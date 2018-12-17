CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM

CNews Analytics в рамках обзора « Рынок BPM 2018 » подготовил первый рейтинг разработчиков и системных интеграторов, работающих в сегменте BPM. Их суммарная выручка по итогам 2017 г. составила p3,5 млрд. По сравнению с 2016 г. она увеличилась на 44%. В числе основных трендов российского рынка BPM low-code, искусственный интеллект, гибкие решения, позволяющие автоматизировать сквозные бизнес-процессы, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами организации.

Российский рынок BPM

Суммарная выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2017 г. составила p1,8 млрд. Это на 32% больше, чем годом ранее. Число BPM-проектов за этот период выросло в 2 раза меньше – на 17,7%, а значит, проекты становились крупнее и дороже. В 2017 г. средний бюджет BPM-проекта составил p4,8 млн, а годом ранее – около p4,2 млн.

Больше всех заработали на российском рынке в 2017 г. компании Comindware с решением Comindware Business Application Platform (p437 млн), Naumen c решениями Naumen SMP, Naumen DMS (p328 млн), «ДоксВижн» с Docsvision (включая Workflow) (p249,9 млн), ELMA с пулом одноименных продуктов (p240 млн) и FIS с пулом одноименных продуктов (p136,5 млн).

Суммарная выручка участников рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, в 2017 г. составила p1,7 млрд, что на 57,7% больше, чем в 2016 г. Число проектов увеличилось на 34%, что также говорит о том, что их объемы росли. Лидером рейтинга стала компания «Аплана», которой удалось в 2017 г. реализовать BPM-проектов на сумму p667,9 млн. На втором месте «Ланит» с p557 млн, на третьем – «Техносерв» (p345,7 млн), на четвертом – «Форс» (p119,2 млн).

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики BPMS 2018

№ Компания Город Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, % Число BPM-проектов в 2017 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Продукты собственной разработки 1 Comindware Москва 437 000 349 000 25,2% 67 6 537 Comindware Business Application Platform 2 Naumen Москва 328 200 258 500 27% 59 5 567 Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), Naumen DMS 3 ДоксВижн Санкт-Петербург 249 890 254 222 -1,7% 34 7 350 Docsvision (включая Workflow) 4 ELMA Ижевск 240 000 180 000 33,3% 110 3 000 ELMA BPM, ELMA ECM+, ELMA CRM+, ELMA Проекты+, ELMA KPI 5 Финансовые информационные системы (FIS)* Новосибирск 136 490 38 451 255,0% 12 4 500 FIS Platform, FIS Кредитный конвейер, FIS DSS, FIS Factoring, FIS Front-office , FIS Retail, FIS CRM

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Куда движется рынок

Дальнейшее развитие рынка BPM в России будет происходить в нескольких направлениях. Во-первых, это все менее формализованная автоматизация специализированных процессов конкретных организаций.

Во-вторых, будет развиваться использование в типовых BPM-системах чат-ботов, нейронных сетей и других «умных» процессов. Управление бизнес-процессами будет применяться в сферах, требующих привлечения большого количества дефицитных специалистов, таких как разнообразные HR-процессы: адаптация, обучение, обеспечение доступа к корпоративным ресурсам и т.д.



CNews Analytics: Крупнейшие системные интеграторы BPMS 2018

№ Компания Город Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽ тыс Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, % Число BPM-проектов в 2017 г. Число BPM-проектов в 2016 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2016 г., ₽тыс. (с НДС) Внедряемые продукты 1 Аплана Москва 667 900 320 000 108,7% н/д н/д н/д н/д Pega, Terrasoft, Metasonic + инструментарий ARIS 2 Ланит Москва 557 000 382 000 45,8% н/д н/д н/д н/д н/д 3 Техносерв Москва 345 753 246 344 40,4% 23 17 н/д н/д IBM BPM; ELMA BPM; Oracle BPM; Pega BPM 4 Форс Москва 119 245 112 483 6,0% 11 8 н/д н/д н/д 5 РКИТ Иркутск 29 884 30 652 -2,5% 5 5 5 977 6 130 Пул решений RKIT 6 ЦМД-Софт Москва 8 456 4 409 91,8% 4 2 3 100 2 500 Решения на базе ELMA BPM

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

В-третьих, обилие всевозможных умных устройств, их взаимодействие с окружающей средой и людьми наверняка потребуют появления «дирижера» в этом разномастном оркестре. И место этого дирижера, скорее всего, займут BPM-системы.

В-четвертых, электронные коммуникации (порталы самообслуживания, личные кабинеты и т.д.), чей бурный рост и постоянное совершенствование ведет к необходимости использования специализированных CRM-систем, будут строиться на BPM-платформах.

Дальнейшее развитие получат low-code платформы. Технологии BPM позволят разбивать сложные работы на отдельные составляющие. В результате простые задачи будут передаваться малоквалифицированным специалистам, а сложная интеллектуальная деятельность будет подлежать нормированию на основе истории исполнения отдельных задач.