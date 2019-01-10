Власти предлагают хранить переписку абонентов по «Закону Яровой» строго на отечественном оборудовании

Минкомсвязи предлагает скорректировать требования «Закона Яровой» по хранению трафика абонентов, обязав использовать для этого только отечественное оборудование. Эксперты считают, что такое предложение выгодно поставщикам решений для СОРМ, так как операторы связи не смогут самостоятельно закупать СХД.

Изменение в подзаконном акте к «Закону Яровой»

Минкомсвязи разработало проект изменений в постановление правительства, регламентирующее обязанности операторов связи по исполнению требований антитеррористического законодательства по хранению содержимого сообщения своих абонентов. Соответствующий документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Речь идет об изменении подзаконного акта к антитеррористическому пакету законов, принятых в 2016 г. и получившего у общественности название «Закона Яровой» по имени одного из разработчиков законопроекта - депутата Ирины Яровой. Закон обязывает операторов связи с 1 июля 2018 г. хранить содержимое сообщений своих абонентов на территории России сроком до полугода.

Подписывая данный закон, Президент России Владимир Путин дал поручение Минкомсвязи и Минпромторгу обеспечить его выполнение на основе российского оборудования. Постановление правительства, регламентирующее требования к операторам связи по исполнение данного закона, появилось только весной 2018 г.

Операторов телефонной связи обязали хранить записи переговоров абонентов в течение полугода. Операторов передачи данных обязали выделить емкости, необходимые для хранения трафика их абонентов, переданного за месяц, предшествующий дате сдачи оператором соответствующей системы в эксплуатацию. Ежегодно эта емкость должна увеличиваться на 15%.

Хранить переписку абонентов можно будет только на отечественном оборудовании

Теперь Минкомсвязи предлагает обязать операторов связи использовать технические средства накопления информации, применяемые для взаимодействия с системой оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), при наличии у них заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории России.

Оборудование должно соответствовать требованиям, предъявляемым к системам хранения данных (СХД) постановлением правительства от 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». В случае принятия предлагаемых изменений они будут действовать только в отношении оборудования, приобретенного уже после вступления соответствующих изменений в силу.

В пояснительной записке к проекту нормативного акта говорится, что он направлен на «обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении России, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования». Кроме того, предлагаемые изменения должны позволить оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность.

Отметим, что в России нет полноценного производства жестких дисков. В 2018 г. GS Group запустила в Калининграде производство твердотельных SSD-накопителей. Эти накопители обладают большей емкостью, чем традиционные жесткие диски, но и их цена значительно выше.

Эксперты пытаются понять, кто выиграет от предлагаемых изменений

Гендиректор компании «Ордерком» Дмитрий Галушко отрицательно относится к предлагаемым изменениям, поскольку, по его мнению, они направлены на дальнейшее ограничение конкуренции на рынке СОРМ.

«Сейчас на рынке осталось три поставщика решений для СОРМ: холдинг «Цитадель» (принадлежит партнеру Алишеру Усманова Антону Черепенникову), «Специальные технологии» и «Норси-Транс», - говорит Галушко. – В случае принятия предлагаемых изменений операторы связи не смогут самостоятельно закупать СХД: они будут приобретать их у названных поставщиков. Те же, в свою очередь, будут закупать иностранные жесткие диски, упаковывать их в отечественны корпуса и делать соответствующие наценки».

Автор Telegram-канала «За Телеком» Михаил Климарев считает, что принятие указанных изменений, наоборот, поможет телекоммуникационной отрасли. «Поскольку в России не производиться жестких дисков, то и отечественных решений для исполнения указанных требований не будет, - говорит Климарев. - В связи с этим операторы связи смогут обосновать невозможность исполнения требований Закона Яровой».

Российский СХД может быть построен на зарубежных носителях данных

Пресс-служба GS Group отметила, что наиболее сложным и дорогостоящим элементом СХД являются носители памяти. Согласно упомянутому постановлению Правительства «О признании промышленной продукции произведенной на территории России», до конца 2019 г. СХД будет считается произведенной в России, если совокупная стоимость иностранных комплектующих в ней не будет превышать 45%.

Этот предел будет снижаться и к началу 2025 г. составит не более 15%. Однако при определении стоимости СХД не будет учитываться стоимость носителей памяти – жестких дисков, твердотельных накопителей, магнитных лент. То есть российские СХД могут быть построены на накопителях, построенных «где угодно», резюмируют в GS Group.

В «Ростелекоме» заявили, что компания уже использует отечественные решения для хранения трафика абонентов. Конкретных производителей в компании не стали называть. В «Вымплекоме» и МТС от комментариев относительно предлагаемых изменений отказались.