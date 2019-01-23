«Микрон» продаст микросхемы для автопрома Китая на миллионы долларов

«Микрон» идет в азиатскую автоэлектронику

Отечественный производитель микрочипов — зеленоградский «Микрон» — начинает экспортные поставки своей продукции для нужд производителей автомобильной электроники в Азии. Первые образцы уже были отправлены заказчикам в Китай и на Тайвань. Еще одним целевым рынком этого региона в «Микроне» для себя считают Индию, однако в силу местного менталитета переговоры в этой стране протекают очень медленно.

Под автоэлектроникой подразумеваются любые системы автоматической помощи водителю — видеорегистраторы, парктроники, стеклоподъемники, сигнализации и пр. В «Микроне» в этой сфере в конце 2018 г. была выпущена линейка микросхем, управляющих светодиодными приборами освещения автомобилей. В производственных планах предприятия — как стандартные массовые контроллеры, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.

«Выходим на этот рынок, фидбэк пока позитивный, — отмечает директор по стратегическому развитию «Микрона» Карина Абагян. — Огромных объемов продаж в 2019 году не ожидаем — единицы миллионов долларов. Заказчики сначала должны наши микросхемы поставить в свои схемы и испытать».

Как это стало возможным

Возможности для экспорта чипов, предназначенных для систем автоэлектроники, где в силу понятных причин очень высоки требования к надежности микросхем, открылись перед «Микроном» после прохождения им аудита на соответствие его проектировочных и производственных процессов тематическому международному стандарту IATF 16949:2016.

«Микрон» прошел международный аудит и начинает поставки чипов для автоэлектроники в Азию

Контрольные мероприятия на «Микроне» в конце 2018 г. провела международная независимая организация из Великобритании United Registrar of Systems Ltd. (URS Certification). Она входит в альянс органов по сертификации, официально признаваемых Международной автомобильной целевой группой (International Automotive Task Force, IATF).

«Микрон принял стратегическое решение о продвижении в сегменте автопрома, включая экспорт, — говорит генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. — Это первый шаг по сертификации действующей на предприятии системы менеджмента качества, который свидетельствует о ее соответствии требованиям международного рынка автоэлектроники и позволяет работать с зарубежными производителями автомобильной техники».

Почему автоэлектроника, почему Азия

Свой интерес к рынку автоэлектроники в «Микроне» объясняют в первую очередь тем, что это сейчас самый динамичный сегмент микроэлектроники в мире со среднегодовыми показателями роста на уровне 13,4% в год. При этом, как отмечает Карина Абагян, данная отрасль не требует «умопомрачительных» технологических норм производства чипов — в 14 или 7 нм.

В «Микроне» в разговоре с CNewsуточнили, что на этом предприятии сейчас самым технологичным является техпроцесс на 65 нм, однако даже он рынком он пока не востребован — действующие заказчики предпочитают чипы на 90 и 180 нм.

Что касается Азии, то по части автомобильной микроэлектроники в «Микроне» рынок этого региона считают самым емким. «В 2018 году в мире было продано 87 млн новых машин, — говорит Абагян. — Рост идет в основном за счет рынка Китая, который отменил налог на автомобили с объемом двигателя менее 1,6 л, и у них сразу произошел рост продаж на 23%. А автоэлектроника — это не только автомобили, но еще и мотороллеры, и мотоциклы. Их в Китае и Индии очень много».

Общая стратегия

В «Микроне» отмечают, что предпочитают действовать в сегментах, в которых у компании есть технологическое преимущество и нет необходимости конкурировать с кем-либо по цене чипов. «В нишах, где есть прямая ценовая конкуренция, грустно и неинтересно — мы остаемся без прибыли, — рассуждает Абагян. — Поэтому мы идем в ниши, где у нас есть уникальные разработки, а также в ниши, где важно, чтобы чипы были российскими. Во втором случае в России речь идет о транспортных чипах, чипах для удостоверений личности, для банковских карт “Мир” и пр. — обо всем, что относится к плану гарантированных закупок гражданской микроэлектроники».

Рассматриваемые выше поставки «Микрона» в Азию относятся к первой категории. Как можно было заключить со слов Абагян, технологическое преимущество компании на рынке автоэлектроники обусловлено тем, что у «Микрона» есть опыт производства микросхем для сложных климатических условий и сложных видов транспорта в Японии.