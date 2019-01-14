«Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

Дочка «Ростелекома» создала совместное предприятие для цифровизации транспортно-логистической системы России в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Предприятие создано совместно с разработчиком решений для модернизации системы воздушного движения.

Новое предприятие

«Ростелеком» создал совместное предприятие для осуществления исследований и разработок в сфере цифровизации транспортно-логистической системы России, сообщает «Интерфакс». Предприятие получило название «Авиателекоминвест», его соучредителем стала дочерняя структура «Ростелекома» — АО «Вестелком».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авиателекоминвест» было создано 19 декабря 2018 г. в Санкт-Петербурге. Основным направлением деятельности компании заявлено производство коммуникационного оборудования.

Доли в СП поделились следующим образом: 51% принадлежит «Вестелкому», оставшимися 49% владеет АО «Горизонт» из Санкт-Петербурга. «Горизонт» также является владельцем 100% ООО «Научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы».

НПП ЦРТС пишет на своем сайте, что ведет разработку решений для оптимизации и модернизации системы организации воздушного движения. В частности, речь идет о том, чтобы сделать полеты более безопасными, а маршруты — более гибкими. Еще одним ключевым параметром является увеличение емкости и пропускной способности воздушного пространства.

Создание «Авиателекоминвест» связано с тем, что «Ростелеком» принимает участие в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». СП займется поиском путей цифровизации транспортно-логистической сферы, как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Ростелекома». Напомним, целью «Цифровой экономики» является цифровизация различных отраслей народного хозяйства и сфер жизни граждан.

Чем занимается «Вестелком»

«Вестелком» начал свое существование в 1992 г. в форме ЗАО. Его основателями выступили «Ростелеком» и американская компания «US West», вложившие в бизнес по $17,7. Предприятие было создано для совместных инвестиций в телеком-проекты. На вложенные средства были куплены три коммутатора и проведены работы по модернизации сети.

«Ростелеком» создал СП для цифровизации транспорта и логистики

«Вестелком» занялся созданием современных международных каналов связи. В 90-х гг. он вел строительство подводных оптоволоконных линий, связавших Новороссийск, Сочи и Поти (Грузия), а также Россию, Украину и Болгарию. «Ростелеком» сообщал, что в строительство линий «Вестелкомом» было вложено порядка $20 млн.

В 2002 г. «Ростелеком» стал владельцем 100% акций «Вестелкома», выкупив недостающую часть у холдинга RTDC. На тот момент «Вестелкому» принадлежало три международных коммутатора «Ростелекома», до покупки 100% предприятия оператор был вынужден их арендовать.

Другие СП «Вестелкома»

В мае 2016 г. «Ростелеком» сообщил, что «Вестелком» и «Объединенная приборостроительная корпорация», входящая в «Ростех», создали совместное предприятие. Бизнес был нацелен на импортозамещение телеком- и ИТ-оборудования, а также продвижение российских технологий за рубежом.

Предприятие занялось локализацией технологий и созданием собственных решений в данной области. «Ростелеком» писал на своем сайте, что производимое оборудование будет использоваться для строительства сетей связи, в том числе с повышенным уровнем безопасности, предназначенных для госсектора.

Предприятие было создано на базе разработчика телеком-оборудования «Булат». «Вестелком» выкупил в разработчике долю 37,5%. Еще 37,5% получил НИИ «Масштаб», и 25% — компания «Кьютек».