Создана суперкомпьютерная архитектура на «Эльбрусах»

Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова обзавелся первой, по его заверению, суперкомпьютерной архитектурой на «Эльбрусах».

Суперкомпьютерная среда для ЦИАМа

Как выяснил CNews, в столичном Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) в конце 2018 г. завершился проект по разработке архитектуры суперкомпьютерной среды на основе отечественной серверной системы «Эльбрус». Она предназначена для моделирования газодинамических процессов в авиационных силовых установках — в интересах «Туполева» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Об успешном завершении проекта свидетельствует тот факт, что 27 ноября 2018 г. соответствующий договор на сайте госзакупок получил статус «исполнение завершено». Исполнителем выступил один из соразработчиков «Эльбрусов» — Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука» (ИНЭУМ). Подряд на 4,1 млн руб. достался ему как единственно возможному поставщику. Осуществление работ было рассчитано на период времени со 2 июля по 30 октября 2018 г.

В институте есть сервера на «Эльбрусах»?

Помимо разработки архитектуры суперкомпьютерной среды ИНЭУМ нужно было адаптировать компоненты системного и прикладного ПО под архитектуру вычислительного комплекса на основе серверной системы «Эльбрус». Она представляет собой совокупность шкафов с серверами и СХД, объединенных коммуникационной сетью в массово-параллельную вычислительную структуру — с возможностью получения производительности до нескольких десятков петафлопс, говорится в техзадании, в разделе исходных данных для выполнения работ.

«Эльбрусы» пошли в суперкомпьютинг

Сервера и СХД строятся на базе российских восьмиядерных микропроцессоров «Эльбрус-8С» с пиковой производительностью 250 гигафлопс и контролеров периферийных интерфейсов КПИ-2, отмечается там же.

Отталкиваясь от этих формулировок, а также с учетом того, что местом исполнения работ в тендерных документах указан адрес ЦИАМа, можно сделать вывод, что указанными мощностями располагает сам институт. Правда, не ясно когда и в каких объемах он ими обзавелся. Все явно интерпретируемые открытые серверные тендеры ЦИАМа последних лет касались исключительно техники Hewlett-Packard. На момент выхода материала в пресс-службе института этот вопрос CNews не прояснили.

Что на выходе?

Что именно должна собой представлять суперкомпьютерная среда и ее программный стек — какого рода компиляторы, системное, вспомогательное и прикладное ПО он включит, в открытом доступе не описано.

«Заказчик передает исполнителю исходные данные, необходимые для разработки и проведения тестирования суперкомпьютерной среды», — говорится в техзадании ЦИАМа.

Данное решение — первое в своем роде

В тендерной документации можно встретить писание общего видения институтом проблематики создания суперкомпьютерных технологий под отечественное «железо». «Цель государственной политики в области создания и применения суперкомпьютерных технологий (СКТ) заключается в формировании отечественной индустрии данных технологий, а также повышении эффективности использования СКТ для решения задач, связанных с укреплением обороноспособности страны, обеспечением ее национальной безопасности», — отмечают в ЦИАМе.

При этом в организации уверены, что ужесточение контроля со стороны зарубежных разработчиков над поставками ключевых компонентов для суперкомпьютеров и развитие систем мониторинга недекларированных средств снятия и передачи за рубеж по интернету информации, обрабатываемой на предприятиях ОПК, создает реальные угрозы для безопасности государства.

Для компьютерного моделирования и инженерного анализа многомерных процессов в целях создания перспективных образцов вооружений в подавляющем большинстве случаев используются зарубежные коммерческие программные комплексы, говорят в ЦИАМе. «Отечественное прикладное ПО для суперкомпьютеров на основе микропроцессора “Эльбрус” специально не разрабатывалось, а зарубежные программные продукты на данной архитектуре не тестировались», — утверждают в институте.

Суперкомпьютинг в ЦИАМе

Напомним, в июле 2018 г. CNews писал о проблемах уже завершившегося к тому моменту 750-миллионного проекта по созданию в ЦИАМе суперкомпьютерного Центра моделирования аэрокосмических двигателей. Подрядчиком выступила компания «Ниагара компьютерс».

Помимо вычислительного комплекса, Центр должен был включить системы долговременного хранения данных, визуализации научных данных, инженерной инфраструктуры и безопасности.

Его вычислительные узлы должны были работать под управлением ОС семейства Linux с использованием дистрибутива CentOS 7.2, или более новой версии. Конкретные марки задействованных процессоров в техзадании прописаны не были, но говорилось, что каждый центральный процессор вычислительных узлов должен был поддерживать исполнение инструкций x86 с аппаратной реализацией инструкций FMA (Fused Multiply-Add) для векторных регистров, а также, поддерживать систему векторных инструкций AVX2.