Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье

Все существующие государственные информационные системы уже через несколько лет войдут в состав единой национальной систем НСУД. Разработку и внедрение проекта планируется завершить к 2024 г.

Национальная база данных о гражданах страны

Аналитический центр при правительстве России предложил идею по созданию единой Национальной системы управления данными (НСУД). Проект рассматривается в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Он обсуждался на рабочей группе по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика», о чем сообщили CNews представители АНО.

Система нацелена одновременно и на корпорации, и на простых граждан. Предполагается, что корпоративному сектору НСУД упростит процедуры взаимодействия с государством, а физические лица сократят затраты времени на получение разного рода госуслуг.

Одна система на всю страну

НСУД станет единой информационной средой и будет получать информацию из менее масштабных государственных информационных систем, реестров госуслуг и баз данных. Представители бизнеса будут передавать в базу обязательные отчетности для ее наполнения. Систему интегрируют с разного рода государственными справочниками, включая Федеральную информационную адресную систему, ОКВЭД и др.

Концепция НСУД подразумевает переход к использованию единой системы вместо многочисленных информационных систем, коих по всей стране зарегистрировано уже более 300. Столько же насчитывается и незарегистрированных систем, при этом активно эксплуатирующихся. НСУД решит проблему фрагментированности и попутно позволит повысить актуальность содержащихся в ней данных – сейчас, по причине избыточного количества, госсистемы могут содержать устаревшую информацию.

В России может быть создана Национальная система управления данными,

объединяющая информацию из всех государственных ИС, реестров и баз данных

Руководитель Аналитического центра при правительстве России Владислав Онищенко в ходе обсуждения концепции НСУД подчеркнул важность создания данной системы с точки зрения централизации данных и скорости получения доступа к ним. «Эффективность и скорость принятия управленческих решений в госсекторе зачастую зависят от качества и достоверности обработки данных в информационных системах и сервисах. От их доступности также зависит, насколько бизнесу будет комфортно вести свою деятельность. Эти же критерии влияют на удобство получения госуслуг гражданами», - заявил он.

Руководитель рабочей группы «Цифровой экономики», участвующей в обсуждении проекта новой системы, Олег Фомичев, указал, что в предложенном виде концепция Национальной системы управления данными акцентирована на интересах государства и оптимизации межведомственного взаимодействия. По его словам, системе есть куда развиваться в плане повышения качества взаимодействия государства с бизнесом и гражданами, и разработчикам нужно сосредоточиться в первую очередь на сквозных государственных сервисах, использующих различные источники данных в различных ведомствах, в различных ветвях и уровнях системы госуправления.

Этапы внедрения НСУД

В процессе рассмотрения концепции НСУД представители Аналитического центра и рабочей группы «Цифровой экономики» обсудили «дорожную карту» разработки и внедрения системы. План проработан до 2024 г. и состоит их нескольких этапов.

В течение 2019 г. требуется завершить все основные подготовительные работы, в том числе утвердить функциональных и технических требований к системе. Помимо этого, следует подготовить первую очередь НСУД для предварительной настройки межведомственного взаимодействия.

На 2020 и 2021 г. авторы проекта запланировали разработку и утверждение нормативной базы системы, а также согласование и внедрение в практику всех госорганов единых стандартов данных в НСУД. В этот же период будет осуществляться настройка, доработка и тестирование основных возможностей всей системы.

Запуск НСУД предварительно назначен на четвертый квартал 2021 г., итого, на проведение всех этапов разработки системы и первичное ее внедрение потребуется ровно три года.

Сразу после запуска НСУД начнется период так называемой «гармонизации» данных, рассчитанный на три года – до 2024 г. В течение этого срока к системе будут подключены различные ведомства и существующие в стране информационные системы.

Контроль качества и платный доступ

Единая система НСУД будет представлять собой масштабную базу данных, содержащую большое количество различной информации. Отследить качество ее обработки в полном специалистам помогут сами граждане страны и представители корпоративного сегмента рынка. Специально для этого в состав НСУД войдут специальные инструменты – онлайн-сервисы, которые позволят россиянам самостоятельно контролировать качество обработки данных в режиме реального времени.

По завершении всех этапов разработки и внедрения НСУД доступ к системе может стать платным. Вопрос о взимании платы за право пользования системой пока находится на рассмотрении.

История идеи создания НСУД

Обсуждению концепции системы рабочей группа по цифровому госуправлению «Цифровой экономики и представителями Аналитического центра правительства России предшествовал ряд событий. Впервые о разработке НСУД стало известно в феврале 2018 г. со слов главы Росстата Александра Суринова, который рассказал о ней на годовой коллегии ведомства. Целью создания платформы была обозначена необходимость максимально снизить отчетную нагрузку на корпорации и упростить процесс сбора данных для бизнеса и простых граждан.

Затем, в марте 2018 г. Минэкономразвития, Минфин и Минкомсвязи получили поручение от правительства предоставить согласованные предложения по разработке НСУД на базе Росстата в рамках программы «Цифровая экономика». Следующим шагом стала публикация Минфином в июле 2018 г. проекта закона, устанавливающего основы систематизации и гармонизации информации в РФ; уполномоченными органами. В настоящее время документ находится в разработке. В следующий раз о НСУД заговорили на «ПРОФ-IT.2018», где замглавы Минэкономразвития Савва Шипов подчеркнул всю важность создания единой системы управления данными в масштабах страны.