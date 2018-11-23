В России создан «уникальный мобильный суперкомпьютер». Что в нем особенного?

Ростех разработал мобильный суперкомпьютер, по производительности не уступающий стационарным отечественным компьютерам из рейтинга TOP500. Решение имеет модульную конструкцию и погружную систему охлаждения.

Отечественный мобильный суперкомпьютер

Специалисты «Концерна «Вега» (входящего в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Института программных систем имени А. К. Айламазяна (ИПС РАН) создали компактный мобильный суперкомпьютер, способный уместиться в помещении небольших размеров. Габариты изобретения не превышают 1,9х1,35х1 м, то есть оно, по данным пресс-службы Ростеха, в пять раз компактнее суперкомпьютеров с воздушным охлаждением аналогичной производительности. Благодаря реализованным в компьютере решениям, его потребляемая мощность, как утверждается в официальном пресс-релизе, меньше на 40% в сравнении с представленными на рынке решениями.

Производительность и система охлаждения

Несмотря на свои небольшие габариты, новый суперкомпьютер Ростеха рассчитан на пиковую производительность до 2,2 Петафлопс, а примененная в нем система хранения рассчитана объем до 2,2 ПБ.

Для сравнения, полноразмерный суперкомпьютер «Ломоносов» построенный компанией «Т-Платформы» для МГУ, рассчитан на пиковую производительность 2,57 Петафлопс.

В рейтинге суперкомпьютеров TOP500 за ноябрь 2018 г. «Ломоносов-2» занял 79 место, а его предшественник «Ломоносов» с пиковой производительностью 1,7 Пфлопс, тоже принадлежащий МГУ и разработанный компанией «Т-Платформы, расположился на 485 строчке.

Институт программных систем РАН

В мобильном суперкомпьютере «Ростеха» ставка сделана на систему погружного жидкостного охлаждения модулей. Подобное решение позволяет отказаться от специально оборудованных помещений и создавать мобильные вычислительные центры на базе обычных кузовов-контейнеров. Концепция погружной системы охлаждения позволяет понизить уровень шума, издаваемого компьютером при работе и обеспечить дополнительную пожаробезопасность. Эту систему охлаждения в «Ростехе» называют уникальной.

Аппаратные спецификации и название

Представители холдинга «Росэлектрника» и «Ростеха» рассказали CNews, что каждый узел компьютера может содержать до четырех процессоров и до четырех видеокарт. Узел может включать либо процессоры архитектуры «Эльбрус», либо х86_64 с арифметическими ускорителями до 2.2 Петафлопс. При этом технология позволяет создать гетерогенную платформу, где в одном изделии будут использоваться узлы с процессорами разных архитектур.

В зависимости от пожеланий спецзаказчиков суперкомпьютер может комплектоваться операционными системами AstraLinux или ALT Linux. Версии для гражданских потребителей могут работать на Linux и Windows.

Решение об официальном названии компьютера пока не принято.

Области применения

По словам исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, мобильный суперкомпьютер имеет очень широкую сферу применения. В частности, он может использоваться в космической отрасли, в том числе для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке. Ему по силам моделирование космических летательных аппаратов, оценку состояния их бортовых систем.

К преимуществам нового суперкомпьютера, помимо мобильности, Олег Евтушенко относит и его модульную конструкцию. «Разработка обладает модульным построением, оснащена уникальными системами поддержания работоспособности - это позволяет создать мобильную вычислительную систему любой мощности, любого назначения в любой точке земного шара», - сообщил директор Ростеха.

Возможности суперкомпьютера могут быть реализованы и в таких областях, как робототехника, искусственный интеллект и техническое зрение и нейронные сети. Потенциальными потребителями устройства считаются организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения.