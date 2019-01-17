На систему управления нацпроектами выделили 300 млн руб. Ими соблазнился всего один интегратор

Система мониторинга национальных проектов России по 12 направлениям до 2024 г. обойдется Минфину в сумму до 300 млн руб. Но претендент на эти деньги нашелся пока только один.

Одинокий претендент на 300 млн руб. Минфина

На создание утвержденной месяц назад ИТ-системы управления национальными проектами Минфин готов потратить 300 млн руб. Эта сумма указана в качестве начальной максимальной цены контракта в конкурсе на проведение соответствующих работ. Их фронт рассчитан на период до 10 декабря 2019 г.

Процедура выбора исполнителя проекта была запущена еще 21 декабря 2018 г., поэтому на данный момент уже известно, кто именно выразил готовность получить рассматриваемый подряд. В карточке тендера на сайте госзакупок 16 января 2019 г. появился протокол вскрытия конвертов с заявками участников. Претендент оказался всего один: Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ). До мая 2016 г. эта организация именовалась ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» (ГНИВЦ ФНС).

Его ценовое предложение составило 299,7 млн руб. То есть снижение начальной цены лота находится на уровне всего в 0,1%.

Проект создание новой системы Минфина не вызвал энтузиазма у широкого круга интеграторов

С учетом отсутствия конкурентов конкурс формально должен быть признан несостоявшимся, хотя сам по себе этот факт еще не говорит о том, что тендерная процедура обязательно будет переиграна.

«В соответствии с 44-ФЗ [о закупках госорганами], при возникновении ситуации с единственным участником конкурсных процедур, заявка направляется на рассмотрение в ФАС, где определят возможность заключения контракта, — разъяснили CNews ситуацию в пресс-службе Минфина, — На данный момент Минфин направил документы в ФАС на рассмотрение».

Что за система создается

Планируемая к созданию система станет элементом другой, более масштабной системы — «Электронный бюджет» для прозрачного управления государственными и муниципальными финансами. Впервые новую систему анонсировала заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко в интервью ТАСС в начале сентября 2018 г., отметив, что она будет способствовать повышению эффективности государственного управления.

Утверждена система мониторинга нацпроектов была постановлением Правительства от 14 декабря 2018 г. №1528. Это произошло в целях реализации указа Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.».

Национальные проекты до 2024 г. по 12 направлениям, которые предстоит мониторить, также были разработаны во исполнение этого указа. Они касаются демографии, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, безопасных и качественных автомобильных дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, культуры, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперации и экспорта.

Что нужно сделать подрядчику

В соответствии с техзаданием конкурса, система мониторинга нацпроектов совместно с иными модулями и компонентами «Электронного бюджета» должна обеспечить выполнение ряда функций. Среди них инициирование, подготовка, реализация, мониторинг реализации и завершение проектов (формирование паспортов и планов, обеспечение увязки мероприятий проектов с бюджетными данными и пр.).

Также должно быть обеспечено формирование или размещение в системе документов, связанных с обеспечением проектной деятельности на всех стадиях жизненного цикла проектов. Еще одна функция — коммуникация пользователей системы, включая обмен сообщениями и файлами.

Кроме того, система мониторинга будет отвечать за проведение анализа влияния реализуемых проектов на общественное мнение за счет анализа сведений, публикуемых в СМИ.

Из других функций отметим предоставление аналитической отчетности, обеспечение учета участников реализации проектов, обеспечение юридически значимого электронного документооборота, хранение всей вводимой и изменяемой информации в виде версий, обеспечение доступа к различным версиям данных и документов и пр.