Российский рынок серверов вырос на 35%

В III кв. 2018 г. на российском рынке серверов был зафиксирован рост на 16,1% в штуках и 35% в деньгах. Лидером рынка по итогам квартала стала Hewlett Packard Enterprise, за ней идут Dell EMC и Huawei.

Итоги квартала

По итогам III кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 40057 серверов всех типов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных устройств составила $240,51 млн, показав годовой рост на 35%. К таким выводам пришли аналитики исследовательской компании IDC, обнародовавшие результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

Напомним, во II кв. 2018 г. на российский рынок было поставлено 35464 серверов стоимостью $234,99 млн. Годовой рост по количеству устройств составил 9,1%, по деньгам — 33,4%.

Лидеры рынка

Лидером рынка по итогам III кв. 2018 г. стала Hewlett Packard Enterprise, за ней идут Dell EMC и Huawei. Перестановок в тройке лидеров не произошло, однако у Dell EMC и Huawei был отмечен существенный рост поставок.

Вместе пятерка крупнейших поставщиков удерживает долю рынка 55,2%, в предыдущем квартале этот показатель равнялся 66,2%. В пятерке присутствуют производители устройств оригинального дизайна (ODM) — как и в прошлом квартале, они занимают лидирующие места и по количеству серверов, и по их стоимости. В сегменте отечественных производителей также наблюдается устойчивый рост.

Рынок по сегментам

По итогам квартала в общем объеме поставок на архитектуру х86 приходится 99,7%, если говорить о количестве устройств, и 95,4%, если говорить об их стоимости. При этом было зафиксировано некоторое сокращение поставок RISC-систем в исчислении квартал к кварталу, однако годовой рост этого сегмента в деньгах составил 24%. Напомним, RISC (от англ. reduced instruction set computer) — это архитектура процессора, где скорость вычислений наращивается благодаря упрощению инструкций.

В России продолжается модернизация ЦОДов

По словам менеджера программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ Михаила Лебедева, с точки зрения форм-фактора самый быстрый рост показывают поставки блейд- и стоечных систем. Это говорит о том, что продолжается модернизация ЦОДов.

«В третьем квартале рынок продемонстрировал уверенный рост. Мы наблюдали спрос со стороны практически всех секторов. Компании продолжают выполнение инвестиционных программ и активно модернизируют инфраструктуру. Существенный рост рынка в денежном выражении является тому подтверждением. Большинство вендоров показали рост как в количестве поставленных серверов, так и в денежном выражении. Увеличилась доля поставок отечественных решений, причем в сегменте высокопроизводительных систем», — отмечает Лебедев.

Динамика предыдущих периодов

Напомним, по итогам двенадцати месяцев 2017 г. российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после провала 2016 г., который стал худшим за предыдущие 12 лет. Тогда корпоративный серверный рынок показал сокращение на 4,5% по сравнению с 2015 г., если говорить о количестве устройств, и на 20,1%, если говорить об их стоимости.

Положительная тенденция была зафиксирована уже по итогам первой половины 2017 г., когда на рынке серверов впервые за четыре с половиной года спада был отмечен рост на протяжении полугодия, как в штуках, так и в деньгах.

Поставки серверов всех типов на российский рынок в 2017 г. достигли 132,2 тыс. штук на общую сумму $770,2 млн, что на 29,6% больше в количественном и на 42,7% в денежном выражении, чем в 2016 г.