Рынок интернета вещей в России в 2018 г. достиг $3,67 млрд

По мнению аналитиков IDC, ежегодный прирост рынка интернета вещей в России в период 2018-2022 гг. составит порядка 18%. Это значительно выше чем ежегодный прогноз по глобальному рынку, оцениваемый в IDC на уровне 13,6%.

Итоги 2018 и прогноз до конца 2022 года

Согласно прогнозу аналитиков IDC Russia, суммарный объем рынка интернета вещей (Internet of Things, IoT) в России по итогам 2018 г. составит $3,67 млрд (примерно 251,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2018 г.). Такие данные изложены в свежем отчете компании Semiannual Internet of Things Spending Guide и базирующемся на нем годовом отчете Russia Internet-of-Things Market 2018-2022 Forecast.

Согласно прогнозу дальнейшего развития, в период с 2018 по 2022 г. включительно инвестиции в оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей, будут расти в среднем на 18% ежегодно (CAGR), полагают в IDC Russia.

Ожидается, что на конец 2022 г. расходы на интернет вещей со стороны конечных пользователей в России достигнут $7,61 млрд (примерно 521,7 млрд руб. по нынешнему курсу).

В глобальном масштабе по итогам 2018 г. инвестиции в рынок интернета вещей, по мнению специалистов IDC, достигнут $772,5 млрд, что на 14,6% превышает уровень $674 млрд, достигнутый по итогам 2017 г.

В период 2017-2021 гг. прогноз IDC по росту глобального рынка интернета составляет 14,4%, при этом порог в $1 трлн, по мнению аналитиков, будет преодолен в 2020 г, и превысит $1,1 трлн уже в 2021 г.

Российский рынок интернета вещей: точки роста

Основными факторами, влияющими на развитие рынка интернета вещей в России, по мнению аналитиков IDC, являются стратегические инициативы компаний по построению цифровых предприятий, а также решение таких задач, как интеграция ИТ с операционной деятельностью, оптимизация бизнес-процессов и повышение их эффективности, рост конкуренции внутри индустрий. Важное влияние оказывают государственные проекты по цифровизации экономики и отдельных секторов, например, транспортной отрасли.

Производство и транспорт в лидерах по инвестициям в интернет вещей в России

Производство и транспорт остаются лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей в России. Компании процессного и дискретного производства выбирают технологии интернета вещей для мониторинга производственных процессов, таких как контроль качества производимой продукции и оптимизация энергопотребления, а также мониторинга работы производственных активов.

Среди набирающих в России популярность сценариев использования интернета вещей в промышленности аналитики IDC выделяют решения по обеспечению безопасности сотрудников на предприятиях и по охране окружающей среды. Использование интернета вещей в транспортной отрасли продолжит свой рост за счет цифровизации отрасли в целом, применения передовой практики, которую сегодня внедряют лидеры отрасли. Третий по объему инвестиций сегмент частных пользователей вносит свой вклад в развитие рынка за счет растущего использования умных устройств населением, распространения «умных домов» и решений по безопасности частного транспорта.

Инвестиции в ИТ-услуги и оборудование в России в настоящее время составляют около 70% от всего рынка как следствие использования собственных разработок в основных проектах и роста числа устройств для передачи данных. Тем не менее, IDC видит растущий интерес к применению аналитических программных решений для извлечения ценной информации из данных с умных устройств.

«Полученные бизнес-выгоды от реализации проектов интернета вещей служат хорошей основой для дальнейшего расширения и внедрения технологий интернета вещей. Компании-конечные пользователи научились собирать, обрабатывать и хранить данные со смарт-устройств. Им предстоит следующий важный шаг – извлечение ценности из этих данных и применение искусственного интеллекта к ним. По мере развития и становления рынка интернета вещей IDC наблюдает растущий интерес к коммерческим платформам интернета вещей для управления и анализа данных и поддержки приложений, использующих эти данные» — отметила Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России.

Отчет Russia Internet of Things Market 2018-2022 Forecast основан на исследовании Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, в котором дается детальный прогноз расходов на интернет вещей с разбивкой по 14 технологическим направлениям, 82 сценариям использования, 20 отраслям, 8 регионам и 53 странам. Данное исследование предназначено для участников рынка интернета вещей, которые хотят определить перспективы его развития.

Перспективы глобального рынка IoT

В глобальном масштабе рынок аппаратных решений оставался, по данным IDC, крупнейшей категорией инвестиций в рынок интернета вещей, обеспечив годовой объем $239 млрд. В этот сегмент включены модули и сенсоры, а также инфраструктурные охранные решения.

Динамика роста глобального рынка IoT по ключевым секторам

Сервисное обслуживание стало второй по размеру технологической категорией, за ним расположился рынок ПО для IoT и сектор коммуникаций, соответственно. По мнению аналитиков IDC, основной рост в секторе программного обеспечения для интернета вещей в ближайшие годы придется на платформенные решения и приложения аналитики, а также на программные решения по обеспечению безопасности. ПО также станет наиболее динамичным сектором роста с ежегодным приростом на уровне 16,1%.

Затраты на сервисное обслуживание при этом будут расти в среднем на 15,1% и имеют все шансы сравняться по объему с сектором аппаратных решений к концу пятилетнего периода. По мнению аналитиков IDC, в 2021 г. более 55% всех инвестиций в интернет вещей будет приходиться на ПО и сервисы.

В глобальном масштабе по итогам 2018 года ожидается, что объем инвестиций в производство решений IoT достигнет $189 млрд, в сектор транспорта $85 млрд, в сектор приложений $73 млрд. Кросс-индустриальные инвестиции в решения IoT, представленные, например, подключенными автомобилями и «умными» домами, составят по итогам 2018 г. порядка $92 млрд.

Рынок бытовых решений IoT по итогам 2018 г., как ожидается, составит $62 млрд – это четвертый по величине сектор в индустрии. Ключевыми приложениями этого рынка являются умные дома, включая всевозможные решения для автоматизации быта, безопасность и умные устройства. Для последних аналитики IDC предсказывают наиболее динамичное развитие на ближайшие пять лет с приростом порядка 20,1% ежегодно.