МИД затеял переезд на «Эльбрусы»

В МИДе намечается широкое использование серверов и рабочих станций на «Эльбрусах». До конца 2019 г. для обеспечения такой возможности будет только дорабатываться министерское ПО. Однако даже этот скромный проект уже потребует закупки некоторого количества российского «железа».

«Эльбрусы» для МИДа

Министерство иностранных дел России (МИД) планирует использование рабочих станций и серверов, построенных на отечественных микропроцессорах «Эльбрус», под управлением одноименной операционной системы. Технику предполагается задействовать на объектах ведомственного сегмента МИДа госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в составе системы «Мир».

Это следует из условий контракта, который МИД намерен подписать с компанией «Инфорсер инжиниринг» на 39,4 млн руб. Она безальтернативно определена единственно возможным подрядчиком на работы по адаптации специального ПО (типовых технических решений), которое и должно позволить использовать в министерстве российское «железо».

Массовое его применение начнется не раньше 2020 г., потому что касающийся ПО фронт работ в рамках вышеупомянутого контракта рассчитан до 31 декабря 2019 г. Тем не менее, десять серверов и рабочих станций на «Эльбрусах» для осуществления необходимых разработок будут закуплены уже сейчас. На эти цели в сумме контракта зарезервировано 12,6 млн руб.

Какое «железо» на «Эльбрусах» закупят в 2019 году

Как указывается в приложении к проекту госкотракта, «Инфорсер инжиниринг» предстоит дооснастить постоянно действующий в МИДе технологический стенд. В качестве автоматизированного рабочего места (АРМ) локального ЦОДа МИДа нужно будет приобрести рабочую станцию «Эльбрус-801», в состав которой входит один восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С». Еще одна такая же станция требуется для АРМа локального ЦОДа, работающего по упрощенной технологии информобмена.

В МИДе скоро появятся «Эльбрусы»

Для аппаратно-программного комплекса «Защищенный архив» федерального ЦОДа МИДа подрядчику необходимо купить три сервера «Эльбрус 4.4» — на базе четырех четырехъядерных процессоров «Эльбрус-4С». Еще два таких же сервера потребуются для АРМа так называемой транспортной машины консульских департаментов министерства.

Для АРМа обычной транспортной машины нужна одна рабочая станция «Эльбрус-401» на одном процессоре «Эльбрус-4С». И еще по одному «Эльбрус-401» подрядчику предстоит купить для АРМов «Взаимодействие» и отпечатков пальцев.

Несколько фактов об «Инфорсер инжиниринг»

Компания «Инфорсер» сообщает на своем сайте, что ведет свою историю с 1993 г. По базе ЕГРЮЛ, ее юрлицо ООО «Инфорсер инжиниринг» было зарегистрировано в Москве 21 января 2008 г. На данный момент стопроцентным учредителем организации выступает Дмитрий Булатов. Гендиректором заявлен Владимир Лубинец.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2017 г. выручка компании составила 2,3 млрд руб. при чистой прибыли в 147,6 млн руб. За организацией числится 117 госконтрактов на общую сумму в 9,9 млрд руб. Судебными разбирательствами «Инфорсер инжиниринг» не обременен.

В отношении ведомственного сегмента МИДа госсистемы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в составе системы «Мир» «Инфорсер инжиниринг» безальтернативно получает многомиллионные контракты регулярно. В частности, 9 января 2018 г. МИД подписал с компанией контракт на 467,4 млн руб. на ее поддержку и обслуживание в течение года. Аналогичный контракт на 2017 г. обошелся МИДу в 361,7 млн руб. А, например, 20 апреля 2017 г. «Инфорсеру» достался контракт на 87,7 млн руб., но уже на развитие системы — до конца 2017 г.