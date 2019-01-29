Выручка Nvidia упадет на полмиллиарда

В связи со спадом спроса на продукцию Nvidia среди майнеров и геймеров одновременно, компания вынуждена была исправить прогноз по выручке за последний квартал, снизив показатель с $2,7 млрд до $2,2 млрд. Из-за этого акции вендора упали более чем на 15%.

Новый прогноз Nvidia

Компания Nvidia предупредила инвесторов, что по результатам последнего квартала ожидает получить на $500 млн меньше выручки, чем предполагалось ранее. До этого вендор рассчитывал, что объем продаж в IV кв. финансового 2019 г. составит порядка $2,7 млрд, однако показатель пришлось снизить до $2,2 млрд. По мере распространения новости акции компании потеряли в цене более 15%.

«Четвертый квартал был экстраординарно, необычайно беспокойным и разочаровывающим кварталом», — подвел итог основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). Результаты квартала будут обсуждаться на собрании инвесторов 14 февраля.

Напомним, в III кв. финансового 2019 г. выручка Nvidia составила $3,18 млрд, что оказалось на 20,7% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Однако аналитики ожидали $3,24 млрд, и этих прогнозов компания не оправдала. В результате акции компании рухнули на 19%.

Причины пересмотра результатов

В качестве причин своих неудач в IV квартале Nvidia указывает неблагоприятные макроэкономические условия в Китае, которые сбили спрос на игровые GPU в этой стране, и падение спроса на видеокарты со стороны майнеров криптовалют. Замедление темпов роста китайской экономики ударило по многим технологическим компаниям, включая Apple и Samsung. Nvidia также неизбежно должна была попасть под удар, поскольку Китай является важным рынком для сбыта продукции для компьютерных игр, пишет The Verge. Что касается плохих продаж оборудования для майнинга, то это же причину компания приводила, объясняя результаты III квартала.

Основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг

Кроме того, продажи GPU новой архитектуры Turing оказались ниже, чем ожидалось. Эти процессоры оснащены технологией трассировки лучей в реальном времени (RTX) и искусственным интеллектом, но несмотря на данные преимущества, потребители решили отложить покупку, чтобы дождаться более низких цен или чтобы увидеть больше примеров работы RTX в играх. Также Nvidia пишет о снижении продаж продукции в дата-центры, поскольку эта категория заказчиков «перешла на более осторожный подход».

Nvidia и майнеры

Напомним, во II квартале финансового 2019 г. Nvidia получила всего $18 млн выручки от чипов для майнинга вместо ожидаемых $100 млн. После этого компания объявила, что намерена исключить эти чипы из производимой ею продукции. Nvidia объясняла спад продаж ослаблением рынка криптовалют. По итогам II квартала 2019 г. квартала выручка Nvidia продемонстрировала годовой рост на 40%, составив $3,12 млрд.

Однако профильные СМИ писали, что графические процессоры просто не являются больше самым популярным решением для майнинга — их мощности не хватает для добычи криптовалют в необходимых объемах. Например, более успешная Bitmain занимается разработкой не графических процессоров, а интегральных схем специального назначения (ASIC), предназначенных специально для майнинга, популярность которых на рынке сейчас растет. Растут также продажи продукции для майнинга у таких компаний как Canaan и Samsung.

В декабре американская юридическая фирма Schall Law подала против Nvidia коллективный иск, к которому пригласила присоединиться акционеров, купивших акции компании с 10 августа 2017 г. по 15 ноября 2018 г. Истец утверждает, что Nvidia ввела акционеров в заблуждение своими уверениями, что контролирует ситуацию на рынке продукции для майнеров, и в случае потерь в этом сегменте всегда может компенсировать их выручкой от продукции для геймеров.