Власти не дают денег на телемедицину в российских регионах

На протяжении последних двух лет телемедицинские услуги в регионах оплачиваются за счет обязательного медицинского страхования — из федерального бюджета средства на это не выделяются. До этого с 2012 г. регионы получали средства на информатизацию медицины, но тратили их на свое усмотрение из-за отсутствия четких регулировок.

Кто платит за телемедицину

В 2017-2018 гг. из федерального бюджета не выделялись средства на оказание услуг телемедицинских консультаций в регионах. Телемедицинская помощь оплачивалась за счет территориальных программ обязательного медицинского страхования (ОМС). В результате в 2017 г. в 17 регионах на такие консультации было потрачено 21,2 млн руб. из средств ОМС, а в 2018 г. в 20 регионах — 18,8 млн руб.

К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая внедрение в 2017-2018 гг. телемедицинских консультаций в федеральных и региональных медучреждениях. Как пояснил аудитор ведомства Михаил Мень, для полноценного внедрения телемедицины Минздрав должен реализовать схему оплаты телемедицинских услуг не только из средств обязательного страхования, но также из федерального и региональных бюджетов.

Напомним, согласно закону о телемедицине, пациент не платит за телемедицинские услуги, если они оказываются за счет средств обязательного страхования. Услуги могут также быть оказаны за счет средств дополнительного страхования, в этом случае их оплачивают организации или сами граждане.

По результатам проверки в Минздрав и федеральный Фонд ОМС будут направлены информационные письма. Федеральное собрание получит отчет и краткую информацию о результатах проверки.

Двойная оплата

В то же время заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова полагает, что существует риск задвоения затрат на информатизацию медицины, то есть выделения дважды средств на одни и те же расходы. Дело в том, что похожие нужды уже финансировались в значительном объеме начиная с 2012 г. Например, Минкомсвязи занимается внедрением цифровых технологий в здравоохранении на протяжении нескольких лет.

Заместитель главы Минкомсвязи Елена Бойко сообщила, что средства, выделенные регионам на цифровизацию медицины в предыдущие годы, пошли в основном на закупку компьютерной техники. Однако, поскольку в законах отсутствовало определение понятия информационной системы, каждый регион руководствовался собственными представлениями о том, что именно следует закупать.

Регионы два года проводят телемедицинские консультации за счет ОМС

По словам Бойко, в 2016 г. стало понятно, что регионы выполняют программу информатизации медицины по-разному. В силу отсутствия какого-либо законодательного регулирования в этой сфере, Минздрав даже не обладал полномочиями разработать единые требования к закупаемым информационным системам. В этой связи министерство начало в 2016 г. разрабатывать федеральный закон о применении ИТ в медицине.

Правовое регулирование

Кроме того, в январе 2018 г. Минздрав выпустил Порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Однако Счетная палата отмечает, что в документе не прописаны этапы оказания медицинской помощи и не определены структурные подразделения, которые будут оказывать телемедицинские услуги. Отсутствуют также стандарты оснащения таких подразделений, из-за чего возникает риск недостаточной оснащенности медучреждений необходимой техникой.

Кроме того, документ не увязывает оказание телемедицинских услуг с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ). Помимо этого, изданный Минздравом порядок не дает возможности оценить уровень технического оснащения медучреждений, необходимый для телемедицинских консультаций.

Счетная палата пришла к выводу о недостаточности существующей нормативно-правовой базы для внедрения телемедицины в медучреждениях. В частности, Минздрав еще не принял нормативные акты, которые должен принять во исполнение закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Кроме того, министерство не осуществляет статистического наблюдения за внедрением и применением телемедицинских технологий, что отрицательно сказывается на принятии своевременных управленческих решений в этой сфере.

Закон о телемедицине

С начала 2018 г. в России действует закон о телемедицине. Согласно закону, врачи могут проводить телемедицинские консультации и консилиумы друг с другом, с пациентами и с официальными представителями пациентов. Свою личность участники сеанса подтверждают с помощью цифровой подписи или авторизации на портале госуслуг. Действия, предпринятые на таких консультациях, документируются. Также по видеосвязи может быть выписана справка или рецепт, в том числе на медикаменты наркотического или психотропного свойства.

Во время самого первого обращения по видеосвязи пациент должен записаться на очный прием. Конкретные рекомендации по улучшению состояния в процессе этой консультации он не получит. Во время очного приема врач проведет осмотр, поставит диагноз и назначит лечение — делать это удаленно он не имеет права. После этого наблюдать за состоянием пациента и корректировать методику лечения он сможет по видеосвязи.

Документ также узаконил Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. В специальных реестрах ЕГИСЗ нужно зарегистрироваться всем медучреждения и специалистам, которые намереваются оказывать телемедицинские услуги. На оказание таких услуг нужно получить специальное разрешение. Специальное ПО также нужно регистрировать.