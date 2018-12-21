CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов

Сегодня в России действует целый ряд налоговых преференций для ИТ-компаний. Это и федеральные льготы, и региональные, и специальные условия инновационных центров и особых экономических зон, и специальная ставка по УСН. CNews собрал информацию о налоговых льготах для организаций, работающих на поприще информационных технологий, и составил рейтинг самых привлекательных регионов России с точки зрения налогообложения ИТ-компаний.

Налоговые льготы для ИТ-компаний



Сегодня в России действует целый ряд налоговых льгот для компаний, работающих на рынке информационных технологий. На федеральном уровне действуют послабления в уплате налога на добавленную стоимость: НДС не облагается передача исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также передача прав на их использование по лицензионному договору. Кроме того для российских ИТ-компаний размер страховых взносов составляет лишь 14% (остальные платят 30%). Однако, для получения такой льготы необходимо выполнить ряд условий: организация должна быть зарегистрирована в Минкомсвязи, иметь не менее семи сотрудников, и доля ее доходов от реализации ИТ-продуктов должна составлять не менее 90% в общей сумме всех доходов.

В 2014 г. Минкомсвязи предложило реализовать пилотный проект по внедрению льготного налогового режима для ИТ-компаний нескольким субъектам РФ. Идея состояла в снижении ставки налога на прибыль. Проект поддержали четыре региона: Челябинская, Пензенская, Ульяновская и Новосибирская области. На данный момент льготы для ИТ-компаний в части налога на прибыль действуют в ряде регионов РФ, а также в пяти особых экономических зонах (ОЭЗ). CNews совместно с юридической компанией P&P Unity собрал информацию о льготном налогообложении ИТ-компаний в ОЭЗ и регионах России.

В рейтинг CNews включены регионы и особые и свободные экономически зон (ОЭЗ или СЭЗ), в которых действуют налоговые льготы в отношении ИТ-компаний. Статус особой экономической зоны имеют четыре региона: Калининградская область, Республика Татарстан, республика Крым (и город федерального значения Севастополь), а также город Санкт-Петербург. ОЭЗ в Татарстане и Санкт-Петербурге – это инновационные зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ), приоритетными направлениями в которых являются наукоемкие и информационные технологии, а, значит, многие их резиденты – ИТ-компании. Единственное условие получения льготы в этом случае – иметь статус резидента конкретной экономической зоны. Для этих регионов предусмотрены максимальные льготы по налогу на прибыль, а иногда и по другим налогам, доходящие до полного освобождения от уплаты на определенный срок. В Татарстане на настоящий момент льготы для ИТ-компаний предусмотрены только для резидентов ОЭЗ «Иннополис». Однако планируется установление льгот для ИТ-компаний в независимости от резидентства в ОЭЗ – для этого уже создана рабочая комиссия под председательством вице-премьера, министра информатизации и связи республики Романа Шайхутдинова. В Калининградской области льготы конкретно для ИТ-компаний не установлены, но существует возможность применения ими ряда льгот в случае, если такие компании становятся резидентами ОЭЗ в Калининградской области. Аналогичная ситуация и в республике Крым – налоговые льготы предусмотрены для всех компаний, и ИТ-компании смогут воспользоваться рядом указанных в таблице льгот, став резидентом СЭЗ.

Инновационный центр «Сколково», занявший первое место в списке, формально не является регионом или ОЭЗ, он не носит региональный характер, в сравнении, например, с ОЭЗ и СЭЗ, которые создаются именно для развития региона. В экономических зонах регион своими актами устанавливает льготы (в России очень мало особых экономических зон, для которых льготы установлены Налоговым кодексом). В свою очередь инновационный центр «Сколково» – скорее инфраструктура для развития ИТ-отрасли в России в целом, то есть проект государственный, а не региональный. Вследствие этого льготы по налогам установлены напрямую федеральным актом – Налоговым кодексом. Для резидентов «Сколково» действуют льготные ставки по уплате НДС. От уплаты налога освобождаются (за исключением «ввозного» НДС) организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре "Сколково"». Льгота действует в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта.

В РФ базовая ставка налога на прибыль составляет 20%, причем 2% (3% с 2017 по 2020 гг.) из них отчисляются в федеральный бюджет, а остальные 18% (17%) в – региональный. Регионы вправе снижать свою долю налога, но не более, чем до 13,5%. Именно таким образом образуется льготная ставка. В таблице приведена только региональная доля налога на прибыль; фактически компания заплатит на 3% (на 2% после 2020 г.) больше.

Регионы в таблице отсортированы в порядке возрастания льготной ставки на прибыль (региональной доли). В случае одинаковых значений более высокое место занимает регион с более гибкими или более выгодными условиями предоставления льгот. Так, например, при одинаковой ставке в 13,5% Ульяновская область оказалась выше остальных с равным показателем, так как при прочих равных условиях, для ИТ-компаний допускается лишь 70% доли от реализации ИТ-услуг или ИТ-продуктов в доходе в течение соответствующего отчетного периода. Тогда как остальные регионы с таким же значением льготной ставки допускают долю дохода от профильной деятельности не ниже 90%.

CNews Analytics: Рейтинг регионов по налоговым условиям для ИТ-компаний

Регион Налог на прибыль организаций Крупнейшие ИТ-компании региона Ставка без льготы Льготная ставка Основание получения льготы 1 Сколково 18% (17% 2017–2020 гг.) 0% (в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта Организация, получившая статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»» (участник проекта).

Организация может утратить право на получение льготы в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 246,1 НК РФ. Резидентами ИТ-кластера «Сколково» на ноябрь 2018 г. являются 690 компаний, в том числе «Сбербанк-технологии», Comindware, «Тинькофф Центр Разработки», «Кнопка», Visionlabs, iTrend, Vocord 2 Республика Татарстан 18% (17% 2017–2020 гг.) 0% (1–5 год с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению)

5 % (6–10 год получения прибыли) Наличие статуса резидента ОЭЗ ТВТ «Иннополис». Резидентами «Иннополиса» на ноябрь 2018 г. являются 76 российских компаний. В основном это дочерние структуры российских ИТ-корпораций, таких как «Ай-теко», ICL, Acronis, Infowatch, Cognitive Technologies, «СКБ Контур» и др. 3 Калининградская область 18% (17% 2017–2020 гг.) 0% первые 6 налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена первая прибыль от реализации инвестиционного проекта. В течение следующих 6 налоговых периодов применяется ставка по умолчанию, уменьшенная на 50%. Наличие статуса резидента ОЭЗ в Калининградской области. GS Group, БФТ, «К-системс», «Смарт Блокчейн Солюшнс», Kode 4 Республика Крым и город федерального значения Севастополь 18% (17% 2017–2020 гг.) 2% – первые 3 года с момента внесения в единый реестр участников СЭЗ; 6% – 4–8 годы; 13,5% – с 9 года. Наличие статуса участника СЭЗ на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. ГУП «Крымтехнологии», технопарк «ИТ Крым» 5 Ульяновская область 18% (17% 2017–2020 гг.) 13,5% Одновременное соблюдение условий:

а) осуществление деятельности в области информационных технологий;

б) в доходе от реализации товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчетного (налогового) периода доля дохода от реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления указанной деятельности, составила не менее 70%;

в) наличие документа об аккредитации в Минкомсвязи. «Проф-ИТ», SimbirSoft, Simtech, «АИС Город», IТech.group, Fun-Box, Mediasoft

Источник: CNews Analytics, P&P Unity, 2018 Перейти к полной таблице

В региональных законодательных актах, устанавливающих налоговые льготы, под деятельностью в области информационных технологий понимается реализация экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передача имущественных прав на программы для ЭВМ, базы данных, оказание услуг (выполнение работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных. Предпринимательская деятельность в области ИТ включает: торговлю оптовую программным обеспечением, разработку компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети интернет, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Льготы по другим налогам

В ряде регионов ИТ-компании получают дополнительные льготы, например, сниженные ставки на транспортный или земельный налог.

От уплаты транспортного налога освобождаются резиденты ОЭЗ «Иннополис» (на 10 лет с момента регистрации транспортного средства) и ОЭЗ «Санкт-Петербург» (на 5 лет с момента регистрации т/с). В этих же экономических зонах, а также в Крыму действует льгота на земельный налог – в Иннополисе и Санкт-Петербурге участники экономической зоны не платят налог в течение пяти лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок, а в Крыму эта льгота действует бессрочно.

Определенный интерес для ИТ-компаний составляет и льготная ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН), которая применяется в ряде регионов. Можно выделить 7 регионов, в которых такая льгота предоставляется прицельно ИТ-компаниям. В таблице они ранжированы по размеру льготы и строгости условий для ее получения. В республике Крым и Севастополе льготная ставка (0%) по УСН действует для всех без исключения резидентов ОЭЗ, а значит и для ИТ-компаний.

CNews Analytics: Льготные ставки по УСН для ИТ-компаний в регионах России

Регион Налоговая ставка по УСН Ставка без льготы Льготная ставка Основание получения льготы 1. Новосибирская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 0% (Льгота предоставляется в течение двух налоговых периодов, действует до 1.01.2021 г.) Одновременное соблюдение условий:

а) индивидуальный предприниматель, впервые зарегистрированный после 1 июля 2015 г. и осуществляющий деятельность в области информационных технологий;

применение упрощенной системы налогообложения и выбор объекта налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. 2. Челябинская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 0% (Льгота предоставляется в течение двух налоговых периодов, действует до 1.01.2021 г.) Одновременное соблюдение условий:

а) налогоплательщики – индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после 29.01.2015 г. и осуществляющие предпринимательскую деятельность в научной сфере, в том числе разработка компьютерного программного обеспечения, а также деятельность консультативная и работа в области компьютерных технологий;

б) применение упрощенной системы налогообложения;

в) По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанной деятельности, в отношении которых применялась льготная ставка, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70%;

г) вправе применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. 3. Пензенская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 0% (Льгота предоставляется в течение двух налоговых периодов, действует до 1.01.2021 г.) Одновременное соблюдение условий:

а) Индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные с 01 января 2010 г. и осуществляющие виды предпринимательской деятельности, предусмотренные группировками 62, 63 ОКВЭД (К указанным видам деятельности относятся: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность в области информационных технологий);

б) применение упрощенной системы налогообложения, объектом налогообложения являются доходы;

в) по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанной деятельности, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70%;

налогоплательщик вправе применять льготную ставку со дня государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно в течение 2 налоговых периодов 4. Ульяновская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 1% Одновременное соблюдение условий:

а) налогоплательщики, осуществляющие деятельность в области информационных технологий (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, а также деятельность в области информационных технологий как они определены в группировках 62, 63);

б) применение упрощенной системы налогообложения;

в) в доходе таких налогоплательщиков от реализации товаров (работ, услуг) в течение соответствующего отчетного (налогового) периода доля дохода от реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления указанной деятельности, составила не менее 70%;

наличие документа об аккредитации в Минкомсвязи. 5. Тюменская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 1% ( Данная ставка установлена до 31 декабря 2019 г.) Одновременное соблюдение условий:

а) налогоплательщики-организации, выбравшие объектом налогообложения доходы и осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий (В настоящем случае к предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий относятся: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги)

б) По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанной деятельности должна составлять не менее 70%;

наличие документа об аккредитации в Минкомсвязи. 6. Калининградская область 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 3% Одновременное соблюдение условий:

а) налогоплательщики – организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, предусмотренную группировками 62, 63,1 ОКВЭД, за исключением подгруппы 63.11.9 и 63.12 (разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, а также деятельность в области информационных технологий как они определены в группировках 62, 63 ОКВЭД);

б) применение упрощенной системы налогообложения, объектом налогообложения являются доходы;

в) суммарный доход от указанной деятельности за соответствующий отчетный (налоговый) период составляет не менее 70% в общем объеме доходов;

г) отсутствует задолженность по уплате обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе во внебюджетные фонды; в случае привлечения наемных работников в налоговом периоде, в котором применена льготная ставка, налогоплательщик обеспечивает уровень среднемесячного выплачиваемого дохода в расчете на одного работника в размере не менее 2,5 минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на начало налогового периода. 7. Республика Саха (Якутия) 6% (доходы), 15% (доходы минус расходы) 3% (ставка применяется по 31 декабря 2019 г. включительно) Одновременное соблюдение условий:

а) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий;

б) применение упрощенной системы налогообложения (в случае, если объектом налогообложения являются доходы);

осуществление деятельности на территории определенных муниципальных образований.

Источник: CNews Analytics, P&P Unity, 2018

Как видим, спектр налоговых льгот для ИТ-компаний в России достаточно широк. Используя эти возможности, компании, занимающиеся информационными технологиями, могут заметно оптимизировать свои налоговые отчисления.