Цены на оперативную память ожидает обвал

Контрактные цены на серверную память DRAM могут рухнуть на 20% в I квартале 2019. По итогам года падение цен может достичь 50%, предупреждают в TrendForce.

Перепроизводство и слабый спрос

На протяжении I квартала 2018 г. ожидается резкое – до 20% год к году, снижение контрактных цен на чипы динамической памяти (DRAM), прогнозируют специалисты TrendForce, аналитического центра при тайваньской бирже DRAMeXchange.



Это значительно больше чем 15% снижение цен, фигурировавший в предыдущем прогнозе компании. Основным драйвером стремительного снижения цен станут серверные чипы DRAM, при этом среди ключевых причин аналитики TrendForce указывают увеличенные складские запасы продукции на фоне слабого спроса последних месяцев, вызванного вялыми экономическими прогнозами развития отрасли. Слабый спрос на чипы памяти также стал результатом продолжающегося экономического противостояния между Китаем и США.

Такое резкое падение цен на чипы динамической памяти сильно контрастирует с прежним стабильным ростом цен в этом секторе на протяжении двух последних лет, подчеркивают аналитики.

Перемена тренда после двухгодичного роста

По словам старшего аналитика DRAMeXchange Марка Лью (Mark Liu), ключевой причиной резкого ухудшения и без того неблагоприятного прогноза стали проблемы со снижением складских запасов. По его словам, запасы поставщиков DRAM уже выросли с 90% в четвертом квартале 2018 г. до 120% с начала 2019 г., показав фактический избыток и перепроизводство этого вида продукции.

В декабре 2018 г., контрактная цена DRAM держалась на уровне примерно $60 за модуль 8 ГБ и $30 за модуль 4 ГБ. По итогам января ожидается падение контрактных цен до $55 и даже менее за модуль 8 ГБ, и это не исключает дальнейшего снижения цен в феврале и марте, отмечают в TrendForce.

Контрактные цены на бирже DRAMeXchange (на момент написания)

По данным компании, из-за относительно слабого спроса в последнем квартале прошлого года, запасы серверной памяти у ключевых поставщиков комплектующих для ЦОДов в Северной Америке оцениваются как минимум на 5-6 недель работы, у системных интеграторов потребности в модулях памяти закрыты на ближайшие четыре недели.

Сравнение с ранее озвученными планами компаний по закупке комплектующих позволяет говорить о том, что уровень складских запасов в настоящее время превышает нормальный в два раза и даже более, отмечают в TrendForce.

В плане перспектив изменения спроса рынок серверной оперативной памяти начинает сокращаться после двух лет постоянного роста. Спрос на компоненты для обновления серверных платформ Intel Purley в последнее время стагнирует, контракты на поставку памяти в ближайшее время уже выполнены.

Общий пессимистический настрой на рынке, не в последнюю очередь завязанный на торговую войну между Китаем и США, заставляет многие компании переходить на более консервативные сценарии по обновлению вычислительного оборудования как минимум, на ближайшие полгода. В этой связи многие ЦОДы и другие потребители серверной DRAM ожидают снижения цен на память в ближайшей перспективе, и в связи с этим вряд ли заинтересованы пополнять запасы компонентов сейчас.

Дальнейшие перспективы

Ключевые производители и поставщики чипов и модулей DRAM, в свою очередь, также пересмотрели планы развития своего бизнеса. Некоторые компании отменили планы по наращиванию производства в этом году, ряд компаний также сократил инвестиции в новые производственные мощности и технологии по выпуску чипов большой емкости (16 Гбит), избегая таким образом риска перепроизводства.

Переломный тренд на рынке DRAM (прогноз)

В попытках ускорить продажи накопившихся запасов, некоторые компании начиная с IV квартала 2018 г. начали предлагать контракты на поставку DRAM с месячной корректировкой цен – в отличие от стандартных контрактов с ежеквартальной коррекцией. По мнению аналитиков TrendForce, рост таких предложений плюс поставки заказных партий DRAM оживят продажи, однако не смогут сломить мощный тренд на снижение цен.

Поквартальный прогноз падения контрактных цен на DRAM

По мнению специалистов DRAMeXchange, некоторое оживление спроса на чипы динамической памяти может произойти во втором квартале 2019 г., благодаря росту поставок в адрес китайских дата-центров, а также мировых серверных брендов.

Стремительное снижение цен на DRAM в некоторой степени может быть смягчено в третьем и четвертом кварталах 2019 года, в случае благополучного решения проблем с накопившимися запасами. Тем не менее, дальнейший прогноз по рынку серверной памяти DRAM пока остается пессимистичным: по мнению аналитиков TrendForce, снижение цен по итогам 2019 года может достичь отметки 50%.