«Яндекс» сделал «убийцу» Amazon Web Services и Microsoft Azure доступным для всех россиян

Представленная широкой публике 5 сентября 2018 г. платформа «Яндекс.облако» стала доступна для всех пользователей в России. Возможности платформы новые клиенты смогут испытать бесплатно.

«Яндекс.облако» стало доступно всем желающим

«Яндекс» объявил о доступности для всех пользователей в России собственной облачной платформы «Яндекс.облако». Платформа составит конкуренцию зарубежным гигантам в лице Amazon Web Services и Microsoft Azure, а также отечественной Mail.ru Cloud Solutions.

Новые пользователи смогут попробовать и оценить «Облако» бесплатно – каждому из них компания обещает по 4 тыс. руб. на знакомство с платформой. Предполагается, что этой суммы должно хватить на то, чтобы в течение месяца размещать в «Облаке» веб-проект среднего масштаба на базе стандартной связки LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP – самый популярный стек программных решений для веб-проектов) с объектным хранилищем файлов на 1 ТБ; или для того, чтобы перевести массив данных размером более 9 млн символов, подключив машинный перевод к своему мобильному приложению или веб-сайту.



«Яндекс.облако» представляет собой масштабируемую виртуальную ИТ-инфраструктуру, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под популярные языки программирования Python и Go. «Облако» включает в себя сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB (Yandex Managed Databases), автоматизирующий трудоемкие задачи администрирования жизненно важных систем, услуги «Яндекса» на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи (Yandex Speechkit), а также сервис машинного перевода (Yandex Translate).

«Облако» дает клиентам возможность использовать инфраструктуру и технологии, которые лежат в основе сервисов «Яндекса». Помимо уже доступных в «Облаке» сервисов, новым примером интеграции платформы и технологий «Яндекса» стало добавление образа виртуальной машины (в рамках сервиса Yandex Compute Cloud) с предварительно настроенным окружением для работы с платформой «Яндекс.диалоги». Это окружение упрощает сторонним разработчикам создание новых навыков для голосового помощника «Алиса».

«Яндекс.Облако» открылось для всех

По словам Яна Лещинского, руководителя проекта «Яндекс.облако», сделав сервис публично доступным, теперь «Яндекс» открывает доступ к альфа-версиям новых продуктов: сетевому балансировщику нагрузки, управляемому сервису на основе высокопроизводительной нереляционной СУБД Redis и сервису визуализации данных DataLens. Кроме того, будут расширены возможности сервиса вычислений – он позволит управлять группами однотипных виртуальных машин.

С апреля 2018 г. «Яндекс.облако» работало в тестовом режиме. По данным компании, им воспользовались более 50 ведущих российских и международных компаний, которые компания пригласила поучаствовать в тестировании.

В начале сентября 2018 г. «Яндекс» публично объявил о запуске «Облака». Чтобы получить к нему доступ, было необходимо оставить заявку на сайте платформы.

Кто использует платформу уже сейчас

Как утверждают в «Яндексе», за три месяца с момента анонса платформой заинтересовались более 10 тыс. российских и международных компаний и предпринимателей. Они получили возможность опробовать «Облако» для хостинга и разработки веб-приложений, а также для работы с данными.

В числе известных пользователей платформы называется российское представительство американского издательства Condé Nast, выбравшее ее с целью размещения мультимедийных веб-сайтов.

MerlionCloud – российский дистрибьютор облачных решений – сегодня предлагает услугу резервного копирования и восстановления данных на базе продуктов Commvault с использованием объектного хранилища «Яндекс.облака» (Yandex Object Storage).

Отечественный поставщик услуг в сфере Wi-Fi-маркетинга Hot-Wi-Fi развернул свои базы данных на инфраструктуре «Яндекс.Облака».

Онлайн-школа английского языка Skyeng также перенесла свою среду разработки в облако «Яндекса».

Облачные сервисы Mail.ru

Mail.ru, другой важный участник российского рынка информационных технологий, также занимается развитием и продвижением облачных услуг на базе собственной платформы Mail.ru Cloud Solutions (MCS), созданной в начале 2018 г.

Пользователям MCS доступны сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra, позволяющий создавать виртуальные машины, диски и сети, а также управлять ими в едином веб-интерфейсе; Hotbox – облако для «горячих» данных, позволяющее хранить в моментальном доступе и раздавать большое количество информации; Icebox – хранилище для редко используемых данных.

В апреле 2018 г. был запущен облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100.

Месяц спустя заработал сервис Containers, основанный на Kubernetes, открытом решении для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

В июле 2018 г. свет увидела услуга Cloud Big Data для обработки больших данных на свободных решениях Apache Hadoop и Apache Spark.

Будущее за облаками

IDC и Seagate в недавнем совместном исследовании спрогнозировали существенный рост спроса на облачные услуги со стороны бизнеса в ближайшие семь лет. Крупнейшие провайдеры облачных сервисов обладают ресурсами, возможностью масштабирования, защищенностью и производительностью – далеко не все (даже крупные) компании способны обеспечить столь же высокое качество услуг в собственных дата-центрах. Возможность централизованного доступа позволяет компаниям предоставлять услуги по всему миру, подключаться и анализировать весь объем корпоративных данных, подключая алгоритмы искусственного интеллекта.

Переход от традиционных ЦОДов к облачным системам IDC назвала одним из ключевых драйверов роста корневой инфраструктуры (к ней аналитики отнесли традиционные и облачные ЦОДы). Облако обеспечивает быстрый повсеместный доступ к данным, поэтому все чаще конечные пользователи соглашаются с уменьшением хранилища на устройстве в пользу облачного сервиса. По прогнозу IDC, к 2024 г. в корневой инфраструктуре будет храниться в два раза больше данных, чем на конечных устройствах (компьютерах, смартфонах, устройства интернета вещей). Благодаря внедрению облачных решений для бизнеса (как публичных, так и частных) для нужд обработки данных, облачные ЦОД становятся новым средством хранения корпоративной информации. IDC прогнозирует, что к 2025 г. 49% данных будет храниться в публичной облачной инфраструктуре.