). Его рыночная стоимость составляет $81 млн.

Купить, чтобы продать

Напомним, в начале 2019 г. стало известно, что американская ИТ-компания DXC Technology приобретает Luxoft за $2 млрд. В рамках сделки за одну акцию Luxoft будет заплачено $59.

Объявление о сделке вызвало ажиотажный спрос на акции Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже. Котировки ценных бумаг компании выросли с $31,7 до $57,3 - то есть практически до той суммы, которую за ценные бумаги Luxoft заплатит DXC Technology. К настоящему моменту акции Luxoft еще немного подросли - до $57,7.

Фонды скупают акции Luxoft в ожидании его поглощения компанией DXC Technology

Сделка была поддержана основным акционером Luxoft группой IBS Group, владеющей 82,3% от общего числа голосов компании. В связи с этим одобрения общего собрания Luxoft не требуется. Но, согласно законодательству Британских Виргинских островов (юрисдикции, в которой зарегистрирован Luxoft), несогласные со сделкой миноритарные акционеры могут потребовать выплатить компенсацию за имеющиеся у них ценные бумаги, размер которой пока не объявлялся.

Magnetar Financial и Franklin Resources скупили акции Luxoft сразу после объявления о сделки с DXC Technology. В материалах Magnetar Resources прямо говорится, что компания стала скупать акции Luxoft с целью получить свою долю от данной сделки, при этом компания намерена голосовать в поддержку предстоящего слияния.

Структура Magnetar Financial

Компания Magnetar Financial была основана в 2005 г. и базируется в штате Иллинойс. Компания получила известность в 2006-2007 гг. благодаря собственной стратегии инвестирования в обеспеченные долговые облигации.

Magnetar Financial управляет рядом фондов с Каймановых островов: Magnetar Capital Master Fund, Magnetar PRA Master Fund, Magnetar MSW Master Fund и Magnetar Multi-Strategy Alternative Risk Prema Master Fund. Также компания управляет фондом Magnetar Constellation Fund-II-PRA из штата Делавер и ирландским фондом коллективного управления активами Vehicle.

Сама компания Magnetar Financial, как и ее единственный акционер - Magnetar Capital Partners - зарегистрированы в штате Делавер. Основным партнером в Magnetar Capital Partners является компания supernova Managment, которая управляется гражданином США Алеком Литовицем (Alec N. Litowitz).

Фонд Franklin Resources был основан в 1947 г. в Нью-Йорке брокером Рупертом Джонсоном (Rupert H. Johnson). Основными владельцами фонда являются Руперт Джонсон и Чарльз Джонсон (Charles B. Johnson). Фонд скупал акции Luxoft через свои «дочки» Templeton Investment Counsel, Templeton Asset Managment, Franklin Templeton Investments Corp и Franklin Templeton Investments (ME) Limited.