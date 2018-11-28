Российскую СХД внедрили в японском НИИ с собственным суперкомпьютером

СХД российской компании «Рэйдикс» общей емкостью 65 ПБ была внедрена в японском исследовательском институте RIKEN. СХД хранит данные сети, через которую институт обменивается научной информацией с другими организациями. RIKEN примечателен тем, что там работает 18 по производительности суперкомпьютер в мире.

Внедрение СХД

Российская компания «Рэйдикс» и Core Micro Systems внедрили систему хранения данных (СХД) в центре вычислительных наук японского института RIKEN. СХД включает в себя 11 кластеров высокой доступности, каждый из них работает на 6512 дисках емкостью по 10 ТБ. Общая емкость СХД составляет 65 ПБ, из них 51,4 ПБ — это полезная память.

Как сообщила «Рэйдикс» CNews, на сегодняшний день это самая крупная СХД, в которой применяется ПО Raidix. Масштабируемая СХД была объединена с файловой системой Gfarm, функциональность ПО была расширена.

Как прошло внедрение

Внедрением системы занимались сотрудники Core Micro Systems — японского партнера «Рэйдикс». Процесс проходил в два этапа с постепенным увеличением емкости СХД. Первый этап был завершен в августе 2017 г., объем СХД на тот момент достигал 18 ПБ. Второй этап был завершен в октябре, в результате чего емкость системы возросла до 51 ПБ.

В общей сложности на активное внедрение ушло 12 месяцев совместной работы Core Micro Systems и «Рэйдикс», и еще столько же потребовалось на тестирование системы. В «Рэйдикс» отмечают, что в ходе тестирования были получены результаты, полностью соответствующие проектным значениям. Одним из основных требований была высокая скорость доступа к данным и определенный объем полезной памяти.

Применение в науке

В СХД находятся данные высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры (HPCI), созданной на основе магистральной сети SINET. Сеть используется для передачи научных данных между японскими университетами и научными центрами. На сегодняшний день к SINET подключено порядка 850 институтов и университетов. Через сеть передаются данные исследований по ядерной физике, астрономии, геодезии, сейсмологии и компьютерным наукам.

Японский исследовательский институт RIKEN внедрил у себя российскую СХД

RIKEN — это крупный институт физико-химических исследований, основанный в 1917 г. Помимо исследований по физике, химии, биологии и медицине там проводятся также исследования в области технических и компьютерных наук. В семи корпусах института, разбросанных по Японии, трудится около 3 тыс. ученых.

Институт финансируется практически исключительно государством. В 2011 г. у него появился свой суперкомпьютер производства Fujitsu — K computer. В последнем глобальном рейтинге суперкомпьютеров Топ-500, опубликованном в ноябре 2018 г., он занимает 18 место с пиковой производительностью около 11,3 Петафлопс и производительностью 10,5 Петафлопс на тесте Linpack.

Кто такие «Рэйдикс»

Российский разработчик СХД «Рэйдикс» — это дочерняя структура группы Digital Design. Как самостоятельная компания, по данным на ее сайте, она существует с 2009 г., хотя в базе ЕГРЮЛ датой ее регистрации значится 27 апреля 2011 г. Учредителем «Рэйдикс» выступил Андрей Федоров, председатель совета директоров Digital Design.

Штаб-квартира «Рэйдикс» находится в Санкт-Петербурге. Компания разрабатывает отечественную программную платформу как для управления отдельными серверами СХД, так и для построения больших масштабируемых высокопроизводительных кластеров из множества узлов хранения.

ПО «Рэйдикс» используют вендоры СХД и системные интеграторы из России, США, Канады, Германии, Индии, Южной Кореи, Китая и Японии. Программное обеспечение компании включено в реестр Минкомсвязи как ПО, рекомендованное для закупки госструктурами. Кроме того, «Рэйдикс» является резидентом Сколково.

Крупнейшим заказчиком платформы «Рэйдикс» HPC стала американская лаборатория Draper Lab, в которой решение российской компании было установлено на 40 узлах СХД ее кластерной системы. Также «Рэйдикс» отмечает свое участие в проекте «Т-Платформ», которые в 2013 г. установили суперкомпьютерный комплекс JUROPA-3 в немецком центре Forschungszentrum Juelich (FZJ).

Core Micro Systems — это японская компания, которая занимается поставками серверного оборудования, а также решений для хранения данных и виртуализации. Является партнером «Рэйдикс».

«Рэйдикс» и «Эльбрусы»

В марте 2016 г. «Ростелеком» сообщил, что его венчурный фонд «КоммИТ Кэпитал» приобрел в «Рэйдикс» долю в 30% за 100 млн руб. В начале 2017 г. ПО «Рэйдикс» для классических СХД было портировано на платформу «Эльбрус». В январе 2018 г. «Рэйдикс» выпустила специальную версию управляющего ПО для вычислительных комплексов на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С» и «Эльбрус-8С».

В июне «Рэйдикс» совместно с входящим в концерн «Автоматика» «Ростеха» Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука выпустила программно-определяемую распределенную СХД на «Эльбрусах», позиционируя ее как конкурента Ceph Red Hat и полагая, что она может быть применена для реализации «закона Яровой».