«Балтика» перевела документооборот в облако Microsoft Azure

Переход на облачное решение на базе Microsoft Azure, разработанное давним партнером, позволил оптимизировать документооборот в пивоваренной компании «Балтика». Новый сервис Azure SQL Database Managed Instance максимально упростил процесс миграции данных в облако.

Облачная СЭД экономит время пяти тысячам сотрудников «Балтики»

«Балтика», российская пивоваренная компания, входящая в датскую Carlsberg Group, завершила проект по переходу на облачную систему мобильного электронного документооборота на базе сервиса Microsoft Azure. Система создана компанией «Монолит-инфо», российским разработчиком и интегратором корпоративных информационных систем. По оценкам «Балтики», внедрение системы сократило время принятия решений в компании на 30%.

Внедренная система документооборота позволяет оптимизировать работу с корпоративной информацией, предоставляя сотрудникам доступ к ней из любой точки мира, при этом обеспечивая повышенный уровень безопасности данных. Она также включает конструкторы форм и отчетов, позволяющие выстраивать сложные бизнес-процессы и адаптировать интерфейс под конечного пользователя. Решение позволило более пяти тысячам пользователей рабочих компьютеров «Балтики» быстрее и удобнее согласовывать рабочие документы и проекты.

В «Балтике» считают, что облачная СЭД станет платформой, вокруг которой будет сформирована новая цифровая экосистема организации, охватывающая все внутренние процессы и обмен с внешними контрагентами, включающая автоматизацию юридически значимого межкорпоративного документооборота. В будущем решение может быть масштабировано и на другие компании Carlsberg Group Восточно-Европейского региона, в который помимо России входят Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Azure и облачный бизнес Microsoft

Новая СЭД «Балтики», по данным Microsoft, является первым в своем роде промышленным решением на российском рынке на базе облачной платформы Azure и новейшего сервиса Azure SQL Database Managed Instance. Он позволяет осуществить перенос баз данных MS SQL Server и локальных (на инфраструктуре заказчика) приложений в облако методом lift-and-shift, то есть с внесением минимальных изменений в эти базы данных и без необходимости значительно перерабатывать архитектуру приложений.

Облачная СЭД станет платформой, вокруг которой будет сформирована новая цифровая экосистема пивоваренной компании

Благодаря выбору модели обслуживания PaaS (Platform as a Service – «платформа как услуга»), система способна выдерживать критические нагрузки, обладает высокой гибкостью и масштабируемостью. Помимо выделения ресурсов по требованию для неограниченного масштабирования, Azure обеспечивает автоматическую синхронную репликацию данных для повышения отказоустойчивости, обработку отказов инфраструктуры для постоянной доступности.

Облачные сервисы давно стали одним из приоритетных направлений для Microsoft и играют все более значительную роль в структуре доходов корпорации. В 2015 г. CEO Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) спрогнозировал, что облачный бизнес корпорации достигнет $20 млрд годовой выручки и сможет составить достойную конкуренцию Amazon Web Services (AWS) к концу 2018 г. Он оказался прав – уже по итогам I квартала 2018 финансового года выручка в данном сегменте составила $24,5 млрд. По итогам IV квартала 2018 г. доходы подразделения Intelligent Cloud («умное облако»), которое включает облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, выросли на 23% до $9,6 млрд.

Cотрудничество «Балтики», «Монолит-инфо» и Microsoft

Компания «Монолит-инфо» основана в 1991 г. в Санкт-Петербурге, специализируется на разработке и внедрении корпоративных информационных систем, предлагая решения на базе собственной ERP-платформы (Enterprise Resource Planning – «планирование ресурсов предприятия») «ERP Монолит». Решения «Монолит-инфо» ориентированы, главным образом, на предприятия пищевой, химической и целлюлозно-бумажной отраслей промышленности, а также на крупные дистрибьюторские фирмы.

История взаимоотношений «Монолит-инфо» и «Балтики» начинается в 1995 г. с внедрения «Монолит DOS» – комплекса систем многовалютного бухгалтерского и управленческого учета, который пивовары применяли на протяжении следующих четырех лет.

C 1996 г. специалисты «Монолит-инфо» разрабатывают качественно новый комплекс на основе «клиент-серверной» архитектуры с использованием технологий Microsoft (SQL Server, Win32, ODBC, OLE) для решения задач бухгалтерского, управленческого и финансового учета; управления персоналом, закупками и продажами, взаимоотношениями с клиентами; бюджетирования, планирования производства и финансовой деятельности. В 1999 г. система «Монолит SQL» введена в эксплуатацию на площадке «Балтики».

С 2006 г. «Балтика» использует «Монолит SQL 4.0», а спустя некоторое время на ее основе создадут централизованную корпоративную информационную систему, обеспечивающую функционирование всех заводов и сбытовых подразделений компании, Серверная часть системы была «заточена» под работу с Microsoft SQL Server 2005, а ее разработка велась в тесном сотрудничестве с российским представительством Microsoft.

В 2008 г. систему «Монолит SQL» переименовывают в «ERP монолит», а в 2009 г. «Балтика» переходит на «ERP монолит 5.0».

В 2011 г. «Балтика» получает модули автоматизации оценки деятельности персонала. Завершается внедрение системы управления проектами.

В 2012 г. реализуется масштабный проект по миграции CRM-решения пивоваренной компании на Microsoft SQL Server 2012. Начата разработка платформы «Монолит ERP 6.0» с включением туда ряда новых функциональных возможностей.

С 1 января 2016 г. 18 подразделений «Балтики» по всей России подключены к транспортному модулю Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). По данным официального сайта «Монолит-инфо», решение поддерживает обработку более чем 40 тыс. документов со стороны производственных площадок и более 42 тыс. документов со стороны обособленных подразделений. На всех заводах «Балтики» запущено управление партиями готовой продукции, включая подбор партий для отгрузки исходя из различных требований покупателей.

В IV квартале 2017 г. завершаются работы по внедрению системы «Монолит: СЭД» в «Балтике». Запуск системы позволил интегрировать функции, связанные с управлением документооборотом компании.