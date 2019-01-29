«Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда

В рамках масштабного совместного проекта «Ростелеком» и «Ай-теко» завершили объединение своих ЦОДов в Москве и Адлере для предоставления их как единой инфраструктуры для нужд «Почты России».

ЦОД для «Почты России»

Компании «Ростелеком» и «Ай-теко» завершили проект по созданию так называемого объединенного центра обработки данных (ЦОДа) для «Почты России». Об этом сообщила пресс-служба госмонополиста.

По сути речь идет об интеграции и взаимоувязке для совместной работы двух уже существовавших территориально удаленных площадок подрядчиков. Согласно условиям проекта, один из предоставленных «Почте» дата-центров должен был находиться в Москве, а другой — за пределами столичного региона. В соответствии с этим объединенная вычислительная инфраструктура была создана на базе принадлежащего «Ай-теко» ЦОДа «Трастинфо» в Москве и ЦОДа «Ростелекома» в Адлере.

Проект состоял из двух этапов: в 2017 г. совместная команда «Ай-теко» и «Ростелекома» развернула вычислительные ресурсы в московском дата-центре, а в 2018 г. — на площадке в Адлере.

«Ростелеком» и «Ай-теко» развернули совместный ЦОД для «Почты России»

В пресс-службе «Почты» подтвердили CNews, что работы осуществлялись в рамках исполнения договора, заключенного с исполнителями по итогам завершившегося в феврале 2017 г. тендера с ценой лота в 2,62 млрд руб. В ходе конкурсного отбора тогда победила коллективная заявка «Ростелекома», «Ай-теко» и ее стопроцентной дочки — «Сервионики». Конкуренцию им тогда безуспешно пытались составить НИИ «Восход» и «Онланта».

Также в пресс-службе подтвердили CNews, что, как и предусматривали условия договора, «Почта» не получила развернутый ЦОД в свою собственность, а лишь арендует его мощности. Срок этой проплаченной аренды истекает 28 марта 2020 г.

Подробности и перспективы проекта

В «Почте России» указывают, что в ходе проекта подрядчиками был проведен полный комплекс работ — от разработки концепции до подготовки необходимых мощностей и переноса части ИТ-систем «Почты» на новые серверы. Кроме того были разработаны каналы взаимодействия и передачи данных между ЦОДами, предоставлены стойко-места для размещения оборудования заказчика, проведена интеграция с главным информационно-вычислительным центром «Почты» в Москве, а также с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и другими информационными ресурсами.

В «Почте» отмечают, что единый дата-центр обеспечит развитие, поддержку работы и резервирование информационных систем головного офиса организации и 37 тыс. объектов почтовой связи по всей стране. Его создание призвано позволить предприятию более активно использовать большие массивы данных, а также продолжить внедрение технологий на базе искусственного интеллекта. В перспективе «Почта» рассматривает открытие дата-центра в восточной части страны.

В организации уверены, что использование двух дата-центров позволило ей создать инфраструктуру для размещения критически важных информсистем в разных регионах страны для обеспечения географической отказоустойчивости. На основе данной инфраструктуры «Почта» намерена продолжить работы по резервированию ключевых сервисов по управлению логистикой и предоставлению услуг населению. Оба задействованных в проекте ЦОДа, по заверению «Почты», обладают высокой транспортной доступностью и резервом мощностей для реализации дальнейших планов компании по развитию цифровой инфраструктуры.

«Объем обрабатываемых “Почтой России” данных демонстрирует устойчивый рост вместе с объемом бизнеса предприятия, — говорит замгендиректора “Почты” по ИТ и новым продуктам Сергей Емельченков. — В 2018 году он увеличится более чем на 30%, до 16 петабайт. Вопрос диверсификации дата-центров важен не только потому, что существующие мощности необходимо резервировать. В столичном регионе высокий спрос на услуги ЦОДов, и конкуренция за стойко-места достаточно серьезная. Развитие инфраструктуры даст нам возможность использовать инструменты big data в своей работе».

Странности проекта

Напомним, в августе 2017 г. CNews писал, что «Ростелеком» заключил с «Сервионикой» некий безальтернативный (в виде закупки у единственного поставщика) договор на 786,8 млн руб. на «предоставление серверных и сетевых ресурсов ЦОДов для развития, обеспечения функционирования и резервирования информационных систем ФГУП “Почта России”».

В пресс-службе «Ростелекома» в разговоре с CNews тогда не стали отрицать, что этот договор имеет непосредственное отношение к рассматриваемому выше проекту. При этом в организации отказались сообщить, как именно «Ростелеком», «Ай-теко» и «Сервионика» в итоге поделили работы по проекту, если при беглом взгляде на документы создается впечатление, что полный фронт работ (оба ЦОДа и пр.) по новому договору отошел «Сервионике», но меньше чем за треть общего бюджета.

«Все работы по консорциуму распределены в соответствии с соглашением о совместном участии в закупке, при этом предмет соглашения, роли участников и структура сделки не разглашаются», — указали тогда собеседники редакции.