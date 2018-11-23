Регионам выделили 63 миллиарда на создание национальной медицинской информсистемы
Дума одобрила размер субсидий регионам на развитие ЕГИСЗ
Государственная Дума приняла федеральный бюджет РФ на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. в окончательном, третьем чтении. Согласно данным официального сайта Госдумы на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» субъекты РФ получат более 63 млрд руб. в течение следующих трех лет, 11,9 млрд из которых планируется выплатить уже в 2019 г.
Наиболее крупные суммы направят в адрес Республики Башкортостан (2,4 млрд руб.), Краснодарского края (2,3 млрд руб.) и Московской области (2,2 млрд руб.). Меньше всего денег на реализацию проекта достанется Сахалинской области (44,2 млн руб.), сообщил «Экспертный центр электронного государства».
Нацпроект «Здравоохранение»
Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России должны появиться полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации. Об этом в июле 2018 г. сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Цифровая медицина при этом была представлена ею как один из восьми подпроектов упомянутого межведомственного нацпроекта.
|Размер субсидии (в тыс. руб.)
|Наименование субъекта РФ
|2019 год
|2020 год
|2021 год
|Республика Адыгея (Адыгея)
|52 513,0
|177 308,0
|49 584,0
|Республика Алтай
|56 380,0
|190 365,0
|53 235,0
|Республика Башкортостан
|462 662,0
|1 562 173,0
|436 858,6
|Республика Бурятия
|115 748,0
|390 822,0
|109 293,0
|Республика Дагестан
|366 354,0
|1 236 991,0
|345 922,5
|Республика Ингушетия
|86 488,0
|292 027,0
|81 665,0
|Кабардино-Балкарская Республика
|134 217,0
|453 183,0
|126 732,1
|Республика Калмыкия
|62 437,0
|210 819,0
|58 955,1
|Карачаево-Черкесская Республика
|85 562,0
|288 898,0
|80 789,8
|Республика Карелия
|101 279,0
|341 967,0
|95 630,8
|Республика Коми
|96 620,0
|326 235,0
|91 229,9
|Республика Крым
|211 232,0
|713 222,0
|199 450,1
|Республика Марий Эл
|97 203,0
|328 206,0
|91 781,7
|Республика Мордовия
|87 024,0
|293 836,0
|82 170,0
|Республика Саха (Якутия)
|163 995,0
|553 726,0
|154 847,8
|Республика Северная Осетия – Алания
|110 493,0
|373 078,0
|104 330,0
|Республика Татарстан (Татарстан)
|126 938,0
|428 604,0
|119 858,0
|Республика Тыва
|83 736,0
|282 734,0
|79 065,8
|Удмуртская Республика
|154 960,0
|523 219,0
|146 316,5
|Республика Хакасия
|40 970,0
|138 335,0
|38 685,0
|Чеченская Республика
|141 839,0
|478 917,0
|133 927,1
|Чувашская Республика – Чувашия
|166 848,0
|563 361,0
|157 542,7
|Алтайский край
|178 525,0
|602 788,0
|168 568,3
|Забайкальский край
|132 385,0
|446 995,0
|125 000,7
|Камчатский край
|55 414,0
|187 103,0
|52 323,0
|Краснодарский край
|434 506,0
|1 467 105,0
|410 272,6
|Красноярский край
|235 172,0
|794 055,0
|222 055,3
|Пермский край
|208 929,0
|705 447,0
|197 277,3
|Приморский край
|149 678,0
|505 387,0
|141 331,2
|Ставропольский край
|279 560,0
|943 933,0
|263 968,6
|Хабаровский край
|127 970,0
|432 090,0
|120 833,2
|Амурская область
|102 410,0
|345 787,0
|96 698,4
|Архангельская область
|148 268,0
|500 626,0
|139 999,3
|Астраханская область
|72 512,0
|244 836,0
|68 468,0
|Белгородская область
|144 631,0
|488 345,0
|136 563,8
|Брянская область
|151 876,0
|512 806,0
|143 405,0
|Владимирская область
|111 618,0
|376 879,0
|105 393,3
|Волгоградская область
|111 699,0
|377 151,0
|105 470,0
|Вологодская область
|116 104,0
|392 025,0
|109 628,5
|Воронежская область
|246 141,0
|831 092,0
|232 413,1
|Ивановская область
|97 530,0
|329 309,0
|92 091,0
|Иркутская область
|220 624,0
|744 935,0
|208 319,4
|Калининградская область
|88 461,0
|298 686,0
|83 526,3
|Калужская область
|83 103,0
|280 596,0
|78 468,0
|Кемеровская область
|245 440,0
|828 724,0
|231 750,8
|Кировская область
|54 222,0
|183 080,0
|51 198,0
|Костромская область
|42 109,0
|142 181,0
|39 760,0
|Курганская область
|84 669,0
|285 884,0
|79 947,0
|Курская область
|102 420,0
|345 821,0
|96 709,0
|Ленинградская область
|75 365,0
|233 484,8
|71 161,4
|Липецкая область
|106 761,0
|360 477,0
|100 806,4
|Магаданская область
|52 491,0
|177 236,0
|49 563,2
|Московская область
|428 420,0
|1 446 556,0
|404 526,2
|Мурманская область
|73 282,0
|247 436,0
|69 195,5
|Нижегородская область
|267 934,0
|904 677,0
|252 990,4
|Новгородская область
|71 716,0
|242 148,0
|67 716,0
|Новосибирская область
|246 645,0
|832 795,0
|232 888,6
|Омская область
|215 219,0
|726 684,0
|203 214,9
|Оренбургская область
|200 331,0
|676 414,0
|189 157,5
|Орловская область
|115 507,0
|390 008,0
|109 064,5
|Пензенская область
|77 852,0
|262 867,0
|73 511,0
|Псковская область
|90 323,0
|304 976,0
|85 286,1
|Ростовская область
|384 605,0
|1 298 613,0
|363 154,3
|Рязанская область
|120 005,0
|405 195,0
|113 312,0
|Самарская область
|222 029,0
|749 680,0
|209 646,2
|Саратовская область
|232 068,0
|783 576,0
|219 126,0
|Сахалинская область
|8 317,0
|28 081,0
|7 852,0
|Свердловская область
|313 101,0
|1 057 181,0
|295 637,9
|Смоленская область
|105 356,0
|355 734,0
|99 480,9
|Тамбовская область
|73 498,0
|248 164,0
|69 398,0
|Тверская область
|128 183,0
|432 809,0
|121 033,5
|Томская область
|112 372,0
|379 423,0
|106 105,1
|Тульская область
|120 268,0
|406 084,0
|113 559,7
|Тюменская область
|50 401,0
|170 179,0
|47 590,0
|Ульяновская область
|139 742,0
|471 839,0
|131 948,5
|Челябинская область
|290 378,0
|980 459,0
|274 183,8
|Ярославская область
|110 514,0
|373 148,0
|104 350,1
|город федерального значения Санкт-Петербург
|249 515,0
|767 954,9
|235 599,8
|город федерального значения Севастополь
|33 668,0
|113 681,0
|31 791,0
|Еврейская автономная область
|49 878,0
|168 412,0
|47 095,2
|Ненецкий автономный округ
|15 405,0
|52 016,0
|14 546,5
|Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
|12 901,0
|43 558,0
|12 181,0
|Чукотский автономный округ
|33 542,0
|113 256,0
|31 672,0
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|16 469,5
|16 469,5
|16 469,5
|Всего
|11 875 535,5
|39 962 963,2
|11 214 124,3
Источник: Экспертный центр электронного государства
Системы пообещали создать по единым жестким требованиям. Серверы региональных систем обеспечат хранение электронных архивов лабораторных исследований, а также работу диспетчерских служб скорой помощи — как автодорожной, так и санитарно-авиационной. Системы должны обеспечить преемственность оказания медпомощи между разными медицинскими организациями, отслеживать ее качество, осуществлять маршрутизацию пациентов.
В ноябре 2018 г. стало известно, что Президент России Владимир Путин одобрил назначение госкорпорации «Ростех», «Ростелекома» и НИИ «Восход» исполнителями госзаказа на развитие ЕГИСЗ. «Ростелеком» и НИИ «Восход» займутся региональными подсистемами, а «Ростех» будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ.
Минздрав руководит созданием ЕГИСЗ в РФ с 2011 г. На момент запуска в 2018 г. она обеспечивает функционирование нескольких категорий, включающих различные отрасли предоставления медицинских услуг: электронные медицинские карты, онлайн-запись к врачам, реестры пациентов с информацией о диагнозах, данные о назначенных и купленных лекарствах и оказании высокотехнологичной помощи.