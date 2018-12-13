Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов

ФГИС «Ценообразование в строительстве», на которую в 2017-2018 гг. было потрачено около 400 млн руб., создана, но не работает и не используется надлежащим образом, установили в Счетной палате. Созданием системы занималась «Барс груп».

Неработающая система

ФГИС «Ценообразование в строительстве», созданная с целью реформирования в 2015-2018 гг. системы ценообразования и сметного нормирования в сфере строительства, не функционирует. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты по итогам анализа результатов реформирования.

«ФГИС ЦС, на которую в 2017-2018 гг. потрачено около 400 млн руб., надлежащим образом не работает и не используется. По состоянию на 1 августа 2018 г. информацию в систему внесли только 2160 юридических лиц, или порядка 26% общего количества поставщиков информации», — сообщил аудитор ведомства.

Несмотря на то, что сама система была создана, необходимая база данных о рыночных ценах строительных ресурсов и работ не была сформирована. Эти данные требуются для актуализации сметных нормативов, поясняет Счетная палата.



Всего на реформирование ценообразования в строительстве начиная с 2015 г. было потрачено порядка 1,9 млрд руб. Из них около 1,4 млрд руб. являются бюджетными средствами, еще 0,5 млрд руб. были предоставлены ФАУ «Главгосэкспертиза России». Реформировать ценообразование в строительстве поручил в 2015 г. президент России Владимир Путин по итогам предыдущей проверки Счетной палаты.

Кто делал систему

Анализ сайта госзакупок показывает, что основные работы по созданию ФГИС «Ценообразование в строительстве» выполняла «Барс груп». В частности, в январе 2017 г. по итогам конкурса ФАУ «Главгосэкспертиза России» заключило с компанией контракт на выполнение работ по созданию системы на 107 млн руб. Срок окончания исполнения договора — 31 декабря 2018 г. На конкурс поступило две заявки — от «Крока» и «Барс груп».

ГИС для расчета цен в строительстве, на которую потратили 400 млн руб., не работает должным образом

В апреле 2017 г. тот же заказчик по итогам нового конкурса заключил с тем же подрядчиком контракт на выполнение работ по созданию системы и услуг по ее сопровождению на 217 млн руб. Дата окончания исполнения договора — 13 апреля 2019 г. На конкурс поступило три заявки — от «Барс груп», «Крока» и «Нетрики».

Изначально была еще одна конкурсная процедура, извещение о которой было размещено в августе 2016 г. Конкурс проводился на право заключения договора на выполнение работ по созданию ФГИС «Ценообразование в строительстве», начальная максимальная цена договора составляла более 264 млн руб. На конкурс было подано три заявки — от «Барс груп», «Бизнесавтоматики» и «Ай-новуса». Заявку «Барс груп», в отличие от остальных, одобрили, но потом закупка была отменена.

Мнение «Барс груп»

«Компания «Барс груп» не отвечает за наполнение упомянутых баз данных. Чтобы опубликовать сметные цены во ФГИС ЦС, необходима информация от производителей, которую, к сожалению, не все ещё предоставили по отпускным ценам», - сообщили CNews представители «Барс груп». - «Выводы о провале реформы ценообразования в строительстве основана не на функционировании ФГИС ЦС, а на незаполненности базы рыночных цен строительных ресурсов. Цитируем отчет Счетной палаты: «Новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на «ресурсном» методе, не готова; нормативная база, необходимая для реализации реформы, в полном объеме не создана».

Как заявила CNews пресс-служба «Барс груп», «ФГИС ЦС введена в промышленную эксплуатацию и полностью функционирует согласно требованиям ТЗ и постановлений Правительства РФ №959 «О федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве» и №1452 «О мониторинге цен строительных ресурсов». Она также соответствует требованиям по информационной безопасности согласно 17 приказу ФСТЭК. Документация по ИБ согласована ФСТЭК и ФСБ. С начала запуска системы зафиксировано 155 тыс. уникальных посетителей».

Чем занимается «Барс груп»

«Барс груп» была основана в 2012 г. в Казани (Республика Татарстан). Компания занимается разработкой и интеграцией облачных систем управления, реализует комплексные региональные, федеральные и международные ИТ-проекты для государственных и коммерческих заказчиков. «Барс груп» заняла 49 строчку в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017» с объем годовой выручки на уровне 2,55 млрд руб.

Главой «Барс груп» является Тимур Ахмеров. В марте 2016 г. стало известно, что «Национальный центр информатизации», который входит в состав госкорпорации «Ростех», намерен приобрести у Ахмеров 100% «Барс груп». Опрошенные CNews руководители отечественных ИТ-компаний сходились на том, что сумма этой сделки составляла около 2 млрд руб.

Некоторые участники рынка, с которыми поговорил CNews, назвали приобретение «Барс груп» НЦИ «нерыночной историей», предполагая, что в результате ряда поглощений ИТ-активов НЦИ превратится в «суперинтегратора», интересного для покупки другим крупным государственным игроком.

Однако в 2017 г. сделка была реструктурирована, в результате чего НЦИ получил не 100% акций «Барс груп», а 25% плюс одна акция. Остальные акции остались у Ахмерова. Реструктуризацию он пояснил тем, что изначально и планировал организовать сделку по принципу государственно-частного партнерства с долей государства 25%. Однако все же согласился продать 100% компании, чтобы потом перейти к такому типу партнерства в течение нескольких лет. В ЕГРЮЛ Ахмеров до сих пор числится владельцем 100% акций «Барс груп».