ВТБ строит внутренний интернет со стартовой ценой в 96 миллионов

Объединившись год назад с ВТБ24, банк ВТБ приступает к созданию общего для интегрированной структуры интранет-портала, который впитает в себя локальные ресурсы обеих организаций, надстроив над ними дополнительные сервисы.

Интранет-портал для ВТБ

Банк ВТБ решил обзавестись новым внутренним ресурсом — интранет-порталом, выделив на это 96,3 млн руб. Эта сумма заявлена в качестве начальной максимальной цены договора в запущенном организацией тендере на осуществление проекта. Заявки от претендентов будут приниматься до 4 февраля 2019 г. Подведение итогов намечено на 1 марта.

Как можно заключить из техзадания проекта, размещенного на сайте госзакупок, новый ресурс должен будет объединить ранее созданные и эксплуатируемые заказчиком внутренние порталы банков ВТБ и ВТБ24 — c реализацией дополнительной функциональности и переработкой существующих опций.

Напомним, что в январе 2018 г. в группе ВТБ завершились юридические процедуры по присоединению ВТБ24, ранее оказывавшем услуги физическим лицам, к банку ВТБ, специализировавшемся на юрлицах. С 1 января 2018 г. ВТБ начал обслуживание всех клиентов под единым брендом.

Новый ресурс планируется запустить на базе существующей ИТ-инфраструктуры файлового сервиса, развернутой в ЦОДе ВТБ, и единого информационного пространства на платформе для создания порталов Microsoft SharePoint 2016 с использованием сервиса хранения данных Microsoft OneDrive for Business. Отмечается, что в ИТ-инфраструктуре банка развернута и настроена система управления доступом с мобильных устройств на базе решения американской компании MobileIron.

ВТБ выделил 96 млн руб. на проект по созданию интранет-портала

На вопрос CNews, почему интеграция интранет-порталов объединившихся год назад структур происходит только сейчас, в пресс-службе ВТБ указали, что создание нового внутреннего ресурса является многоэтапным, и в 2017-2018 гг. уже была проведена масштабная предпроектная работа. «В ходе нее были собраны технические требования со всех подразделений объединенного банка, аудит ранее действующих в ВТБ и экс-ВТБ24 портальных решений, экспертиза всех существующих на рынке платформ для создания интранет-портала, определены архитектурное решение и точки интеграции с прочими действующими информационными системами банка, подготовлена техническая и проектная документация проекта», — сообщили собеседники редакции.

Зачем ВТБ единый портал

Из документации проекта следует, что с помощью нового интранет-портала ВТБ рассчитывает сформировать для своих сотрудников единую среду и точку входа для поиска информации, совместной работы и доступа к инструментам внутренней коммуникации — почте и системе интегрированных коммуникаций.

Помимо этого в ВТБ намереваются расширить информационную поддержку бизнес-подразделений банка и повысить эффективности работы сотрудников за счет предоставления им единообразного доступа к информационным разделам и сервисам, а также за счет интеграции сервисов самообслуживания, предоставляемых внешними по отношению к порталу системами ВТБ.

Как будет устроен интранет-портал

Главная страница создаваемого ресурса должна объединить личный кабинет сотрудника, телефонный справочник, поисковую систему, чат-бота службы персонала, а также навигацию по сообществам ВТБ, информационным разделам, подразделениям и филиалам.

Кроме того, с этой страницы планируется обеспечить доступ пользователей к набору сервисов: «Новые сотрудники», «Банковские продукты для сотрудников», «Корпоративная библиотека», «Корпоративные видео», «Корпоративные мероприятия», «Витрина проектов», «Дни рождения», «Объявления», «Форум», «Вакансии», «Заявки», «Опросы», «Горячая линия по нарушениям и злоупотреблениям», «Бронирование переговорных комнат», «Обратная связь по работе с порталом», «Отправка ошибок на портале», «Доска почета», «Банковские показатели».

На вопрос CNews, какая именно функциональность создаваемого ресурса станет новшеством по сравнению с опциями существующих порталов ВТБ и ВТБ24, в пресс-службе банка ответили следующим образом. «Создание единого интранет-портала обеспечит простой доступ для всех сотрудников объединенного банка, в том числе с мобильных устройств, персонализацию контента и навигации по подразделениям, географии, функциональной роли сотрудников, участию в проектах, а также единый интерфейс, шаблоны для всех разделов и сервисов».

Историческая справка

Отметим, что группа ВТБ использует исторически использует решения Microsoftдля своих внутренних ресурсов. В частности, в июне 2007 г. стало известно о запуске в ВТБ24 интранет-портала на основе Microsoft SharePoint Server 2007. Реализацией проекта тогда занималась компания Actis Systems.