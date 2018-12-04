Центр по импортозамещению в ИКТ Ильи Массуха получит миллиард из бюджета

Возглавляемый экс-главой Минкомсвязи Ильей Массухом Центр компетенций по ИКТ-тмпортозамещению может получить из бюджета почти 1 млрд. руб. Предположительно 270 млн руб. из этой суммы пойдет на непосредственное обеспечение деятельности этой структуры — зарплаты, командировки, арену офиса и пр.

Деньги для Центра по импортозамещению в ИКТ

Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий, возглавляемый экс-замминистра связи Ильей Массухом, в течение 2019-2021 гг. может получить из федерального бюджета порядка 986,6 млн руб. В частности, в 2019 г. ему планируется выделить 405,7 млн руб., в 2020 г. — 267,5 млн руб., в 2021 г. — 313,4 млн руб. Это следует из разработанного Минкомсвязи проекта постановления Правительства об утверждении правил предоставления описываемых субсидий. Текст документа был опубликован 30 ноября 2018 г. на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

Напомним, данный Центр был создан в 2016 г. по личной инициативе Президента России Владимира Путина. В новом документе говорится, что деньги Центру сейчас выделяются в рамках госпрограммы «Информационное общество» и пойдут на реализацию мероприятий по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Отметим, что аналогичное финансирование Центра на 2018 г. в размере 350 млн руб. было утверждено лишь 4 октября 2018 г. соответствующим постановлением Правительства.

Столь серьезные колебания размеров запланированного субсидирования в разные стороны Илья Массух в разговоре с CNews 3 декабря 2018 г. объяснил тем, что «Цифровая экономика» в разные годы предполагает финансирование разных мероприятий по линии информбезопасности.

Что именно финансируется

Непосредственный перечень кодов мероприятий «Цифровой экономики», которые должен обеспечить Центр на выделенные субсидии включает 21 позицию. Не все перечисленные коды расшифрованы в ранее опубликованных Правительством планах мероприятий госпрограммы. Среди расшифрованных — проведение исследования по теме «Анализ устойчивости, рисков и угроз безопасного функционирования ЕСЭ РФ, в том числе системы управления ЕСЭ и оценка адекватности им существующих стандартов информационной безопасности», а также исследования по разработке перечня показателей устойчивости, информбезопасности сетей связи общего пользования и методов их измерения.

Центр импортозамещения в ИКТ под руководством Ильи Массуха может получить миллиард

Помимо этого федеральные субсидии также подразумевают покрытие расходов на зарплаты сотрудников Центра, их командировки, аренду офиса, оплату материально-технического обеспечения, приобретение ПО, его техническое сопровождение и услуги информационных агентств, на оплату налогов, сборов и страховых выплат, а также услуг сторонних организаций и физических лиц.

Еще один странный документ Минкомсвязи

Примечательно, что 4 декабря 2018 г. на regulation.gov.ru появился еще один проект постановления Правительства с полностью идентичным названием — об утверждении правил субсидирования Центра.

В нем список мероприятий урезан до одной позиции, касающейся непосредственного обеспечения деятельности Центра — зарплат, аренды офиса и пр. На это в течение 2019-2021 гг. организация получит из федерального бюджета 270 млн руб. — по 90 млн руб. в год.

На regulation.gov.ru сейчас вывешены оба документа с одинаковым названием. Отменяет ли новый документ старый или только уточняет отдельную позицию финансирования, определить невозможно. На момент выхода материала в пресс-службе Минкомсвязи ситуацию CNews не прокомментировали. Илья Массух в общении с редакцией сообщил, что не знает, с чем связано появление второго документа.

Какие еще деньги получает Центр

Субсидии в рамках «Информационного общества» — не единственные официальные статьи финансирования, в которых упоминается Центр импортозамещения в сфере ИКТ.

В частности, 23 ноября 2018 г. CNews писал о выделении Центру ежегодно по 34,7 млн руб. из принятого Госдумой бюджета на реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2019-2021 гг. по направлению «Информационная безопасность». Учтены ли эти средства в подготовленном Минкомсвязи проекте постановления, или Центр их получит «дополнительно», Илья Массух в разговоре с CNewsпрокомментировать затруднился.

Кроме того, Центр импортозамещения станет отвечать в «Цифровой экономике» за выдачу денежных премий за найденные уязвимости в программном и программно-аппаратном обеспечении. На это Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК передадут ему в 2019-2021 гг. 800 млн руб. Из них 500 млн руб. составят бюджетные деньги, а 300 млн руб. — средства из внебюджетных источников.

В июле 2017 г. готовность профинансировать Центр импортозамещения в ИКТ на 30 млн руб. выражал совет российского Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ).

По данным сайта госзакупок, Центр с 1 апреля 2018 г. по 28 марта 2019 г. выступает исполнителем 56-миллионного контракт с РЖД на оказание информационно-консультационных услуг в области импортозамещения в сфере ИКТ — в целях реализации мероприятий, направленных на преимущественное использование железнодорожным монополистом отечественного ПО. Центр был определен исполнителем в формате закупки у единственно возможного поставщика.

Несколько фактов о Центре

Поручение о создании Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Президент России Владимир Путин дал по итогам форума «Интернет-экономика» в январе 2016 г.

Согласно поручению, Центр создавался на базе Института развития интернета, Ассоциации разработчиков программного обеспечения и Экспертного центра электронного государства.

Директором Центра выступает Илья Массух — общественный деятель, президент Фонда информационной демократии. В должности замглавы Минкомсвязи он проработал с июля 2010 г. по май 2012 г. — в команде Игоря Щеголева. В 2008-2012 гг. Массух принимал участие во внедрении систем электронного правительства и разработке портала госуслуг. Кроме того, он курировал проект онлайн-трансляции выборов Президента России «Вебвыборы-2012».

В конце мая 2017 г. Центр добился отмены госзакупки «Росархивом» программных решений, совместимых с платформой Microsoft Windows и процессорами Intel. В июле 2017 г. по жалобе Центра Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла попытку главного управления по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел закупить ПО Microsoft.