ГИС учета лесов за 185 миллионов не выполняет свое назначение

Счетная палата установила, что АИС «Государственный лесной реестр» не используется как единый программный продукт. Данные, представленные в системе, не актуальны. В общей сложности на создание и сопровождение АИС было потрачено 185 млн руб. Генеральным подрядчиком по проекту выступал «Техносерв».

Неактуальная система

Автоматизированная информационная система «Государственный лесной реестр» фактически не используется как единый программный продукт, утверждает Счетная палата по итогам двух проверок государственного управления лесами. В этой связи регионы в процессе составления лесных планов используют неактуальные данные о лесном фонде. Отсюда проистекают риски, что они неэффективно тратят предоставляемые им субвенции.

При этом на создание и сопровождение «Государственного лесного реестра» было потрачено 185 млн. руб. средств федерального бюджета, отмечает надзорный орган. Аудиторы палаты пришли к выводу, что единой системы учета лесного фонда, где была бы представлена достоверная информация о его количестве, качестве и стоимости, в России нет.

В Государственном реестре недвижимости (ЕГРН) также отсутствуют достаточно полные и объективные данные о лесных участках. В результате возникает опасность отчуждения земель лесного фонда в земли иных категорий. В ЕГРН и «Государственном лесном реестре» содержатся неодинаковые сведения о площади лесов России — разница составляет почти 300 млн гектаров. Это несовпадение вызвано в том числе тем, что в реестре недвижимости не указаны границы лесных участков.

Как работает «Государственный лесной реестр»

АИС «Государственный лесной реестр» предназначена для сбора данных о лесном хозяйстве и предоставления госорганам точной информации в этой сфере для принятия управленческих решений. На основе «Реестра» Россельхоз создает единую автоматизированную информационную систему, к которой должны быть подключены все остальные системы информационного обеспечения лесного хозяйства.

В плане архитектуры «Реестр» работает на трех уровнях — федеральном, региональном и уровне лесничества. На каждом уровне доступны свои сведения и информация подчиненных уровней. Лесничие вносят в «Реестр» первичные данные, войдя под своим паролем, авторство данных фиксируется. Система автоматически контролирует правильность и полноту введенных сведений. Предполагается, что благодаря этой схеме «Реестр» помогает Рослесхозу вести мониторинг изменений, происходящих в лесах вследствие рубки, лесных пожаров, восстановительных работ и т. д. На более высоких уровнях система дает возможность формировать отчетность разных типов и выгружать данные.

Кто делал «Реестр»

Генеральным подрядчиком по созданию «Реестра» выступила компания «Техносерв», заказчиком — Рослесхоз. Подрядчик был выбран на основе открытого конкурса, общая стоимость работ составила около 170 млн руб. В число исполнителей также вошли ФГУП «Рослесинфорг» и АЦ «Концепт».

В России нет эффективной системы учета лесного фонда

В апреле 2013 г. «Техносерв» объявил, что первый этап проекта завершен. Внедрение системы дало возможность вносить первичную информацию о состоянии лесов в 1,5 тыс. российских лесничеств. Это была первая в своем роде единая база первичных документов в этой сфере и первая система с уровнем проникновения до лесничеств включительно. Начальник управления по работе с государственными структурами «Техносерва» Юлия Кржешовская называла «Реестр» ключевым этапом информатизации лесного хозяйства.

Проблема учета лесов

На коллегии Счетной палаты замминистра природных ресурсов и экологии Иван Валентик предложил решение проблемы учета лесных ресурсов. По его словам, полномочия лесоустройства следует передать с регионального на федеральный уровень.

«Мы считаем, что именно собственник лесов — Российская Федерация — должен быть владельцем этой информации и гарантировать ее регулярное обновление. Поэтому мы совместно с регионами уже проработали и доложили Председателю Правительства предложения о передаче лесоустройства на федеральный уровень», — приводит его слова Счетная палата на своем сайте.

По итогам проверок правительство, Минприроды, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, администрация Краснодарского края, а также губернаторы Красноярского края и Томской области получили информационные письма. В Рослесхоз, ФБУ «Российский центр защиты леса», Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу, Минприроды Краснодарского края и Комитет лесного хозяйства Московской области были направлены представления. В Генеральную прокуратуру было отправлено обращение. Отчеты о результатах проверок получило Федеральное Собрание.