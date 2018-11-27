«Билайн» нацелился покупать системных интеграторов

«Вымпелком» намерен приобретать компании в области системной интеграции и облачных технологий. Оператор хочет таким образом получить серьезную экспертизу в ИТ-сфере и расширить портфель традиционных телекоммуникационных сервисов за счет новых услуг.

«Билайн» подрос за счет каршеринга

Выручка телекоммуникационного оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») от услуг в корпоративном сегменте (B2B) выросла за девять месяцев 2018 г. на 6,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом рассказал вице-президент «Вымпелкома» по B2B-сегменту Арташес Сивков.

В том числе выручка «Вымпелкома» в сегменте межмашинных коммуникаций (M2M) выросла за первые три квартала 2018 г. до 1 млрд руб. Число SIM-карт в сфере M2M выросло до 1,9 млн.

Одним из драйверов роста стали сервисы каршеринга, что оказалось неожиданностью для самого оператора. «Вымпелком» утверждает, что в сфере обслуживания каршеринга оператор занимает долю в размере 80%, а число подключенных SIM-карт составляет 10 тыс. Какие именно каршеринговые компании обслуживает «Вымпелком», оператор не раскрывает.

В остальной части абсолютных цифр «Вымпелком» не раскрывает. В то же время сам B2B-рынок за указанный период вырос лишь на 2,8%. Мобильная выручка в корпоративном сегменте выросла на 11%, активная абонентская база «Вымпелкома» увеличилось на 5,2%, а число клиентов компании составило примерно 300 тыс. юридических лиц.

Будущее B2B-рынка за новыми низкомаржинальными продуктами

В 2018 г. «Вымпелком» запустил ряд новых продуктов. Это искусственный интеллект вместе с большими данными, предоставляющий продукты для различных потребностей: скоринг, геоаналитика, «фокус» (исследование аудитории клиента по его базе карт лояльности).

За счет покупки компаний в области системной интеграции и облачных технологий

«Вымпелком» намерен получить серьезную экспертизу в ИТ-сфере

и расширить портфель сервисов за счет новых услуг

Также «Вымпелком» запустил такие продукты, как BeeCloud (облачные сервисы), «облачная АТС» и «мобильное предприятие» (CRM-система для малого бизнеса).

Весь российский B2B-рынок в 2018 г. составит 276,2 млрд руб, продемонстрировав рост на 4,1% по сравнению с 2015 г. В то же время ожидается, что в 2021 г. объем B2B-рынка составит 277,5 млрд руб., то есть вырастет лишь на 0,5% по сравнению с 2018 г.

Сивков подчеркивает, что рост классических телекоммуникационных сервисов заканчивается, а основное развитие переходит в новые бизнесы с более низкой маржинальностью и высокой капиталоемкостью: облачные технологии, нейросети, интернет вещей и др.

Например, сегмент M2M и интернета вещей вырастет за период с 2015 по 2021 гг. почти в три раза - с 3,1 млрд руб. до 8,8 млрд руб. Сегмент облачных технологий за указанный период вырастет более чем в три раза - с 30 млрд руб. до 97 млрд руб., а сегмент больших данных увеличится в восемь раз - с 1,6 млрд руб. до 13,1 млрд руб.

«Вымпелкому» нужны системные интеграторы и провайдеры облачных технологий

В связи с этим «Вымпелком» рассматривает различные варианты кооперации со своими партнерами в области системной интеграции и облачных технологий. Сивков не исключает, что в 2019 г. оператор будет осуществлять приобретения в ИТ-сфере.

«Нам нужны партнеры, обладающие сильной отраслевой экспертизой в области ИТ и способные обеспечить нам «высокую скорость» запуска новых продуктов, - пояснил вице-президент «Вымпелкома». - Таким образом мы хотим обеспечить себя решениями, которые позволят мигрировать из тяжелой телеком-сфере в область «прорывных» облачных технологий. Кроме того, мы ожидаем, что наши клиенты будут пользоваться услугами одного провайдера для проводной связи, сотовой связи, системной интеграции и т.д.».

Рынки облачных технологий и интернета вещей в России находятся еще в стадии формирования, отмечает Сивяков. В части интернета вещей существующие решения относятся к более простому сегменту M2M. Отличие интернета вещей состоит в более сложном подходе под нужды клиентов с использованием облачных технологий и т.д.

«Умный город» в Марьино

В сфере интернета вещей наиболее перспективными отраслями применения станут транспорт («подключенные автомобили», логистика), умный город (безопасность, видеонаблюдение, парковки, освещение), «индустрия 4.0» (автоматизация производства), ритейл (онлайн-кассы, оператор фискальных данных) и «умная энергетика» (энергосбережение, диспетчеризация).

Причем в области «умной энергетики», в отличие от других областей, интернет вещей будет использоваться для сокращения затрат, уточнил Сивков. В части же «умного города» «Вымпелком» провел пилот в московском районе Марьино по сбору данных со счетчиков ЖКХ. Тестирование проводится на базе сети в диапазоне 800 МГц с помощью технологии NB-IOT, обеспечивающую передачу данных для устройств интернете вещей в сетях LTE.

Конкуренты «Вымпелкома» по телекоммуникационному рынку уже покупали системных интеграторов, но это были сделки с заинтересованностью. МТС в 2015 г. приобрела компанию «Энвижн Груп» у своего основного акционера - АФК «Система». «Мегафон» в 2017 г. купил холдинговую ИТ-компанию «Форпост» у Антона Черепенникова, партнера Алишера Усманова (основной владелец контролирующего акционера «Мегафона» - холдинга USM).