В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность

Как стало известно CNews, в Минздраве скоро появится пост замминистра по цифровой трансформации. Наиболее вероятным кандидатом на эту позицию является глава ИТ-департамента ведомства Елена Бойко. Но есть и другие кандидаты, включая главу НЦИ Константина Солодухина и бывшего помощника министра здравоохранения Никиту Одинцова.

Елена Бойко претендует на кресло замминистра здравоохранения

В Министерстве здравоохранения появится должность замминистра, ответственного за цифровую трансформацию (Chief Development Officer, CDO). Об этом рассказал CNews источник, близкий к Правительству. По данным собеседника издания, эту позицию займет Елена Бойко, которая сейчас возглавляет ИТ-департамент ведомства.

Сама Бойко переадресовала вопрос о своем возможном повышении в пресс-службу ведомства. Пресс-служба Минздрава не смогла ответить на запрос CNews к моменту публикации материала.

CDO в органах власти

О том, что в ключевых российских министрах появятся CDO, минувшим летом объявил глава Минкомсвязи Константин Носков. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Минздраве скоро появится пост замминистра по цифровой трансформации

Пост CDO необходим для реализации национальной программы «Цифровая экономика». В Минстрое замминистра по цифровой трансформации уже появился, им стал Андрей Чибис, который до этого был уже замминистра ведомства и курировал ЖКХ.

Как Елена Бойко занималась информатизацией здравоохранения

Елена Бойко на госслужбе с 2012 г. Она занималась интеграцией медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировала Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). В 2014 г. она возглавила ИТ-департамент Минздрава в 2014 г.

Елена Бойко - глава ИТ-департамента Минздрава и наиболее вероятный кандидат на должность замминистра

В Минздраве Бойко продолжила заниматься ЕГИСЗ. С 2016 г. Бойко стала куратора проекта «Электронное здравоохранение», который предполагает развитие ряда информационных систем: система управления ресурсами («Бережливая поликлиника»), обмен данными между медицинскими учреждениями, электронные медицинские карты, единое расписание врачей, телемедицинские центры, электронные рецепты и больничные.

Другие кандидаты на пост замминистра здравоохранения

Ранее отраслевое медицинское издание Vademecum называло других кандидатов на пост замминистра здравоохранения по цифровой трансформации. Издание называло в числе таковых гендиректора «Национального центра информатизации» (НЦИ, «дочка» госкорпорации «Ростех») Константина Солодухина и замдиректора Всероссийского центра медицины катастроф Никиту Одинцова.

Солодухин долгое время работал на руководящих должностях в телекоммуникационой отрасли. Он возглавил оператора дальней связи «Межрегиональный транзиттелеком», затем был президентом «Ростелекома», а далее - замгендиректора «Мегафона».

В 2016 г. Солодухин возглавил НЦИ. У «Ростеха» серьезные интересы в сфере здравоохранения. В частности, госкорпорация является единым поставщиком прикладных сервисов федерального сегмента ЕГИСЗ.

Никита Одинцов имеет богатый опыт в работе в органах госвласти в сфере информатизации. В 2010 г. он возглавил проект i-russia.ru, созданный для продвижения Комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики. Затем возглавил АНО «Модернизация», помогавшее работе Совета при президенте по модернизации и инновационному развитию экономку.

В 2012 г. Одинцов был гендиректором некоммерческого партнерства «Чистый интернет», которое в тот период Минкомсвязи планировало сделать оператором Реестра запрещенных сайтов. В 2015 г. Одинцов стал помощником министра здравоохранения, отвечавшим, в том числе, за информационную безопасность. Сейчас, как уже отмечалось. Одинцов является замруководителя госпредприятия «Всероссийский центр медицины катастроф».