Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы

Дума одобрила размер субсидий регионам на развитие ЕГИСЗ

Государственная Дума приняла федеральный бюджет РФ на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. в окончательном, третьем чтении. Согласно данным официального сайта Госдумы на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» субъекты РФ получат более 63 млрд руб. в течение следующих трех лет, 11,9 млрд из которых планируется выплатить уже в 2019 г.

Наиболее крупные суммы направят в адрес Республики Башкортостан (2,4 млрд руб.), Краснодарского края (2,3 млрд руб.) и Московской области (2,2 млрд руб.). Меньше всего денег на реализацию проекта достанется Сахалинской области (44,2 млн руб.), сообщил «Экспертный центр электронного государства».

Нацпроект «Здравоохранение»

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России должны появиться полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации. Об этом в июле 2018 г. сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Цифровая медицина при этом была представлена ею как один из восьми подпроектов упомянутого межведомственного нацпроекта.

Распределение субсидий на создание ЕГИСЗ по регионам

Размер субсидии (в тыс. руб.) Наименование субъекта РФ 2019 год 2020 год 2021 год Республика Адыгея (Адыгея) 52 513,0 177 308,0 49 584,0 Республика Алтай 56 380,0 190 365,0 53 235,0 Республика Башкортостан 462 662,0 1 562 173,0 436 858,6 Республика Бурятия 115 748,0 390 822,0 109 293,0 Республика Дагестан 366 354,0 1 236 991,0 345 922,5 Республика Ингушетия 86 488,0 292 027,0 81 665,0 Кабардино-Балкарская Республика 134 217,0 453 183,0 126 732,1 Республика Калмыкия 62 437,0 210 819,0 58 955,1 Карачаево-Черкесская Республика 85 562,0 288 898,0 80 789,8 Республика Карелия 101 279,0 341 967,0 95 630,8 Республика Коми 96 620,0 326 235,0 91 229,9 Республика Крым 211 232,0 713 222,0 199 450,1 Республика Марий Эл 97 203,0 328 206,0 91 781,7 Республика Мордовия 87 024,0 293 836,0 82 170,0 Республика Саха (Якутия) 163 995,0 553 726,0 154 847,8 Республика Северная Осетия – Алания 110 493,0 373 078,0 104 330,0 Республика Татарстан (Татарстан) 126 938,0 428 604,0 119 858,0 Республика Тыва 83 736,0 282 734,0 79 065,8 Удмуртская Республика 154 960,0 523 219,0 146 316,5 Республика Хакасия 40 970,0 138 335,0 38 685,0 Чеченская Республика 141 839,0 478 917,0 133 927,1 Чувашская Республика – Чувашия 166 848,0 563 361,0 157 542,7 Алтайский край 178 525,0 602 788,0 168 568,3 Забайкальский край 132 385,0 446 995,0 125 000,7 Камчатский край 55 414,0 187 103,0 52 323,0 Краснодарский край 434 506,0 1 467 105,0 410 272,6 Красноярский край 235 172,0 794 055,0 222 055,3 Пермский край 208 929,0 705 447,0 197 277,3 Приморский край 149 678,0 505 387,0 141 331,2 Ставропольский край 279 560,0 943 933,0 263 968,6 Хабаровский край 127 970,0 432 090,0 120 833,2 Амурская область 102 410,0 345 787,0 96 698,4 Архангельская область 148 268,0 500 626,0 139 999,3 Астраханская область 72 512,0 244 836,0 68 468,0 Белгородская область 144 631,0 488 345,0 136 563,8 Брянская область 151 876,0 512 806,0 143 405,0 Владимирская область 111 618,0 376 879,0 105 393,3 Волгоградская область 111 699,0 377 151,0 105 470,0 Вологодская область 116 104,0 392 025,0 109 628,5 Воронежская область 246 141,0 831 092,0 232 413,1 Ивановская область 97 530,0 329 309,0 92 091,0 Иркутская область 220 624,0 744 935,0 208 319,4 Калининградская область 88 461,0 298 686,0 83 526,3 Калужская область 83 103,0 280 596,0 78 468,0 Кемеровская область 245 440,0 828 724,0 231 750,8 Кировская область 54 222,0 183 080,0 51 198,0 Костромская область 42 109,0 142 181,0 39 760,0 Курганская область 84 669,0 285 884,0 79 947,0 Курская область 102 420,0 345 821,0 96 709,0 Ленинградская область 75 365,0 233 484,8 71 161,4 Липецкая область 106 761,0 360 477,0 100 806,4 Магаданская область 52 491,0 177 236,0 49 563,2 Московская область 428 420,0 1 446 556,0 404 526,2 Мурманская область 73 282,0 247 436,0 69 195,5 Нижегородская область 267 934,0 904 677,0 252 990,4 Новгородская область 71 716,0 242 148,0 67 716,0 Новосибирская область 246 645,0 832 795,0 232 888,6 Омская область 215 219,0 726 684,0 203 214,9 Оренбургская область 200 331,0 676 414,0 189 157,5 Орловская область 115 507,0 390 008,0 109 064,5 Пензенская область 77 852,0 262 867,0 73 511,0 Псковская область 90 323,0 304 976,0 85 286,1 Ростовская область 384 605,0 1 298 613,0 363 154,3 Рязанская область 120 005,0 405 195,0 113 312,0 Самарская область 222 029,0 749 680,0 209 646,2 Саратовская область 232 068,0 783 576,0 219 126,0 Сахалинская область 8 317,0 28 081,0 7 852,0 Свердловская область 313 101,0 1 057 181,0 295 637,9 Смоленская область 105 356,0 355 734,0 99 480,9 Тамбовская область 73 498,0 248 164,0 69 398,0 Тверская область 128 183,0 432 809,0 121 033,5 Томская область 112 372,0 379 423,0 106 105,1 Тульская область 120 268,0 406 084,0 113 559,7 Тюменская область 50 401,0 170 179,0 47 590,0 Ульяновская область 139 742,0 471 839,0 131 948,5 Челябинская область 290 378,0 980 459,0 274 183,8 Ярославская область 110 514,0 373 148,0 104 350,1 город федерального значения Санкт-Петербург 249 515,0 767 954,9 235 599,8 город федерального значения Севастополь 33 668,0 113 681,0 31 791,0 Еврейская автономная область 49 878,0 168 412,0 47 095,2 Ненецкий автономный округ 15 405,0 52 016,0 14 546,5 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 12 901,0 43 558,0 12 181,0 Чукотский автономный округ 33 542,0 113 256,0 31 672,0 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 469,5 16 469,5 16 469,5 Всего 11 875 535,5 39 962 963,2 11 214 124,3

Источник: Экспертный центр электронного государства

Системы пообещали создать по единым жестким требованиям. Серверы региональных систем обеспечат хранение электронных архивов лабораторных исследований, а также работу диспетчерских служб скорой помощи — как автодорожной, так и санитарно-авиационной. Системы должны обеспечить преемственность оказания медпомощи между разными медицинскими организациями, отслеживать ее качество, осуществлять маршрутизацию пациентов.

В ноябре 2018 г. стало известно, что Президент России Владимир Путин одобрил назначение госкорпорации «Ростех», «Ростелекома» и НИИ «Восход» исполнителями госзаказа на развитие ЕГИСЗ. «Ростелеком» и НИИ «Восход» займутся региональными подсистемами, а «Ростех» будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ.

Минздрав руководит созданием ЕГИСЗ в РФ с 2011 г. На момент запуска в 2018 г. она обеспечивает функционирование нескольких категорий, включающих различные отрасли предоставления медицинских услуг: электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, реестры пациентов с информацией о диагнозах, данные о назначенных и купленных лекарствах и оказании высокотехнологичной помощи.