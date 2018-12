Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса»

Владелец управляющей компании «Ланита»

Предприниматель Филипп Генс стал владельцем 100% ООО «Ланит-холдинг» и 100% ООО «Дихаус», о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В ЕГРЮЛ эти сведения были отражены 3 декабря 2018 г. До этого Филиппу Генсу принадлежало 19% «Ланит-холдинга», доли в «Дихаус» у предпринимателя не было.

Филипп Генс является сыном Георгия Генса, который скончался в апреле 2018 г. В июне младший Генс стал доверительным управляющим своего отца. Старшему Генсу принадлежал 81% ООО «Ланит-холдинг» и 100% ООО «Дихаус».

Из чего состоит приобретение

Холдинг «Ланит», который работает в сфере информационных технологий, насчитывает 37 подразделений. «Ланит-холдинг» выполняет функции управляющей компании группы. В состав группы входит системный интегратор «Ланит», основным акционером которого с долей в 75% до сих пор указан Георгий Генс. Однако в реальности еще несколько лет назад старший Генс стал 100-процентным владельцем акций компании, что подтверждается записью в реестре держателя ценных бумаг организации (копия имеется в распоряжении CNews).

«Ланит» занимает вторую строчку в рейтинге CNews100 по итогам 2017 г., в котором выручка всей группы достигла 137,1 млрд руб., показав годовой рост на 19,7%. Из этой суммы 53,2% было получено за ИТ-услуги, такие как консалтинг, аутсорсинг, облачные сервисы, системная интеграция и т. д. Еще 44,5% выручки составляют поступления от дистрибьюторского бизнеса, и 2,3% приходится на долю производства аппаратной техники.

Новый владелец управляющей компании «Ланита» Филипп Генс

Созданная в 2007 г. компания «Дихаус» занимается дистрибуцией компьютерной техники, смартфонов и аксессуаров. В 2017 г. выручка компании достигла 40,6 млрд руб., показав годовой рост на 3,5%. При этом чистая прибыль составила 354,85 млн руб. Как указано на сайте компании, она также входит в состав группы «Ланит».

Новый глава «Ланита»

Напомним, в мае 2018 г. Филипп Генс возглавил «Ланит», основанный его отцом. С 2008 г. младший Генс работал там на позиции исполнительного вице-президента и участвовал в стратегическом развитии бизнеса группы. Он занимался сопровождением и развитием отношений с зарубежными партнерами и крупными клиентами группы, осуществлял сопровождение сделок по слияниям и поглощениям.

С 2011 г. он возглавил розничный бизнес «Ланита», состоящий из ритейлера Inventive Retail Group и дистрибутора «Дихаус», ориентированного на розницу. Общие продажи Inventive Retail Group в 2017 г. выросли на 12% и составили 54,6 млрд руб. с учетом НДС. В 2017 г. группой Inventive Retail Group были открыты 22 новых магазина, и на конец года сеть насчитывала 344 торговых точки в 36 городах России. Филипп Генс также является председателем совета директоров одного из крупнейших на российском ИТ-рынке дистрибьюторов Treolan (входит в группу «Ланит»).

Филипп Генс создал и возглавил фонд Lanit Ventures, специализирующийся на венчурных инвестициях и управлении портфелем стартапов. Среди значимых проектов, в которые инвестировал «Ланит», в компании отмечают CleverDATA — разработка решений для сбора и интеллектуального анализа больших данных, Fibrum — разработка приложений виртуальной реальности, CardsMobile — разработка мобильного приложения «Кошелек», «Дэшборд системс» — создание приложений по автоматизации работы органов управления компаний и др.

Также Филипп Генс входит в правление Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и участвует в ее деятельности. По данным «Ланита», младший Генс родился 7 июля 1979 г. В 2000 г. он получил диплом I класса факультета права Бирмингемского университета (University of Birmingham). В 2011 г. он закончил программу EMBA Чикагской школы бизнеса (University of Chicago Booth School of Business).