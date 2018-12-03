Российские силовики купили свыше 100 отечественных «аквариумных» суперкомпьютеров

Число установок суперкомпьютерных решений с погружным жидкостным охлаждением российской группы «Сторус» перевалило за сотню — за счет инсталяций в силовых структурах страны. Количество гражданских поставок в компании не афишируют.

Мини-суперкомпьютеры для силовиков

Российская группа компаний «Сторус», несколько лет назад выпустившая линейку малогабаритных суперкомпьютеров с погружным жидкостным охлаждением (по принципу «аквариума»), к настоящему моменту реализовала более ста поставок этих вычислительных систем в силовые структуры России. Об этом сообщил директор Института программных систем им. А. К. Айламазяна РАН (ИПС) Сергей Абрамов. Данный институт выступает непосредственным разработчиком ряда решений для «Сторуса», выполненных по заказу этой компании. По словам Абрамова, переданные силовикам кластеры преимущественно содержали свыше тысячи вычислительных ядер каждый.

Достоверность информации о количестве проектов в разговоре с CNewsподтвердил замдиректора «Сторуса» Юрий Лопатин. Он отметил, что порог в 100 поставок был пройден еще в 2017 г., хотя о приближении к отметке в 150 инсталяций речи пока все же не идет. Имена конкретных заказчиков компания не раскрывает.

Во всех системах были задействованы общедоступные на рынке процессоры Intelи AMD, иногда с дополнением в виде графических ускорителей или сопроцессоров различных фирм, включая Nvidia. Прототипы решений на отечественных «Эльбрусах» компанией уже созданы, однако их реальных заказчиков пока нет.

А что с гражданским рынком?

Ранее CNews писал, что в рамках «Сторуса» работы над описанными решениями начались в кооперации с ИПС им. А. К. Айламазяна в 2012 г. В конце 2014 г. в группе для работы с гражданским рынком была создана компания «Иммерс», тогда же ставшая резидентом «Сколково». По базе ЕГРЮЛ юридически она связана со «Сторусом» на уровне стопроцентного учредителя последнего — Александра Чичковского, которому также принадлежит 45-процентная доля в ООО «Иммерс». Такая же доля в организации записана на вышеупомянутого директора ИПС Сергея Абрамова, а еще 10% — на Леонида Клюева, бывшего гендиректора этого юрлица.

Юрий Лопатин представляет демонстрационный суперкомпьютер с погружным охлаждением на «Эльбрусах»

В конце ноября 2014 г. Клюев заявлял о том, что компания уже запустила ряд гражданских проектов (назвать заказчиков он тогда отказался) и планирует активизацию на рынке промышленности, в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли.

Каких успехов на этом поприще компании удалось достигнуть за прошедшие годы, не вполне ясно. В «Сторусе» в соответствии с договоренностями с заказчиками из публичных гражданских проектов готовы назвать только уже состоявшиеся поставки в МИФИ и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК), а также близящийся к завершению в середине декабря 2018 г. проект установки вычислителя в московском Объединенном институте высоких температур РАН (ОИВТ).

Судя по описанным Юрием Лопатиным в разговоре с CNews параметрам, в последнем случае речь идет о поставке за 15,9 млн руб. кластера на 48 шестнадцатиядерных процессорах AMDпод управлением ОС SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP3 с использованием первого отечественного интерконнекта «Ангара», созданного в НИЦЭВТ. Его суммарная пиковая производительность составит не менее 13,5 ТФЛОПС.

Исполнение контракта должно завершиться 15 декабря 2018 г. Он был подписан ОИВТ со связанной со «Сторусом» структурой ООО «Скирус». По базе ЕГРЮЛ в ней 25,4% числится за вышеупомянутым Александром Чичковским, 20,4 % за Юрием Лопатиным, а 19,4% за Сергеем Абрамовым. Оставшиеся доли принадлежат Ивану Хребтовскому (20,4%) и Максиму Коваленко (14,4 %).

Жидкостное охлаждение и его перспективы

Еще несколько лет назад погружное (имерсионное) охлаждение считалось плохо масштабируемым и бесперспективным с точки зрения создания топовых мощных кластеров. К настоящему времени ситуация изменилась, в число самых высокопроизводительных систем мира (из рейтинга Топ 500) входит несколько достаточно компактных и крайне экономичных систем именно с погружным охлаждением.

В контексте этого, а также по некоторым другим причинам, Сергей Абрамов склонен считать жидкостное охлаждение с помощью специальных прилегающих к греющейся электронике плат (их в России применяют компании РСК и «Т-платформы») вчерашним днем. Не говоря уже о любых модификациях воздушного охлаждения.

Следующей ступенью суперкомпьютерной эволюции, по мнению Абрамова, станут системы с так называемым поливным охлаждением. В них процессоры не «топят» в жидкости целиком, а опрыскивают каплями и струями. Институт им. Айламазяна совместно со «Сторусом» уже разработал такую систему. Однако, как отметил в разговоре с CNewsЮрий Лопатин, ее реальными заказчиками выступили только несколько майнинговых фирм, и с падением курса биткоина дело пока заглохло.

За поливным охлаждением, уверен Абрамов, последует охлаждение кипением — хладагентом, у которого фазовый переход из жидкого в парообразное состояние происходит на оптимальной для электроники температуре в 55-60 градусов Цельсия. За счет непрерывного опрыскивания плат такой выкипающей жидкостью можно достигнуть одинакового охлаждения всех размещенных в корпусе суперкомпьютера чипов, в то время как в погружных «аквариумах» нижние и верхние слои жидкости из-за конвекционной циркуляции по температуре изрядно отличаются.

Впрочем, по убеждению Абрамова, последние два типа охлаждения в индустрии широкого применения не найдут до тех пор, пока разработчики не компенсируют свои средства, вложенные в погружное охлаждение.

Особые отношений «Сторуса» и ИПС Айламазяна

Отметим, что контракты, по которым институт им. Айламазяна осуществлял разработки по заказу «Сторуса», в публичном поле не представлены.

Зато на сайте госзакупок хорошо прослеживаются контракты, в которых заказчиком выступал сам институт. В числе его подрядчиков есть ООО «Сторус», чьим стопроцентным учредителем и гендиректором выступает Александр Чичковский. Данная организация с ноября 2012 г. по декабрь 2014 г. пять раз становилась подрядчиком института (как минимум трижды в формате закупок у единственного поставщика) на поставку оборудования и на проведение исследований на общую сумму в 5,35 млн руб.

Еще одним подрядчиком с июля 2013 г. по декабрь 2015 г. становилось ООО «Сторус-инт», где 51% принадлежит Чичковскому, а 49% — Юрию Лопатину, также выступающему в роли гендиректора этой организации. В рамках пяти контрактов (как минимум дважды полученных в формате закупок у единственного поставщика) на общую сумму в 8,1 млн руб. компания поставляла в ИПС оборудование и осуществляла ОКР и научные исследования.

Таким образом, ИПС им. А. К. Айламазяна, в котором Сергей Абрамов занимает пост директора, неоднократно безальтернативно назначал исполнителем своих контрактов организации, в которых соучредители являются партнерами Абрамова по ООО «Иммерс» и ООО «Скирус».