Российская ИТ-компания Luxoft дорого продана в США

Luxoft продан в Америку

Американская ИТ-компания DXC Technology покупает российского оффшорного разработчика Luxoft — «дочку» IBS — примерно за $2 млрд. О достижении окончательной договоренности на этот счет компании заявили 7 января 2019 г. Данная информация находит подтверждение в информационной справке Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), также датированной этим же числом.

Вышеупомянутая сумма рассчитана, исходя из того, что, в соответствии с соглашением компаний, все выпущенные и находящиеся в обороте обыкновенные акции Luxoft класса «A» (один управляющий голос на каждую) и «B» (десять голосов на каждую) будут куплены за $59 за акцию наличными.

С учетом того, что до сделки биржевая стоимость акций Luxoft составляла 31$, продажу компании можно считать для ее владельцев премиальной. Размер премии к биржевой цене составил 86%. При этом, по предварительным данным, на открытии очередных торгов в США утром 8 января биржевая цена за одну акцию может составить $58 — всего на $1 меньше, чем заплатит за акцию DXC Technology.

Luxoft продается за $2 млрд

Основным владельцем Luxoft с долей в 83% до сделки выступал российский интегратор IBS. Его одобрение на сделку было получено. Одобрения иных акционеров в данном случае не требуется. Речь идет о 100% приобретении акций Luxoft, принадлежащих IBS. Ожидается, что сделка будет закрыта к июню 2019 г. После этого акции купленной компании перестанут торговаться на Нью-Йоркской бирже.

Luxoft сохранит свой бренд. Бизнесом приобретенной компании по-прежнему будет управлять ее генеральный директор Дмитрий Лощинин.



Причины приобретения

В сообщении Luxoft и DXC Technology говорится, что совместно компании сформируют дифференцированное предложение для комплексного цифрового преобразования заказчиков — за счет объединения возможностей цифрового проектирования Luxoft с опытом DXC в области ИТ-модернизации и ИТ-интеграции. Приобретение вписывается в цифровую стратегию роста и масштабирования DXC.

«Luxoft и DXC дополняют друг друга, и наше общее видение цифровой трансформации делает эту стратегическую комбинацию идеальной для обеих организаций, а также чрезвычайно выгодной для наших клиентов», — сказал Майк Лори (Mike Lawrie), председатель, президент и исполнительный директор DXC Technology. — Luxoft имеет проверенный послужной список и опыт в создании измеримых результатов бизнеса для глобальных клиентов в ключевых отраслях, включая автомобильные и финансовые услуги».

Несколько фактов об участниках сделки

Несмотря на российские корни, Luxoft позиционирует себя как международный разработчик со штаб-квартирой в Швейцарии. Компания была основана в 2000 г. Ее штат составляет около 13 тысяч человек, которые трудятся в различных городах России и Украины, а также в Румынии, Польше, Болгарии, Германии, Сингапуре и Вьетнаме. Первичное размещение акций Luxoft на Нью-Йоркской фондовой бирже состоялось в 2013 г.

В рейтинге CNews100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2017 г. Luxoft занял шестую строку с выручкой в 45,8 млрд руб. (показатели в долларах были пересчитаны по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ России за 2017 г. в 58,33).

DXC Technology была основана в 2017 г. путем объединения CSC и подразделения Enterprise Services компании HPE. Организация имеет около 6 тыс. клиентов в 70 странах мира, ее штат составляет порядка 133 тыс. человек.