Система экстренного вызова полиции, пожарных и скорой не работает у трех четвертей россиян

Проверка Счетной палаты обнаружила, что полноценно пользоваться единым номером вызова экстренных служб «112» могут всего 28% россиян. В 73 регионах страны система «112» не развернута полностью. Федеральная программа, в рамках которой шло создание системы, завершилась еще в 2017 г.

Недоступный номер «112»

Системой вызова экстренных служб по единому номеру «112» могут полноценно пользоваться всего 28% населения России, которые проживают на 15% территории страны. Это связано с тем, что в 73 регионах развертывание системы так и не было завершено, несмотря на окончание федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 гг.». К таким выводам пришла Счетная палата, проверившая реализацию ФЦП.

Тем не менее, даже в неполноценным виде система «112» сделала реагирование экстренных служб на вызовы более оперативным, что помогло уменьшить количество жертв и пострадавших, а также размер ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий. Аудиторы палаты отмечают большое общественное значение проекта.

Выполнение ФЦП

Счетная палата указывает, что финансирование ФЦП превысило 14 млрд руб. Средства поступали из бюджетов различного уровня. В марте 2013 г. CNews писал об утверждении ФЦП. На тот момент предполагалось, что общий объем финансирования программы в 2013-2017 гг. составит 40,4 млрд руб., в том числе из федерального бюджета на ее реализацию будет направлено 22,9 млрд руб.

Согласно изначальной редакции ФЦП, в 2013 г. предусматривалось внедрение системы «112» в трех субъектах России, в 2014 г. — в шести, в 2015 г. — в двух, в 2016 г. — еще в пяти. Наконец, в 2017 г. система должна была покрыть 67 оставшихся регионов.

Исполнителями ФЦП были МЧС, Минкомсвязи, Минздрав, МВД и ФСБ России, а также 85 регионов. Из них 76 получили на реализацию программы субсидии из федерального бюджета. В 2015 г. ФЦП была включена в госпрограмму «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Единый номер «112» полноценно работает только на 15% территории России

Напомним, что концепция создания системы «112» была одобрена правительством в августе 2008 г. Сам единый номер вызова экстренных служб «112» был утвержден постановлением правительства еще в 2004 г.

Причины провала

Как поясняет Счетная палата в своем отчете, одной из причин того, что система «112» до сих пор развернута не полностью, стало отсутствие оптимального взаимодействия между ведомствами. В частности, система недостаточно интегрирована с ведомственными дежурными службами. Например, в 17 регионах из нее нельзя автоматически передать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03». В результате службы реагирует на вызов позднее, чем могли бы.

Еще одной причиной провала ФЦП стало сокращение финансирования ее ресурсного обеспечения в несколько раз по сравнению с изначальными планами. Как отмечает заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова, оно снизилось с 65 млрд руб. до 11 млрд руб., учитывая в том числе средства регионов. По мысли Чистовой, такая ситуация сложилась в результате утраты программой приоритета год от года. В то же время, МЧС России недостаточно сделало для привлечения средств из внебюджетных источников и региональных бюджетов.

В прошлый раз Счетная палата проверяла ход создания системы «112» в октябре 2015 г. Тогда по итогам проверки аудиторы отметили, что система создана и введена в эксплуатацию только в двух регионах — Республике Татарстан и Курской области — что говорило об отставании от запланированного графика. Палата предупредила, что ФЦП может быть не выполнена в срок.

Среди проблем реализации ФЦП в 2015 г. Счетная палата называла ежегодное изменение ресурсных параметров программы при составлении бюджета, откладывание финансирования и выделения субсидий регионам, отсутствие инфраструктуры единых дежурно-диспетчерских служб в регионах, их слабое техническое и кадровое оснащение. Были также обнаружены многочисленные нарушения законодательства при совершении госзакупок, случаи финансирования объектов строительства, не указанных в плане субсидии и т. д.

Итоги проверки

По итогам проверки Счетная палата направит письмо президенту России и информационное письмо в МЧС России. Отчет о проверке будет передан Федеральному Собранию, а также руководителям контрольно-счетных органов Республики Башкортостан, Рязанской и Свердловской областей.

Палата намерена еще раз проконтролировать итоги создания системы «112». Следующая проверка пройдет после принятия проекта федерального закона «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации», который сейчас готовит МЧС, и получения опыта практической реализации этого закона.